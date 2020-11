Floyd Mayweather Jr. dice que está ‘100% seguro’ de que nunca volverá a boxear profesionalmente

Noticias CNN

(CNN) — Desde que se retiró del boxeo profesional con un récord inigualable de 50-0, Floyd Mayweather Jr. ha centrado su atención en promover y guiar a la próxima generación de peleadores.

A pesar de estar profundamente involucrado en el deporte a diario, Mayweather dice que no tiene la tentación de salir de su retiro.

«En este momento, estoy haciendo exhibiciones», le dijo Mayweather a Raúl Sáenz de CNN en Español. «Estoy 100% seguro de que ya no pelearé contra ningún boxeador. Así que eso está fuera de discusión. Quiero decir, solo mis facultades significan mucho para mí. El dinero no me hace, yo gano dinero y mi la salud es más importante que el dinero.

«En cuanto a hacer exhibiciones y pelear contra chicos de MMA, ¿haré eso en un cuadrilátero? Absolutamente».

Considerado uno de los grandes de todos los tiempos de este deporte, Forbes estima que la pelea de Mayweather contra Conor McGregor en Las Vegas en 2017 generó más de US$ 550 millones en ingresos. Mayweather ganó 275 millones de dólares, una suma generada tanto por sus roles como peleador y promotor.

Fuera del ring de boxeo, Mayweather fue arrestado en septiembre de 2010 después de que las autoridades dijeron que golpeó a Josie Harris –la madre de tres de sus hijos en su casa de Las Vegas–, donde vivía con sus dos hijos pequeños y una hija.

El combatiente se declaró culpable 14 meses después de un cargo reducido de agresión menor y dos cargos de acoso. Fue sentenciado a tres meses y cumplió dos.

‘El ambiente real’

Mayweather habló con CNNEE antes de uno de sus peleadores, Gervonta «Tank» Davis, quien cuenta con un récord hasta ahora invicto de 23-0, enfrentándose a Leo Santa Cruz este sábado en San Antonio, Texas.

Si bien la mayoría de los eventos deportivos en todo el mundo se han desarrollado sin la asistencia de fanáticos debido a la pandemia de coronavirus, la pelea de este fin de semana se trasladó de lo que habría sido un Mohegan Sun Arena vacío en Connecticut al Alamodome de Texas, donde se esperan alrededor de 10.000 fanáticos.

La NBA fue ampliamente elogiada por el éxito de su burbuja de Disney World, durante la cual solo se registraron dos casos de covid-19, pero Mayweather cree que faltaba uno de los elementos cruciales que más impactan al deporte al más alto nivel.

«Estoy feliz de haber podido trasladar esto a San Antonio para que podamos tener la multitud, el ambiente real», dijo Mayweather. «Porque cuando miro el boxeo y no hay multitud, siento que estoy viendo boxeo de entrenamiento en un gimnasio de boxeo. Cuando hay una multitud, hay un resultado diferente.

«No es diferente del baloncesto. Felicitaciones a los Lakers, pero era como si estuvieran [jugando] a recoger pelota porque estaba en un gimnasio. Pero incluso si jugaban a recoger, son campeones de recogida. Pero me gusta más con una multitud, porque la multitud puede dar forma a las cosas un poco.

«La multitud … si está en una [cancha] de baloncesto o si está en una arena en lo que respecta al boxeo … la multitud puede dar forma a las cosas y me gusta ver cómo las cosas cambian un poco, es un poco mejor. Así que tienes que lidiar con la presión cuando estás en un escenario de élite «.

Davis, que todavía tiene 25 años, es ampliamente considerado como uno de los luchadores más emocionantes y explosivos en las divisiones de menor peso. Santa Cruz, campeón de cuatro divisiones, enfrenta con cierta distancia a su oponente más logrado hasta la fecha.

Davis ha bajado una categoría de peso para pelear contra Santa Cruz por su título súper pluma de la AMB, aunque el título de peso ligero de la AMB de Davis también estará en juego.

Ser un boxeador más pequeño guiado por Mayweather naturalmente ha puesto presión y expectativas adicionales sobre los hombros de Davis. Sin embargo, Mayweather cree que es hora de que estos dos peleadores elaboren su propio legado.

«Cualquier cosa que [haga] ahora, mi dinero está garantizado porque mi nombre está grabado en piedra», dijo. «He demostrado durante más de veinte años lo que puedo hacer y los números que puedo hacer con el pago por evento y la transmisión, así que he demostrado lo que puedo hacer.

«Ahora es el momento de que estos jóvenes luchadores salgan en Halloween y demuestren lo que pueden hacer, y estoy bastante seguro de que Leo está en plena forma, porque Tank está en plena forma y necesitan salir y hacer lo que ellos hacen.

«Tendrán una multitud y queremos que la multitud agite algunas cosas para ver qué pueden hacer estos muchachos bajo presión».