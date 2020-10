¿Qué es la NFAC, el grupo negro que se está armando y exigiendo un cambio en EE.UU.?

Noticias CNN

(CNN) — Cuando dos fuertes estallidos sonaron en las calles de Lafayette, Louisiana, nadie supo de dónde provenían los disparos mientras los manifestantes se reunían para exigir justicia por otro hombre negro asesinado por la policía.

Entre la multitud había un grupo de hombres y mujeres negros armados que se autodenominan la Not F***ing Around Coalition o NFAC (algo como «Coalición esto No es J**a», en español). El grupo no corrió hacia los disparos ni rompió la formación. En cambio, se arrodillaron en el suelo en medio de la confusión, y luego se alejaron después de que su líder gritara: «¡Retrocedan! ¡Retrocedan!».

El grupo de personas negras, con sede en Atlanta, ha crecido en tamaño debido a la frustración durante un verano de protestas contra la vigilancia policial cuestionable y la muerte de innumerables personas negras a manos de la policía, dijo su fundador, John Fitzgerald Johnson.

Su presencia ha causado revuelo en las ciudades que han visitado y el grupo ha generado algunas críticas después de que personas dispararan accidentalmente un arma durante dos de sus mítines, incluido el de Lafayette.

Comenzó en 2017, el grupo marchó en Stone Mountain, Georgia, pidiendo la remoción del monumento confederado más grande del país; en Brunswick, Georgia, por el asesinato de Ahmaud Arbery; en Louisville, Kentucky, exigiendo más transparencia en el caso Breonna Taylor; y más recientemente en Lafayette, Louisiana, en nombre de Trayford Pellerin.

Junto con los manifestantes que se movilizan en varias ciudades de EE. UU., grupos mayoritariamente blancos también se han presentado y han afirmado su derecho de la Segunda Enmienda a portar armas. A diferencia de muchos de esos grupos, Johnson dice que su grupo surgió como una respuesta a la duradera desigualdad racial y la brutalidad policial.

«Ya no estamos ‘jod***do’ sobre los continuos abusos dentro de nuestra comunidad y la falta de respeto por nuestros hombres, mujeres y niños», dijo Johnson a CNN.

El grupo de negros, dijo Johnson, tiene la intención de proteger, hacer de autopolicía y educar a las comunidades negras sobre las armas de fuego y sus derechos constitucionales.

«No estamos en contra de nadie», dijo Johnson, también conocido como Gran Maestro Jay.

El grupo está ejerciendo sus derechos constitucionales, dice el fundador

Los grandes grupos armados negros no son algo que se vea a menudo en EE.UU. El más conocido fue el Partido Pantera Negra establecido en 1966, después del tiroteo de Matthew Johnson, un adolescente negro asesinado por la policía. Desde entonces, el grupo ha desaparecido en su mayoría.

La NFAC ya se distingue de otros grupos en todo el país, dijo a CNN Thomas Mockaitis, profesor de Historia en la Universidad DePaul y autor de «Extremistas violentos: comprensión de la amenaza terrorista nacional e internacional».

«En cierto sentido, la NFAC se hace eco de las Panteras Negras, pero están más fuertemente armados y son más disciplinados… Hasta ahora, se han coordinado con la policía y han evitado involucrarse en actos violentos», dijo.

Johnson dijo que el grupo está formado por «ciudadanos estadounidenses que ejercen nuestros derechos constitucionales y el color de nuestra piel no debería hacer ninguna diferencia».

«Nadie dice nada cuando otros grupos demográficos toman las armas, deciden armarse y confrontar al Gobierno por cualquier cosa, desde usar una mascarilla hasta estar encerrados en la casa. Pero cuando ciertos grupos demográficos se arman de repente, la gente tiende a actuar como si la Constitución no importara», dijo Johnson.

No hay equivalencia moral al comparar a la NFAC con grupos armados blancos, dijo Mockaitis.

«El movimiento de la milicia blanca es más antiguo, más grande, probablemente más armado, ciertamente más generalizado, tiene mucha más gente y ha sido violento».

Y aunque Mockaitis dijo que la NFAC ha hecho algunos comentarios cuestionables, incluido desafiar a los grupos armados blancos durante un mitin en Georgia, no cree que la NFAC tenga una ideología abiertamente racista.

LEE: Proud Boys: ¿quiénes forman este grupo de ultraderecha y qué dijo Trump sobre ellos en el debate?

Negros y armados en Kentucky, Georgia y Louisiana

Miembros de la NFAC vestidos de negro levantaron los puños y gritaron «poder negro» en al menos tres ciudades, sin incidentes importantes. Pero días de tensiones han precedido sus manifestaciones.

«Botas negras, pantalones negros, camisa negra con botones, mascarilla negra, escopeta, semiautomática o rifle», dijo Johnson en un video, en las redes sociales, que anunciaba los planes del grupo de «descender» a Louisville para un mitin, el 25 de julio, informó la afiliada de CNN WDRB.

La llegada de la NFAC se convirtió rápidamente en una preocupación entre los funcionarios de la ciudad. En ese momento, la ciudad había visto más de un mes de protestas centradas en la muerte de Breonna Taylor y algunas se habían vuelto violentas.

David James, presidente del Consejo Metropolitano de Louisville, dijo que los funcionarios simplemente no querían que la gente marchara por las calles de la ciudad con armas.

Según la ley estatal, nadie más que la Guardia Nacional de Kentucky o la milicia activa de Kentucky «se asociará como una compañía armada o ejercitará o desfilará con armas» sin el permiso del gobernador. Los funcionarios de la ciudad igual decidieron no invocar esa regla, dijo James.

Una portavoz del alcalde de Louisville, Greg Fischer, dijo en un comunicado que los funcionarios de la ciudad han trabajado arduamente para comunicarse con todos los grupos, incluida la NFAC, y han visto protestas mayoritariamente pacíficas.

«Equilibrar los derechos de la Primera Enmienda de los manifestantes con nuestro deber –y nuestra capacidad práctica– de proteger la seguridad pública requiere flexibilidad y comunicación», dijo Jean Porter, subdirectora de Comunicaciones del alcalde.

La NFAC ha llevado a cabo al menos dos manifestaciones en Louisville para demandar justicia para Breonna Taylor.

La posibilidad de que un grupo negro armado chocara con un grupo blanco armado también fue un factor. Unas semanas antes, la NFAC había marchado hacia el monumento confederado en Stone Mountain, Georgia, y uno de sus miembros pidió un enfrentamiento con los grupos de milicias blancas.

Cuando CNN le preguntó sobre ese incidente, Johnson dijo que la NFAC estaba ejerciendo el derecho a la libertad de expresión. Sabían que los grupos armados blancos generalmente se reunían en ese lugar, dijo Johnson, y la NFAC estaba respondiendo a «esa amenaza».

La Policía le dijo al Louisville Courier-Journal, en julio, que estaba investigando el incidente como un tiroteo negligente y podría resultar en cargos criminales. El resultado de la investigación no está claro. CNN se ha comunicado con el Departamento de Policía de Louisville para obtener comentarios.

Cuando la NFAC marchó en Louisville, se encontraron con un grupo extremista armado, mayoritariamente blanco, llamado los «Three Percenters» («Tres por ciento»). Los dos grupos se gritaron el uno al otro, pero la policía antidisturbios los mantuvo separados. Se hicieron disparos en el evento cuando un miembro de la NFAC dejó caer su arma e hirió a otros tres miembros de la NFAC con perdigones. Johnson ha dicho que fue un accidente.

El grupo regresó a Louisville el 5 de septiembre, el día del Derby de Kentucky, y marchó a Churchill Downs. Pero se dispersaron antes de lo planeado cuando apareció otro grupo. Johnson dijo que no quería que se culpara a la NFAC si había algún enfrentamiento, informó WLKY, afiliada de CNN.

A principios de este mes, la NFAC se dirigió al sur de Louisiana después de ver una publicación en Facebook del representante de Estados Unidos Clay Higgins, del Tercer Distrito. La publicación del 1 de septiembre en la página de campaña de Higgins, que desde entonces ha sido eliminada, incluía fotos de manifestantes negros armados y advirtió que si esos manifestantes llegaban a Lafayette, él «dejaría caer a 10 de ustedes donde están parados», según KATC, afiliada de CNN.

Un portavoz de Facebook le dijo a CNN que la publicación fue eliminada porque violaba las políticas de la plataforma contra la incitación a la violencia.

Los intentos de CNN de contactar la campaña de Higgins no han tenido éxito. Un portavoz de su campaña le dijo a Fox News, en ese momento, que Higgins tiene un «historial de decir lo que piensa» y que es «muy sincero y directo».

A principios de este mes, Higgins dijo en un comunicado a KATC que reconoce el derecho de la NFAC a reunirse pacíficamente y no cree que el grupo «tenga intenciones violentas».

Miembros levantaron sus armas en el parque Sans Souci en Lafayette, Louisiana, el 3 de octubre.

Los funcionarios locales le otorgaron a la NFAC un permiso para realizar su evento el 3 de octubre. El grupo se reunió allí para protestar por el asesinato de Trayford Pellerin, un hombre negro, de 31 años, a quien la policía disparó en agosto.

«Son nuestros visitantes. Son nuestros invitados y, sin embargo, les hemos tendido la alfombra roja», dijo sobre el grupo Carlos Harvin, jefe de Asuntos de las Minorías del Gobierno de Lafayette.

«Quieren lo mismo que nosotros queremos: una comunidad segura», dijo Harvin.

La protesta terminó pacíficamente a pesar del arresto de una persona que, según la Policía, disparó accidentalmente un arma en el evento. La NFAC dijo que la persona no era parte de su grupo.

MIRA: «Exhibido como lo fueron los esclavos»: hombre negro demanda por US$ 1 millón tras arresto

Un contrapunto a otros grupos, dicen algunos expertos

No hay una forma de vigilar a los grupos armados porque cada estado y ciudad tiene sus propias reglas. Pero las autoridades tienden a adoptar un «enfoque muy cauteloso, casi de guante de niño» con ellos, dijo Carolyn Gallaher, profesora y decana asociada de la Escuela de Servicio Internacional de la American University.

Caminan por una línea muy fina entre evitar un tiroteo en las calles y no parecer que están sancionando a grupos armados, dijo Gallaher, autora de «On the Fault Line: Race, Class, and the American Patriot Movement» («En la línea de falla: Raza, clase y el movimiento patriótico estadounidense»).

John Fitzgerald Johnson o Gran Maestro Jay ha estudiado el trabajo de Malcom X y otros líderes negros.

Para Judson L. Jeffries, profesor de Estudios Afroestadounidenses y Africanos en la Universidad Estatal de Ohio, la prioridad de la NFAC hasta ahora ha sido detener la brutalidad policial. Y sería interesante ver cómo evoluciona el comportamiento y la ideología del grupo en el futuro.

El grupo podría seguir la línea de pensamiento de Martin Luther King Jr., dice, mostrando «mucha paciencia y amor por aquellos que lo oprimían». O alinearse más con Malcolm X, quien favorecía la autodefensa contra la violencia blanca.

«Espero que no lleguemos al punto en que seamos testigos de tiroteos, guerra abierta entre los Departamentos de Policía y estos grupos (armados)», dijo Jeffries. «No puedo evitar preguntarme si nos estamos acercando a ese punto porque hay un castigo limitado, que se puede aplicar a un grupo de personas antes de que respondan de la misma manera».

Johnson ha dicho en múltiples ocasiones que la NFAC es un grupo pacífico sin antecedentes de incidentes violentos. Las autoridades de Louisville y Lafayette dijeron a CNN que no se informaron incidentes importantes durante los eventos de NFAC en sus ciudades.

Varios expertos en milicias también describieron al grupo como un contrapunto a algunos de los grupos armados mayoritariamente blancos en Estados Unidos. Especialmente aquellos que han sido asociados con ideologías supremacistas blancas y neoconfederadas.

LEE: La Cámara de Representantes de EE.UU. vota a favor de retirar estatuas confederadas del Capitolio

Lo que sabemos sobre el fundador

Años antes de que Johnson dirigiera la NFAC y llamara a sus seguidores de las redes sociales a defender a la comunidad negra, sirvió en las Fuerzas Armadas y algunos lo conocían como DJ y productor de hiphop.

Johnson se negó a hablar sobre su vida fuera de la NFAC. Pero los registros muestran que sirvió en la Guardia Nacional de Virginia y en el Ejército, de 1989 a 2006. Era un soldado raso cuando dejó las Fuerzas Armadas, según el Ejército.

Más recientemente, Johnson hizo campaña sin éxito para las elecciones presidenciales de 2016 como independiente, según la Comisión Electoral Federal.

Aunque la NFAC claramente ha atraído a varios cientos de personas a sus mítines, se desconoce el tamaño de la membresía, al igual que gran parte de la vida de Johnson.

Johnson no revelaría el número de miembros, pero dijo que su grupo creció «exponencialmente» después de la marcha de Louisville y después de que bajaron el límite de edad de 21 a 18 años.

Y para algunas personas como Kristen «KC» Colemon y su hija de 9 años, el grupo es visto como un símbolo de empoderamiento en lugar de miedo.

«Fue hermoso tener un grupo que mostrara a Estados Unidos y a los grupos blancos que no vamos a retroceder», dijo a CNN Colemon, una estilista de Knoxville.

La joven, de 31 años, y su hija fueron al mitin de NFAC el 3 de octubre, en Lafayette.

«Ella sabía que esas armas estaban allí para protegerla y no para lastimarla», dijo Colemon.

Su hija estaba nerviosa con tantas armas, dijo la madre, pero se fue a casa sintiéndose aún más orgullosa de ser negra.