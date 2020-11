Aborto, marihuana, estadidad de Puerto Rico: otras cosas que se votan este 3 de noviembre

Noticias CNN

(CNN) — Además de quién ganará la presidencia, los escaños en el Congreso y otros cargos políticos, los votantes de todo Estados Unidos considerarán una amplia gama de preguntas en la boleta electoral este 3 de noviembre.

Estos son algunos de los temas principales en las boletas electorales estatales:

Aborto

Enmienda propuesta No. 1 de Luisiana

Lo que haría: Evitaría que los tribunales estatales declaren inconstitucionales las restricciones al aborto a nivel estatal.

Proposición 115 de Colorado

Lo que haría: Prohibir el aborto a partir de las 22 semanas de embarazo. La medida incluye excepciones para salvar la vida de la mujer embarazada, pero no por casos de violación o incesto. Los médicos que continúen practicando abortos a las 22 semanas podrían enfrentar sanciones.

La Proposición 22 de California

Lo que haría: Continuar tratando a los conductores de transporte y reparto como contratistas independientes con algunas concesiones de beneficios otorgadas por la propuesta. Si no se aprueba, esos trabajadores probablemente se considerarían empleados que tienen derecho a un salario mínimo, pago de horas extras, compensación para trabajadores, seguro de desempleo y licencia por enfermedad pagada.

Marihuana

Proposición 207 de Arizona

Lo que haría: Permitir que los adultos mayores de 21 años posean, consuman o transfieran hasta una onza de cannabis y creen un sistema regulador para el cultivo y la venta de los productos.

Iniciativa 65 de Mississippi

Lo que haría: Permitir que los médicos recomienden cannabis medicinal para pacientes con cualquiera de las 22 afecciones calificadas como cáncer, esclerosis múltiple y trastorno de estrés postraumático.

Iniciativa 65A de Mississippi

Qué haría: Limitar el consumo de cannabis medicinal a las personas con enfermedades terminales y dejaría el futuro marco regulatorio a la legislatura.

Iniciativa 118 de Montana

Lo que haría: Enmendar la constitución del estado para establecer 21 años como la edad legal para comprar, poseer y consumir cannabis.

Iniciativa 190 de Montana

Qué haría: Permitir que los adultos en el estado posean, compren y usen cannabis para uso recreativo y definió un impuesto del 20% sobre el cannabis recreativo. También permitiría a las personas que cumplen una condena por ciertos actos relacionados con el cannabis solicitar una nueva sentencia o la eliminación de antecedentes penales.

Pregunta pública núm. 1 de Nueva Jersey

Qué haría: Enmendar la constitución estatal para legalizar el cannabis para uso personal y no médico de adultos mayores de 21 años.

Medida 26 de Dakota del Sur

Qué haría: Establecer un programa de cannabis medicinal y un sistema de registro para personas con condiciones que califiquen.

Enmienda A de Dakota del Sur

Qué haría: Legalizar el cannabis para todos los adultos y exigir a los legisladores estatales que adopten leyes sobre cannabis y cáñamo medicinal.

Bandera de Mississippi

Medida 3 Mississippi

Qué haría: Aprobar un nuevo diseño de bandera estatal, después de que la Legislatura estatal este verano retirara su bandera de 1894 que presentaba un emblema de batalla confederada. El nuevo diseño se eligió entre 3.000 opciones y presenta una flor de magnolia rodeada de 20 estrellas, lo que significa el estado del estado en el estado número 20. La bandera también incluye las palabras «En Dios confiamos», como lo exige la ley. Si los votantes deciden en contra del diseño propuesto, el proceso de elegir una nueva bandera comenzará nuevamente.

Voto por la estadidad de Puerto Rico

Pregunta de la boleta electoral de Puerto Rico

Qué haría: Registrar la respuesta de los votantes a la pregunta: «¿Debería Puerto Rico ser admitido inmediatamente en la Unión como Estado?» La estadidad está en última instancia en manos del Congreso de los Estados Unidos.

Redistribución de distritos en Virginia

Virginia Pregunta 1

Lo que haría: Crear una comisión de redistribución de distritos, compuesta por ocho miembros de la Asamblea General y ocho ciudadanos, responsable de trazar distritos legislativos estatales y del Congreso. La Asamblea General, sin el gobernador, votaría por los distritos pero no podría cambiarlos. La Corte Suprema del estado dibujaría los distritos si la comisión de redistribución de distritos no lo hiciera o la Asamblea General no los promulgara. Según la Constitución estatal actual, la Asamblea General y el gobernador trazan los nuevos distritos electorales para la Cámara de Representantes de EE.UU., el Senado estatal y la Cámara de Delegados

Otras preguntas de las boletas electorales

La Medida de votación No. 2 de Alaska y la Pregunta 2 de Massachusetts decidirá si adopta la votación por orden de preferencia para las elecciones.

La Proposición 16 de California restauraría la acción afirmativa, que fue prohibida en el estado hace 24 años, al derogar una enmienda aprobada en 1996.

La proposición 18 de California preguntará si los jóvenes de 17 años pueden votar.

La Proposición 25 de California permitiría que entre en vigencia una ley de 2018 que pone fin a la fianza en efectivo.

La Medida de votación 2 de Mississippi pregunta a los votantes si eliminar una disposición de votación de la era Jim Crow que requiere que un candidato obtenga la mayoría en el voto popular del estado y gane la mayoría de los 122 distritos de la cámara estatal de Mississippi

El referendo legislativo 130 de Montana regula el porte de armas de fuego ocultas.

La Pregunta 1 del Estado de Rhode Island eliminaría del nombre oficial del estado la frase «y Providence Plantations» .

— Lauren Dezenski, Ronnie Glassberg, Caroline Kelly y Ray Sanchez de CNN contribuyeron a este informe.