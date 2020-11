Kim Ng la primera mujer en ser gerente general en las Grandes Ligas

Noticias CNN

(CNN Español)– Los Marlins de Miami anunciaron el viernes que contrataron a Kim Ng como su nueva gerente general. Kim ha hecho historia en ser la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de las Grandes Ligas.

Ng ha estado involucrada en las Grandes Ligas desde 1990 y se desempeñó como vicepresidenta senior de operaciones de béisbol para la oficina del comisionado de la MLB desde 2011.

Los Marlins hicieron el anuncio a través de su cuenta de Twitter con el mensaje: Haciendo historia al traer una trayectoria de excelencia. Kim Ng asume el timón como gerente general. #JuntosMiami

En la publicación los Marlins no solo destacan los 30 años de experiencia de Ng en el béisbol de las Grandes Ligas, sino que suman los logros en los equipos donde tuvo distintos roles; White Sox (1990-1996), Yankees (1998-2001), Dodgers (2002-2011), Oficina del Comisionado de la MLB (2011-2020).

En la publicación además, los Marlins destacan que este nombramiento la posiciona como la mujer con el cargo más alto entre los 30 equipos de las Grandes Ligas.

Kim Ng fue citada por el equipo al asumir el cargo y aseguró: «Mi meta es traer un título a Miami. Soy humilde y con hambre de continuar construyendo una cultura ganadora que nuestros aficionados esperan y merecen».

El equipo también celebró esta semana el reconocimiento a Don Mattingly como el manager del año en la Liga Nacional. Mattingly llevó a Miami a su primera postemporada en 17 años y avanzó hasta la Serie Divisional, donde cayeron ante los Braves de Atlanta (3-0).

