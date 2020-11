Eta toca tierra a lo largo de la costa centro-sur de Cuba

Noticias CNN

(CNN) — La tormenta tropical Eta tocó tierra a lo largo de la costa centro-sur de Cuba, según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes.

Eta continuará por el centro de Cuba durante las próximas horas antes de ingresar al Estrecho de Florida más tarde esta mañana. Luego, se pronostica que Eta pasará cerca o sobre los Cayos de Florida esta noche y el lunes temprano, antes de moverse al Golfo de México el lunes por la noche y el martes.

Se pronostica que Eta traerá lluvias significativas a partes de Cuba donde es posible que caigan hasta 60 cms.

Tropical Storm #Eta is making landfall along the south-central coast of Cuba. Here are the 4 am EST Key Messages. For more information, visit https://t.co/tW4KeFW0gB and https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/1x8KPX1Wse

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 8, 2020

Es probable que esta cantidad de lluvia provoque inundaciones repentinas significativas y potencialmente mortales y deslizamientos de tierra en áreas de terreno más alto.

Una peligrosa marejada ciclónica elevará los niveles de agua desde 60 cms hasta 1,2 metros por encima de los niveles normales de marea a lo largo de la costa de Cuba.

Sur de la Florida y los Cayos

Se espera que las condiciones de tormenta tropical comiencen en el sur de Florida y los Cayos de Florida esta tarde o noche, y las condiciones de huracán son posibles en el área de Vigilancia de Huracanes en Florida esta noche y el lunes temprano.

También es posible que se produzcan fuertes lluvias de hasta 60 cms a lo largo del centro y sur de Florida, además de una marejada ciclónica de 60 cms a 1,2 metros.

También pueden ocurrir uno o dos tornados desde esta noche hasta el lunes sobre el sur de Florida y los Cayos.

Eta había tocado tierra a lo largo de la costa de Nicaragua como huracán de categoría 4 el martes por la tarde. Llevó más de 60 cms de lluvia a partes de Nicaragua y Honduras esta semana.