Cómo Twitter, Facebook y YouTube están manejando la desinformación electoral

(CNN Business) — En los meses previos a las elecciones, Facebook, Twitter y YouTube publicaron actualizaciones aparentemente interminables sobre cómo abordarían la información errónea relacionada con las elecciones en sus plataformas.

Ahora que las elecciones están en marcha, ha habido grandes diferencias en los enfoques de las principales plataformas tecnológicas para moderar la desinformación y afectar su propagación.

Twitter ha sido el más agresivo en etiquetar y abordar contenido falso y engañoso, mientras que Facebook y YouTube han aplicado un toque más ligero.

Las tres plataformas han adoptado diferentes enfoques. Twitter ha ido tan lejos como para reducir la capacidad de los usuarios para compartir publicaciones engañosas, mientras que Facebook pone etiquetas en la información errónea, pero sin obstaculizar el intercambio. Podría decirse que YouTube usa la acción menos agresiva, al depender de una sola etiqueta, que recuerda a la gente que los resultados de las elecciones estadounidenses pueden no ser definitivos, en todo el contenido relacionado con las elecciones.

Twitter

Twitter ha etiquetado y restringido cómo se pueden compartir los tweets, incluidos varios del presidente Trump. Por ejemplo, Twitter colocó una etiqueta en un tweet del presidente en el que afirmaba sin fundamento: «Estamos a lo GRANDE, pero están tratando de ROBAR las elecciones».

«Parte o todo el contenido compartido en este tuit está en disputa y podría ser engañoso sobre cómo participar en una elección u otro proceso cívico», decía la etiqueta en ese tuit de Trump.

Twitter también ha restringido la forma en que se pueden compartir esos tweets, incluida la eliminación de respuestas y me gusta, y solo permite a los usuarios citar tweets, lo que permite a los usuarios compartir un tweet con sus propios comentarios adjuntos, en lugar de retweet. (Twitter también aplica otras etiquetas a los mensajes que, según sus estándares, adjudican prematuramente los resultados de las elecciones para cualquiera de los candidatos. Una de sus etiquetas dice: «Es posible que las fuentes oficiales no hayan llamado a la contienda cuando se tuiteó esto»).

Facebook

En exactamente la misma publicación de Trump en su plataforma, Facebook usó un lenguaje vago en su etiqueta y, a diferencia de Twitter, no restringió la forma en que se puede ver o compartir. La etiqueta de Facebook dice: «Los resultados finales pueden ser diferentes de los recuentos de votos iniciales, ya que el recuento de votos continuará durante días o semanas». Para el miércoles por la mañana, era una de las publicaciones con más ‘engagement’ en Facebook, según datos de Crowdtangle, una empresa de análisis de la que Facebook es propietario.

En un comunicado, un portavoz de Facebook dijo: «Una vez que el presidente Trump comenzó a hacer afirmaciones prematuras de la victoria, comenzamos a publicar notificaciones en la parte superior de la red en Facebook e Instagram para que todos sepan que los votos aún se están contando y el ganador no ha sido proyectado. También comenzamos a aplicar etiquetas a las publicaciones de ambos candidatos automáticamente con esta información».

Facebook también etiquetó una publicación de Donald Trump del martes por la noche en la que dijo: «Esta noche haré una declaración. ¡Una gran GANANCIA!»

La etiqueta de Facebook advirtió: «Los votos aún se están contando. No se ha proyectado el ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020».

A última hora de la tarde del miércoles, Facebook dijo que ampliará sus etiquetas de declaración prematura de victoria para aplicarlas a personas más allá de los candidatos presidenciales, incluso a nivel estatal. Esto también se aplicará a Instagram, que es de su propiedad.

Jennifer Grygiel, profesora de redes sociales en la Newhouse School de la Universidad de Syracuse, criticó la decisión de último minuto. «Eso debería haber sido obvio. Deberían haber estado preparados para hacer esto antes», afirmó Grygiel. «[Las plataformas sociales] escriben las reglas del camino a medida que avanzan».

Instagram anunció previamente que ocultaría temporalmente la pestaña «Reciente» para que no aparezca en todas las páginas de hashtags, ya sea que estén relacionadas con la política o no. La compañía dijo que espera que la medida ayude a prevenir la difusión de información errónea y contenido dañino relacionado con las elecciones.

YouTube

YouTube puso un panel de información en la parte superior de los resultados de búsqueda relacionados con la elección, así como debajo de los videos que hablan sobre la elección. El cuadro dice que «los resultados de las elecciones pueden no ser definitivos» y dirige a los usuarios a la función de la empresa matriz Google que rastrea los resultados de las elecciones en tiempo real. También aplicó medidas similares a las que ha hecho en elecciones pasadas, como promover contenido de fuentes de noticias autorizadas en los resultados de búsqueda.

Sin embargo, permite que un video que contiene información errónea sobre las elecciones permanezca en su plataforma sin una verificación de datos o una etiqueta que indique que es información errónea, lo que expone los límites de lo que están haciendo las plataformas de redes sociales para contrarrestar la propagación de afirmaciones falsas, potencialmente peligrosas, sobre los resultados electorales.

En un video de YouTube publicado por la organización de noticias de ultraderecha One American News Network el miércoles, un presentador dice que «el presidente Trump ganó cuatro años más en el cargo anoche». El video también incluye afirmaciones infundadas de que los demócratas están «lanzando papeletas republicanas, recolectando papeletas falsas y retrasando los resultados para crear confusión». El video ha sido visto más de 350.000 veces. CNBC fue la primera en informar sobre el video.

Si bien el video, como otros relacionados con las elecciones, tiene una etiqueta que dice que los resultados pueden no ser definitivos en las elecciones de EE.UU., YouTube dijo que el video no viola sus reglas y no será eliminado.

«Nuestras Normas de la comunidad prohíben contenido que induzca a error a los espectadores sobre la votación, por ejemplo, contenido que tenga como objetivo engañar a los votantes sobre la hora, el lugar, los medios o los requisitos de elegibilidad para votar, o afirmaciones falsas que podrían desalentar sustancialmente la votación. El contenido de este video no es ese nivel», indicó Ivy Choi, portavoz de YouTube.

Sin embargo, YouTube dijo que dejó de publicar anuncios en el video, aunque admitió que el video tiene información falsa. «Eliminamos anuncios de videos que contienen material que es demostrablemente falso sobre los resultados de las elecciones, como este video», explicó Choi.

La compañía dijo que eliminó varias transmisiones en vivo el día de las elecciones que violaron sus políticas de spam, prácticas engañosas y estafas.

La presentadora de OAN en el video compartió el enlace de YouTube a su cuenta personal de Twitter con el comentario, «Trump ganó. MSM espera que no crea lo que ve». Twitter dijo que según su política de integridad cívica, el tuit no es elegible para una etiqueta que indique que podría contener una llamada prematura de los resultados de las elecciones porque la cuenta original tiene menos de 100.000 seguidores y el tuit no ha alcanzado niveles de participación que de lo contrario, lo vuelvan elegible. Sin embargo, fue retuiteado por la cuenta oficial de OAN, que tiene 1,1 millones de seguidores.