iLe presenta «Donde nadie más respira», un tema con el que denuncia los abusos de poder

(CNN Español) – La cantautora iLe presentó su más reciente sencillo «Donde nadie más respira», un tema que supone una denuncia personal en contra del abuso de poder.

“Donde nadie más respira se trata de enfrentar la prepotencia para efectuar un cambio significativo. Con esta canción espero motivar a que la gente se involucre. Tomar acciones para enfrentar a los que tengan poder y encarar los problemas en la sociedad para progresar de verdad. Es la hora de dar el golpe a los esquemas retorcidos”, dijo la cantante en el comunicado de prensa con el que presentó el tema.

El sencillo nació durante la cuarentena que vivió desde su hogar en Puerto Rico y cuya razón, la pandemia de coronavirus, ha paralizado a buena parte del mundo.

«Esta idea la sentí muy conectada con todo lo que estamos viviendo. También, de cierta forma, (es) como irme hacia atrás, hacia el origen de todo este desastre, también tiene mucho que ver con el abuso de poder», dijo iLe en entrevista con Zona Pop CNN.

«De ahí es que surge esta canción, un poco desde esa inquietud. De por qué estamos en el lugar en el que estamos más allá de la pandemia, sino como social y políticamente. Cuestionando muchas cosas que me parecen injustas», agregó.

Un tema para incentivar el voto

El lanzamiento se realizó días antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y de los comicios generales en su natal Puerto Rico. Una decisión que la cantante no dejó al azar.

«Yo creo que quería sacarla antes de la elección, porque realmente como que estaba muy conectada todo también con el ahora», cuenta.

«Sentía que la energía estaba muy puesta para este momento y sentía que si (el lanzamiento) pasaba después o más a finales de año, como que no sé si iba a sentirme igual de conectada. Todos los días se sienten distintos, pasa una noticia nueva todo el tiempo y todo se está como alterando cada vez más», agregó iLe.

Estados Unidos elige este 3 de noviembre ya sea la continuidad de Donald Trump en la presidencia o el regreso de Joe Biden a la Casa Blanca, pero esta vez como mandatario.

Las elecciones en Estados Unidos

A pesar de ser ciudadana y por ser una de los más de 3 millones de puertorriqueños que viven en la isla , la cantante no puede votar en las elecciones presidenciales del país. Unas elecciones que se han caracterizado por una tensa campaña en un país polarizado.

«Honestamente, a mí no me convence mucho ninguno de los dos, así que creo que sería difícil tomar una decisión allá. Definitivamente pues una aparenta ser mucho peor que la otra», cuenta la cantante.

«No sé cómo hay tanta gente convencida con Trump. (Eso) me asusta un poco. No sé exactamente cuál es su perspectiva, pero sí, yo creo que honestamente lo siento como bien, bien complicado, como bien difícil. Joe Biden definitivamente es mejor opción entre esas dos opciones, pero tampoco es alguien que considero que me convenza del todo», explica la cantautora.

Las elecciones en Puerto Rico

En Puerto Rico, este 3 de noviembre se elige al gobernador, los alcaldes y al comisionado residente en el Congreso de Estados Unidos, un representante que tiene voz pero no voto.

«Este año electoralmente se siente bastante crucial, porque por lo menos en mi opinión, yo siento que hay muchas más alternativas de lo que ha habido en otros años. Y pues sí creo que hay posibilidad de un cambio», dice la cantante.

En el pasado, iLe ha sido abierta en su opinión a los temas políticos y sociales de Puerto Rico. Junto a su hermano, Residente y Bad Bunny lanzaron en 2019 «Afilando cuchillos«, una canción que surgió a raíz de la divulgación de los chats de Telegram del exgobernador Ricardo Rosselló.