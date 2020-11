Jennifer Lopez dice que 2020 le enseñó qué es lo que ‘más importa’

Noticias CNN

(CNN) — Jennifer Lopez resumió lo que ha sido 2020 para todos nosotros cuando subió al escenario de los Premios E! People’s Choice el domingo por la noche.

«Oh, Dios mío, 2020, 2020 no fue una broma, ¿verdad?», dijo Lopez al aceptar el premio Icon.

Las mejores colaboraciones de Jennifer López

«Quiero decir, antes de 2020 estábamos obsesionados con ganar este premio, ser nominados para aquel premio, estábamos atrapados en quién vendió más discos o quién tuvo el mejor estreno en taquilla o cosas locas. Este año fue el gran nivelador. Nos mostró lo que importaba, lo que no y para mí, subrayó lo que más importa, las personas».

Jennifer Lopez recibe sorpresas

Jennifer Lopez tuvo algunas sorpresas antes de comenzar su discurso. Nicole Kidman, Renee Zellweger y sus hijos estaban entre los que parecían compartir virtualmente su admiración.

«Ayudarnos, amarnos, ser amables entre nosotros. Y la importancia de esa conexión, ese toque humano y me doy cuenta de que es por lo que lucho en todo lo que hago, para llegar a la gente, para alcanzar a la gente. Creo que eso es lo que todos queremos, experiencias compartidas, saber que no estamos solos en esto”, prosiguió Lopez. «Su fe y su fe en mí me motiva a seguir adelante y, a veces, cuando estoy cansada o abatida, como muchos de nosotros lo hemos estado este año, son mi familia, mis amigos, mis bebés y mis seguidores, ustedes, quienes me han levantado cuando yo no podía levantarme».

Jennifer Lopez, quien comenzó su carrera como bailarina en «In Living Color» antes de encontrar el éxito como actriz, cantante y productora, habló sobre la perseverancia.

«Como latina y como mujer, a veces tenemos que trabajar el doble para tener la oportunidad. A veces, mis grandes sueños y mis ambiciones ponían nerviosas a la gente que me rodeaba, la gente diría que eres una bailarina, no puedes ser una actriz. Cuanto más decían que no podía, más sabía que tenía que hacerlo», dijo. «Así que ahora aquí estoy, muy agradecida, sabiendo que la verdadera medida de mi éxito no está en las cifras de taquilla o en los discos vendidos, sino en el amor que siento de todos ustedes y sí, lo siento».