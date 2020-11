Fiscalía de Perú pide que se prohíba la salida del país al expresidente Vizcarra

Noticias CNN

(CNN Español) –– La Fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial este jueves que prohíba la salida del país al expresidente Martín Vizcarra por 12 meses. Al exmandatario lo investigan por sospechas de actos de corrupción.

El Poder Judicial informó en Twitter que la audiencia para decidirlo será este viernes en el primer juzgado de investigación preparatoria nacional especializado en delitos de corrupción. A Vizcarra aún no se le han presentado cargos penales derivados de la investigación.

Vizcarra acudió a declarar a la Fiscalía en horas de la mañana de este jueves. Allí, le dijo a varios medios locales que colaboraría con las pesquisas del organismo y que no saldría de Perú.

«Como ciudadano no voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica. Voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones», aseguró el exmandatario. Vizcarra agregó que «vamos a brindar toda la información». Y sostuvo que desde esta semana él dejó su pasaporte en la Fiscalía.

La destitución de Vizcarra

Vizcarra fue destituido en un juicio político este lunes, luego de que el Congreso declarara la vacancia de la presidencia al considerar que incurrió en incapacidad moral para ejercer el cargo.

La moción que llevó a su salida del poder se presentó el 20 de octubre por 27 de los 130 congresistas. Esto luego de que, en una denuncia periodística, el diario El Comercio publicó que cuatro aspirantes a colaboradores eficaces le aseguraron al fiscal Germán Juárez que Vizcarra recibió pagos ilícitos de constructoras cuando fue gobernador de Moquegua, entre 2011 y 2014. Esto es algo que no se ha probado en tribunales.

El expresidente ha negado públicamente en varias ocasiones haber recibido dinero alguno de las empresas mencionadas en la investigación fiscal.