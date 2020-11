ANÁLISIS | Mientras Trump se enfada, los estadounidenses se enferman y mueren

Noticias CNN

(CNN) — Mientras que Estados Unidos supera la trágica marca de un cuarto de millón de muertes por covid-19, su presidente se enfada en la Casa Blanca por una elección que perdió de manera justa y obstruye el esfuerzo de su sucesor, Joe Biden, para luchar contra la pandemia que empeora rápidamente.

El presidente Donald Trump está obsesionado con sus fallidos y raídos desafíos a las elecciones y difunde mentiras sobre el fraude electoral en tuits, en lugar de usar su plataforma y poder para enfrentar una emergencia de salud única en un siglo, que falsamente aseguró que la nación la había superado.

No ha aparecido en un evento público durante días y ha prohibido a cualquier miembro de su administración hablar con el equipo de Biden. Además, como parte de la búsqueda sin pruebas del presidente para desafiar las elecciones, su administración retiene millones de dólares en fondos y acceso exigidos por las leyes de transición.

La indignante presidencia de Trump ha condicionado al mundo a su incesante desobediencia a los deberes del cargo y a su indiferencia por el interés nacional. Pero es un escenario extraordinario y sin precedentes que, en la democracia más antigua del mundo, un presidente se niegue a admitir el resultado claro de una elección en la que los estadounidenses votaron para expulsarlo de la Casa Blanca.

Muchos de los desafíos legales de Trump, en Nevada, Pensilvania y Michigan, se basan en la idea de que los problemas aislados o las acusaciones de fraude no comprobadas deberían requerir la eliminación de cientos de miles de votos estadounidenses emitidos legalmente. Se espera que los resultados de una auditoría de la votación en un estado clave que ganó Biden, Georgia, reafirmen la victoria de Biden el jueves, cerrando aún más una de las rutas inverosímiles del presidente para mantenerse en el poder.

Si bien los desafíos legales parecen destinados al fracaso, la estrategia parece ser crear suficiente niebla alrededor de la votación para que las legislaturas estatales republicanas puedan intervenir para elegir delegaciones pro-Trump en el Colegio Electoral. Si eso falla, como es abrumadoramente probable, desacreditar las elecciones al menos aliviará la humillación de Trump y podría ser combustible político para una carrera futura.

Que todas estas artimañas constitucionales coincidan con una pandemia que Trump ignoró, negó y minimizó y que está matando a muchos miles de estadounidenses a la semana, solo se suma a la sensación surrealista de purgatorio político en Washington causado por un presidente saliente que pone un ego herido por delante de la salud de cientos de millones de estadounidenses.

Trump cancela el Día de Acción de Gracias

Trump, que no está de humor para mezclarse con su multitud de Mar-a-Lago, canceló su viaje de Acción de Gracias a Florida. Su secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, quien recibe un salario de los contribuyentes pero reponde las preguntas de los reporteros a pesar de hablar en Fox News y en la campaña de Trump, dijo que un presidente que jugó golf dos veces el fin de semana pasado trabaja duro para el pueblo estadounidense y que está muy ocupado para tener vacaciones.

Sin embargo, el horario libre de Trump no tiene espacio para advertir al país sobre la amenaza de la nueva ola de covid-19, que se ha visto exacerbada por su propia negativa a respaldar el uso de máscaras y el distanciamiento social. Según muchas métricas, EE.UU. se encuentra en una situación mucho peor que en las primeras fases de la pandemia.

El más reciente drama de Washington se desarrolló después de que un funcionario le dijera a Kylie Atwood de CNN que las recientes medidas de política exterior del presidente –retirar tropas de Afganistán e Irak y aplicar nuevas sanciones a Irán–, estaban diseñadas para iniciar tantos incendios en el extranjero que serían imposibles para la nueva presidencia de Biden de apagar.

La administración también se niega a responder preguntas sobre estos temas que podrían tener consecuencias en cascada y poner en riesgo vidas estadounidenses.

Biden hizo el miércoles su llamado más fuerte hasta ahora para que Trump lance oficialmente una transición, advirtiendo que de no hacerlo, se retrasaría la entrega de vacunas.

«Pronto vamos a estar atrasados ​​por semanas y meses para poder armar toda la iniciativa relacionada con la mayor promesa que tenemos con dos compañías farmacéuticas que llegan y encuentran una efectividad del 95%, eficiencia en las vacunas, lo cual es una promesa enorme», afirmó Biden el miércoles.

Escenas emocionales

El presidente electo habló a través de un enlace en línea con una enfermera de Minnesota, quien describió escenas terribles en las salas de la UCI donde el personal tuvo que reutilizar máscaras N-95 hasta que se les cayeron de la cara.

«Yo misma he tomado de la mano a pacientes moribundos que claman por su familia que no pueden ver», le dijo a Biden Mary Turner, presidenta de la Asociación de Enfermeras de Minnesota, cuando se le quebró la voz. «He cuidado a mis compañeros de trabajo mientras luchan por sus vidas con un ventilador, y saber que se enfermaron por culpa del hospital o del gobierno no los ha protegido».

Turner se disculpó por ponerse emocional. Biden, secándose una lágrima y mostrando una empatía que el actual comandante en jefe no ha sido capaz de demostrar, respondió: «No, me emocionaste».

Los expertos en salud advierten que la continua demora en la inclusión del equipo de Biden en el programa complicará la enormemente difícil tarea logística de administrar la vacuna.

«Este es el evento de salud más perturbador que hemos tenido en un siglo … No tenía que ser tan malo», dijo el ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Tom Frieden, a Wolf Blitzer de CNN el miércoles por la noche.

«Es muy importante que la transición se ejecute sin problemas porque este será el programa de vacunación más complicado en la historia de Estados Unidos y abarcará dos administraciones», dijo Frieden. «Cuanto antes comience la administración actual a hablar abiertamente y en detalle con la administración entrante, mejor, y más suave será la transferencia y más podremos proteger a la gente».

Pero el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dejó en claro el miércoles que no habría tales contactos hasta que Trump decida ordenar a la Administración de Servicios Generales que inicie una transición.

«Hemos dejado muy claro que cuando GSA tome una determinación, aseguraremos una planificación y transiciones profesionales completas y cooperativas», aseguró Azar durante una sesión informativa. «Seguimos la guía».

Moncef Slaoui, el asesor principal del programa de vacunas «Operation Warp Speed» de la administración de Trump, dijo el miércoles que el grupo hace ensayos semanales de distribución de la vacuna contra el covid-19 para planificar cada movimiento «al minuto».

«Realmente se está planeando como una operación del ejército», dijo Slaoui a Richard Quest de CNN. «Hemos seleccionado almacenes de más de dos o tres campos de fútbol, ​​nuevamente con refrigeración, con automatización, capaces de despachar y distribuir millones de dosis semanalmente».

Estados en la línea de fuego

Mientras el presidente está ausente, la carga del liderazgo recae nuevamente sobre los estados y ciudades que implementan cada vez más medidas estrictas para tratar de controlar la rápida propagación del virus este otoño. El canciller de escuelas de la ciudad de Nueva York anunció el miércoles que las escuelas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

«Dados los recientes aumentos en la transmisión, hemos llegado a un punto en la tasa de infección de nuestra ciudad que requiere que todos los estudiantes hagan la transición al aprendizaje remoto», dijo el canciller Richard Carranza a las familias en una carta.

El gobernador de Michigan inició un nuevo conjunto de restricciones que se extenderán durante las próximas tres semanas, prohibiendo las comidas en espacios interiores en bares y restaurantes, cerrando cines, casinos y clases grupales de gimnasia, y pidiendo a todos salvo los trabajadores esenciales que trabajen desde casa.

«Tenemos que seguir la epidemiología, a los expertos en salud pública y tomar decisiones que combatan la propagación antes de que nuestros hospitales se abrumen y antes de que tengamos 1.000 muertes por semana en Michigan», dijo la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer en «New Day» de CNN. «Porque eso es lo que el modelaje nos dice hacia dónde nos dirigimos en este momento».

En Minnesota, el gobernador demócrata Tim Walz anunció una «llamada atrás» de cuatro semanas que prohíbe las reuniones en persona con personas fuera de cada hogar, restringe bares y restaurantes a comida para llevar y entrega a domicilio, y cierra gimnasios y lugares de entretenimiento.

«Estamos en un punto de quiebre. A medida que los hospitales se acercan a la crisis de rechazar a nuevos pacientes, continuar como están las cosas simplemente no es sostenible», dijo Walz al anunciar las nuevas restricciones. «Las acciones anunciadas hoy ayudarán a evitar que más familias pierdan a un ser querido y garantizarán que nuestros hospitales puedan tratar a los que se enferman».

El principal especialista en enfermedades infecciosas de la nación, el Dr. Anthony Fauci, comentó el miércoles que le duele la negación que está viendo en todo Estados Unidos y que no ha podido hablar con el equipo de Biden: «Me gustaría que pudiéramos hacer eso».

«Incluso en algunos de los estados realmente afectados, escuchamos que la gente incluso niega que haya un problema mientras sus hospitales se llenan», afirmó Fauci a la junta editorial de USA Today.

Dijo que estaba frustrado por aquellos que todavía afirman que el covid-19 es como la gripe.

«Hay un cuarto de millón de muertes, 11 millones de infecciones», dijo Fauci. «La gripe ni siquiera se acerca».