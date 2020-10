Alexandria Ocasio-Cortez es la más reciente estrella de la portada de Vanity Fair

Noticias CNN

(CNN) — Alexandria Ocasio-Cortez fue revelada como la más reciente estrella de portada de Vanity Fair, menos de una semana antes de que concluya su candidatura a la reelección en el distrito 14 del Congreso de Nueva York.

La imagen de portada, y una serie de imágenes adicionales para la edición de diciembre de la revista, fue tomada por Tyler Mitchell, quien se convirtió en el primer fotógrafo negro en hacer la portada de Vogue.

El número de diciembre de la revista Vanity Fair. Crédito: Tyler Mitchell / Vanity Fair

En una entrevista de para la edición, Ocasio-Cortez habló sobre las presiones del trabajo y sus ambiciones políticas, mientras parecía restar importancia a los informes sobre la fricción entre ella y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. También ofreció más detalles sobre su intercambio de alto perfil con el representante Ted Yoho, en el que el político republicano se disculpó por haberla abordado verbalmente en los escalones del Capitolio.

Según la colaboradora de Vanity Fair, la periodista Michelle Ruiz, la congresista de Nueva York relató que le dijo a Yoho al día siguiente: «Si me haces eso otra vez, no seré tan amable la próxima vez».

Ocasio-Cortez también usó la entrevista para revelar amenazas a su seguridad desde que se convirtió en la mujer más joven en servir en el Congreso. La mujer de 31 años dijo que la dirección de su casa se había publicado en línea y que las autoridades habían informado de planes de atentar en su contra.

La entrevista va acompañada de una serie de imágenes del fotógrafo Tyler Mitchell. Crédito: Tyler Mitchell / Vanity Fair

«Solía ​​despertarme por la mañana y, literalmente, recibir una pila de fotos enviadas por la policía del Capitolio o el FBI», dijo. “Como, ‘Estas son las personas que quieren matarte hoy’.

«Ha habido muchas ocasiones, especialmente en los primeros seis meses, en las que sentí que no podía hacer esto, que no sabía si iba a poder postularme para la reelección», agregó. «Hubo un momento en el que el volumen de amenazas aumentó tanto que ni siquiera sabía si viviría hasta mi próximo mandato».

Más allá de la política, la entrevista en profundidad ve a Ocasio-Cortez discutiendo su decisión de comprar un bulldog francés y preguntándose si «congelar mis huevos». En un video adjunto, reveló su rutina diaria, desde tener mantequilla de maní en su tostada por la mañana hasta desconectarse con reality shows antes de acostarse.

Trajes de diseñador

Mitchell, uno de los nombres más solicitados en el sector desde su histórica sesión de Vogue con Beyoncé en 2018, es conocido por su visión soñadora de la fotografía de moda. En julio, publicó la serie «Puedo hacerte sentir bien», que mostraba «cómo se ve o cómo podría verse una utopía negra», escribió en el libro adjunto.

«Hago muy poca distinción entre mis trabajos por encargo y mis trabajos personales, y los utilizo como una oportunidad para crear este universo utópico», escribió el fotógrafo nacido en Georgia.

Las fotos de Mitchell muestran a Ocasio-Cortez posando con una variedad de atuendos, incluidos zapatos de Christian Louboutin, un vestido de Wales Bonner y trajes de Loewe, Carolina Herrera y Christopher John Rogers. Otra imagen muestra una sesión de fotos que tiene lugar en las calles del Bronx, donde creció Ocasio-Cortez.

Describiéndola como una «influenciadora de belleza», el artículo de Ruiz dice que el «escuadrón» de Ocasio-Cortez, el nombre dado al cuarteto formado con sus compañeros representantes demócratas Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley, ha usado el lápiz labial como «un espectáculo de fuerza» en la Cámara.

La congresista de Nueva York le dijo a Vanity Fair que había usado intencionalmente un tono atrevido de lápiz labial rojo antes de su respuesta ahora viral a Yoho en el Congreso, en la que lo desafió por sexismo y, supuestamente, la llamó «maldita perra» (una acusación que negó, aunque sin embargo se disculpó por la «forma abrupta de la conversación»).

«(Pressley) dijo: ‘Fue entonces cuando supe que no había venido a jugar’», se cita a Ocasio-Cortez. «Tenía un poco de pintura de guerra ese día, seguro».