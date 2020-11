Los murciélagos pueden predecir el futuro para cazar a sus presas, según investigadores de Johns Hopkins

Noticias CNN

(CNN) — Los murciélagos a menudo son retratados injustamente como alimañas que chupan la sangre. Pero los investigadores que los estudian prefieren que pienses en ellos como las criaturas sumamente inteligentes y en gran medida benévolas que son.

Un equipo de la Universidad Johns Hopkins tiene un nuevo argumento para defender a los murciélagos: estos mamíferos alados pueden predecir el futuro.

LEE: Hasta los murciélagos saben que deben distanciarse socialmente cuando se enferman, dice un estudio

Los murciélagos que comen insectos usan ecos para crear un modelo 3D del mundo que los rodea mientras vuelan persiguiendo a sus presas. Y usan esas instantáneas del mundo para predecir el camino de sus presas, según un estudio publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Entonces, si bien los murciélagos no son clarividentes en realidad, aquellos que rastrean insectos son cazadores extremadamente precisos que se basan en algo más que las señales visuales.

Cynthia Moss, investigadora principal del Batlab de Johns Hopkins, profesora de ciencias psicológicas y del cerebro y autora principal del estudio de esta semana, dijo que los hallazgos podrían informar sobre la forma en que los científicos entienden cómo los humanos perciben y procesan la información también.

«Estudiamos los murciélagos, pero en realidad estamos más interesados en preguntas más grandes y generales», le dijo a CNN. «Una pregunta es cómo los animales, incluidos los humanos, pueden usar la información que reciben a través de sus sentidos y procesarla con el tiempo para hacer predicciones sobre lo que sucederá en el futuro», explicó.

¿Cómo hacen predicciones los murciélagos?

Esa predicción rápida es algo en lo que los deportistas son especialmente hábiles, dijo Moss, pero tienen una ventaja que los murciélagos no tienen: pueden seguir la pelota mientras viaja sin interrupción, vuela por el aire o rebota en una cancha. Los murciélagos, que a menudo persiguen a sus presas en la oscuridad, se ven obstaculizados por árboles que bloquean sus ecos.

Los murciélagos cazan usando la ecolocalización, un proceso a través del cual emiten llamadas ultrasónicas y usan la información de los ecos que regresan, por ejemplo cuánto tiempo tarda el eco en rebotar hacia ellos, para crear un «registro 3D del mundo que los rodea», dijo a CNN Clarice Diebold, coautora del estudio y candidata a doctorado.

Pero hay lagunas en esos modelos del mundo, ya que los ecos rebotan en los árboles y en otros objetos que se encuentran en el camino de los murciélagos. Entonces Moss, Diebold y la coautora Angeles Salles probaron si los murciélagos podían tomar esas instantáneas discretas para armar un modelo predictivo de dónde terminará el objeto que están persiguiendo, de la misma forma en que un jugador de béisbol en el campo puede tratar de atrapar una pelota voladora, sólo que en lugar de confiar en la visión, los murciélagos confían en la audición.

La prueba del equipo de Batlab

El equipo del Batlab entrenó a los murciélagos para que se sentaran en una plataforma en su laboratorio mientras controlaban el camino del insecto que perseguirían los murciélagos. El entorno permitió a los investigadores controlar la velocidad a la que se movía el insecto, y luego observaron de cerca a los murciélagos con una cámara de alta velocidad.

«Lo que encontramos fue que los murciélagos no solo usaban la información del eco que retornaba, sino que en realidad estaban estimando dónde estaría el objetivo en un punto futuro», dijo Diebold.

LEE: Murciélagos: 6 datos sorprendentes sobre por qué no son nuestros enemigos

Los murciélagos hicieron esto al estimar la velocidad a la que se movía el insecto, así como la posición donde debería terminar el objetivo, incluso cuando la ecolocalización estaba bloqueada por momentos, dijo.

«Descubrimos que los murciélagos pueden predecir cuándo reaparecerá la presa cuando la pierden temporalmente detrás del desorden», dijo Salles, becario postdoctoral.

¿Cómo podría esta investigación sobre los murciélagos ayudar a los humanos?

Moss reconoció que la gente puede encontrar el énfasis del laboratorio en los murciélagos como «estrafalario» o altamente especializado. Pero los murciélagos son sujetos de prueba sólidos cuando se trata de examinar hipótesis sobre la condición humana, dijo.

«Los murciélagos son de hecho criaturas muy especiales», dijo Moss. «Pueden tener las pistas para desentrañar muchos de los problemas que enfrentan los humanos», explicó.

Algunas de las técnicas que usan los murciélagos para cazar en la oscuridad son compartidas por las personas ciegas, que pueden usar su propia forma de ecolocalización golpeando un bastón o chasqueando la lengua para crear una imagen del mundo que los rodea. Al igual que los murciélagos, las personas ciegas pueden seguir los objetos a medida que se mueven al escuchar los cambios en los ecos en el transcurso del tiempo.

Y al comprender los procesos a través de los cuales los murciélagos hacen esas predicciones con su oído para alcanzar con éxito a sus presas, dijo Moss, los investigadores pueden entender mejor cómo desarrollar dispositivos que ayuden a las personas ciegas a hacer lo mismo.