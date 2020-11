Desinformados a través de las redes sociales, los partidarios de Trump salen a las calles para desafiar el resultado de las elecciones

Noticias CNN

Harrisburg, Pensilvania (CNN Business) — En la capital de Pensilvania, el estado que finalmente inclinó las elecciones a favor del presidente electo Joe Biden, partidarios del presidente Donald Trump se reunieron para protestar por el resultado de las elecciones este fin de semana.

Los últimos cuatro años en Estados Unidos han sido una educación sobre cómo las declaraciones y la información errónea en las redes sociales no solo permanecen en línea: se derraman en las calles, pueden manifestarse como violencia y, como se vio en Harrisburg, este fin de semana, se utilizarán en intenta socavar los cimientos de la democracia estadounidense: elecciones libres y justas.

Los partidarios de Trump aquí reunidos bajo el lema «Stop the Steal» (Detengan el robo), están convencidos de que las elecciones habían sido robadas.

Una mujer me dijo que había visto tanta «evidencia» de que la elección había sido amañada que apoyaría una nueva votación total.

«Cuando tienes imágenes de video de personas que toman bolsas de boletas y muestran que son para Donald Trump y las prenden fuego», dijo, «hay un problema».

Pero el video que citó como evidencia de una elección estadounidense amañada no es real.

Ha estado circulando en las redes sociales durante días, incluso siendo retuiteado por Eric Trump, el hijo del presidente, pero el video no muestra que se quemen las boletas de Trump, como algunos han afirmado.

Los funcionarios electorales en Virginia, de donde parecían ser los papeles que parecían boletas, han explicado que lo que se ve en el video son boletas de muestra. Llevan días intentando corregir la desinformación viral.

«Ten en cuenta la ausencia de las marcas de códigos de barras que están en todas las boletas oficiales. Las boletas en el video eran boletas de muestra», dijo la ciudad de Virginia Beach en un comunicado de prensa la semana pasada.

El uso de información falsa por parte de los partidarios de Trump de esta manera no es único.

Otros manifestantes con los que hablé en Harrisburg citaron un cambio repentino en un mapa de resultados en línea a favor de Biden en la noche de las elecciones en Michigan como evidencia de que algo había salido mal. Trump había amplificado esa afirmación él mismo en su cuenta de Twitter. Pero eso también se ha demostrado que es desinformación (una completa desacreditación aquí). Twitter etiquetó la publicación de Trump con un mensaje que decía «Parte o todo el contenido compartido en este Tweet está en disputa y podría ser engañoso».

El uso de información falsa no comenzó con «Stop the Steal». Trump y algunos de sus partidarios han armado la desinformación a lo largo de la campaña electoral. CNN ha mostrado anteriormente cómo los videos engañosamente editados de Biden habían contribuido a la creencia de algunos partidarios de Trump de que Biden no era apto para el cargo.

Esto, por supuesto, no ocurre en el vacío.

El propio presidente, sus aliados y las personalidades de Fox News abrazan la desinformación. A veces, Trump retuitea una publicación con afirmaciones falsas que ya se está volviendo viral. En otras ocasiones, Trump creará su propia información errónea publicando afirmaciones falsas. Trump y sus seguidores han utilizado la información errónea como «evidencia» para demostrar la validez de más información errónea.

Las redes sociales agravan el problema, ya que sirven como motor para la difusión de información errónea.

Durante la semana pasada, Twitter y, en menor medida, Facebook, tomaron medidas agresivas para etiquetar como información errónea las publicaciones falsas del presidente en su intento de socavar la integridad de las elecciones.

Pero esas etiquetas no convencerán a los partidarios de Trump que ya han abrazado las teorías de conspiración sobre las elecciones. Algunos ven las etiquetas y las verificaciones de hechos como prueba de que en realidad son correctas y de que Big Tech está tratando de censurarlas.

«Creo que ese no es su lugar. Ese no es su lugar para determinar cuál es la verdad para la gente. Tenemos nuestra propia mente. Podemos determinar cuál es la verdad», dijo la mujer de Harrisburg, que había citado la falsa quema video de las boletas, me dijo.

La mujer de mediana edad me dijo que su nombre era Melissa, pero dijo que no quería compartir su nombre completo citando «la cultura de cancelación».

Aunque podría haberse equivocado con ese video, sí identificó el papel que juegan las plataformas como Facebook en la configuración del discurso político estadounidense como catalizadores del sesgo de confirmación.

«Somos como un gran experimento científico para las redes sociales», dijo. «Si estoy buscando cierto punto de vista y ellos parecen ver que yo favorezco más ese punto de vista, ese es el punto de vista que me van a alimentar y luego el otro lado va a tener un punto de vista diferente», dijo.

Cuando se le preguntó si le preocupa, «Quiero decir que me preocupa, sí. Por el hecho de que, lamentablemente, la gente no piensa por sí misma. Se alimenta de todo lo que está viendo sin cuestionarlo».