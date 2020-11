La campaña de Trump planea un bombardeo de mensajes para alimentar dudas electorales infundadas

Noticias CNN

(CNN) — La campaña de Donald Trump planea un bombardeo de mensajes para alimentar su argumento, sin respaldo de ninguna evidencia hasta la fecha, de que al presidente le están robando un segundo mandato a través de recuentos de votos corruptos en varios estados, dijeron a CNN tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Una de las formas en que planea hacerlo es presentando obituarios de personas que la campaña afirma que votaron en las elecciones y considera realizar mítines al estilo de campaña para amplificar el mensaje, según dos de las fuentes.

ANÁLISIS | Trump en negación sobre su derrota electoral mientras Biden se prepara para luchar contra el covid

Hasta ahora, el litigio presentado por la campaña no ha incluido ninguna prueba que respalde las acusaciones de fraude generalizado. Y nada de lo que hayan presentado los funcionarios de campaña cambiaría el resultado en ningún estado.

Allegados de Trump piden elevar presión

Pero el yerno y asesor principal de Trump, Jared Kushner; el abogado Rudy Giuliani y el asesor de campaña Jason Miller están instando al presidente a realizar mítines en todo Estados Unidos para presionar por el recuentos de votos, dijeron a Jake Tapper fuentes cercanas a Trump. Kushner no ofreció ningún comentario sobre esta historia. Miller negó la historia en un tuit. CNN se ha comunicado con Giuliani en busca de comentarios.

CNN informó el sábado temprano que Kushner se había acercado a Trump para hablar sobre conceder la elección, dijeron dos fuentes a CNN. Pero su posición se volvió más turbia a medida que avanzaba el día cuando se supo que también estaba tratando de aplacar a Trump al sugerir manifestaciones.

El objetivo del bombardeo de mensajes es generar suficientes dudas sobre los resultados para que los secretarios de estado en los estados de campo de batalla se sientan presionados para abrir investigaciones o solicitar recuentos por su cuenta, algo que prolongaría el proceso y podría dar a la campaña más tiempo para avanzar su litigio a través de los tribunales.

Verificación de hechos

Una verificación de hechos previa realizada por CNN sobre las afirmaciones de un puñado de republicanos prominentes, como miembros de la familia de Trump y simpatizantes, como el expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich y el ex director interino de Inteligencia Nacional Richard Grenell, acerca de personas fallecidas que votaban en Michigan se vino abajo con el escrutinio. Un análisis de CNN del reclamo y el supuesto respaldo del mismo no encontró ni una sola instancia de que eso hubiera sucedido.

Una idea que se está lanzando alrededor de la campaña es si se puede agotar el tiempo suficiente para presentar una lista de electores republicanos en estados clave donde el presidente electo Joe Biden ganó el voto popular. Las leyes estatales varían sobre si pueden designar electores que no reflejen la voluntad del pueblo. Una de las fuentes advirtió que no estaba claro cuán seriamente se está considerando esta idea.

Axios fue el primero en informar la presentación planeada de obituarios y los próximos mítines para arrojar dudas sobre los resultados.

Asistentes de campaña le dijeron a CNN antes del día de las elecciones que era posible un impulso postelectoral que involucrara cualquier cosa, desde una operación de sustitutos hasta manifestaciones, en caso de que los resultados estuvieran cerca el 3 de noviembre, como inicialmente parecían estarlo. Pero Biden ha acumulado suficiente ventaja en varios estados para ganar la carrera, a pesar de la negativa del presidente a reconocer la derrota.

Por los partidarios

Muchos de los asesores que rodean al presidente quieren que continúe luchando, si no es por un cambio en el resultado, que los expertos no consideran posible en este momento, entonces por los partidarios de Trump que siguen hambrientos de una lucha contra los resultados en los que no creen. Sin embargo, algunos de los que rodean a Trump, incluidos Kushner y la primera dama Melania Trump, han discutido si debería reconocer su derrota, dijeron fuentes a CNN este fin de semana. Pero otros han instado a Trump a que no se rinda.

«Trump todavía puede ganar»: los partidarios del presidente siguen desafiantes tras la victoria de Biden

Una persona familiarizada con los planes dijo que el equipo quiere continuar la batalla por un escrutinio más detenido de los recuentos de votos, aunque el propio Trump, en privado, no siempre ha parecido creer que tendrá éxito.

«Sobre todo, nuestra preocupación es hacer que Trump se encienda más, no templarlo», dijo el funcionario.