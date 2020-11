Autoridades de Nueva York investigan millones en cancelaciones de impuestos de la Organización Trump

Noticias CNN

Washington (CNN) — Las autoridades de Nueva York que investigan a la Organización Trump han ampliado sus indagatorias para incluir cancelaciones de impuestos que involucran millones de dólares en honorarios de consultoría, según personas familiarizadas con la investigación.

Investigadores de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que está llevando a cabo una amplia investigación criminal, y la oficina del fiscal general de Nueva York, que tiene una investigación civil en curso, han citado a la Organización Trump en busca de registros relacionados con los honorarios de consultoría.

Las citaciones fueron en respuesta a una investigación de The New York Times sobre las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump que primero reveló que tomó US$ 26 millones en cancelaciones que provenían de los honorarios que pagó a los consultores, incluida una tarifa aparente de US$ 747.000 que, según el diario, coincidía con una pago revelado por la hija de Trump, Ivanka Trump.

The New York Times informó por primera vez que se habían enviado las citaciones. No hay ninguna sugerencia de que Ivanka Trump haya contabilizado el pago de manera incorrecta. Los representantes del fiscal de distrito de Manhattan, el fiscal general de Nueva York y la Organización Trump declinaron hacer comentarios.

Respuesta de Ivanka Trump sobre impuestos

Ivanka Trump reaccionó a la historia del diario el jueves por la noche con un tuit: «Esto es acoso puro y simple. Esta ‘investigación’ de los demócratas de Nueva York está 100% motivada por la política, la publicidad y la rabia. Saben muy bien que aquí no hay nada y que no hubo beneficio fiscal alguno. Estos políticos son simplemente despiadados».

Alan Garten, abogado general de la Organización Trump, dijo al diario: «Todo se hizo en estricto cumplimiento de la ley aplicable y bajo el asesoramiento de abogados y expertos en impuestos». Añadió: «Se pagaron todos los impuestos aplicables y ninguna de las partes recibió ningún beneficio indebido».

Las investigaciones de Nueva York son las más serias que enfrentará Trump cuando deje el cargo y se convierta en ciudadano privado.

El fiscal de distrito ha estado en una batalla de un año por una citación para las declaraciones de impuestos del presidente. Se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre el asunto pronto. Esa investigación es de amplio alcance y los fiscales han sugerido en los documentos judiciales que podría incluir cualquier cosa, desde fraude de seguros, fraude fiscal o esquemas para defraudar, el equivalente a un cargo de fraude bancario federal.

La investigación del fiscal general de Nueva York se centra en si la Organización Trump o el propio Trump inflaron indebidamente el valor de ciertos activos en violación de las leyes fiscales o al buscar préstamos y la condonación de un préstamo de US$ 100 millones. Han identificado al menos cuatro propiedades de Trump que están bajo escrutinio.