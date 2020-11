ANÁLISIS | Más republicanos están perdiendo la paciencia con los absurdos legales de Trump

Noticias CNN

(CNN) — El esfuerzo del presidente Donald Trump para revertir las elecciones en las que perdió se ve cada vez más socavado por la inanidad de sus reclamos legales y está provocando que algunos republicanos de alto perfil se aparten, aún cuando la mayoría de su partido permanece en silencio en medio de su incendio constitucional.

El equipo legal del presidente, arruinando las tradiciones consagradas de una transferencia pacífica del poder, está lanzando desafíos judiciales de largo alcance y acumulando presión sobre los funcionarios electorales estatales. Sus asesores avivan una tormenta política aparentemente diseñada para destruir la presidencia de Joe Biden antes de que comience y para proteger a Trump de la humillación histórica que conlleva perder una elección después de un solo mandato.

El espectáculo tiene a algunos republicanos de alto nivel listos para pedir tiempo fuera. «Se acabó», dijo el domingo el representante republicano Fred Upton de Michigan en «Inside Politics» de CNN. El gobernador de Maryland, Larry Hogan, un crítico frecuente de Trump, dijo en «State of the Union» de CNN que el comportamiento de Trump era similar al visto en una «república bananera». E incluso el amigo de Trump, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, hablando en «This Week» de ABC News, calificó al abogado Rudy Giuliani y sus cohortes de «vergüenza nacional».

Un punto crítico, sin embargo, puede estar acercándose en la confrontación entre la administración y el equipo del presidente electo por la negativa de Trump a iniciar una transición, con certificaciones de voto que deben presentarse el lunes en Michigan y en la mayoría condados de Pensilvania.

Si los funcionarios locales avanzan a pesar de la interferencia de una Casa Blanca que arroja acusaciones infundadas de fraude masivo, confirmarán efectivamente una vez más que Biden logró los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia. Por lo tanto, la posición de Trump se volverá menos defendible aun si se niega a alejarse de las afirmaciones falsas de que ganó el 3 de noviembre.

Pero los funcionarios republicanos en Michigan están tratando especialmente de retrasar la certificación creando un punto muerto partidista en la junta de escrutinio estatal, lo que podría llevar a un enfrentamiento constitucional aún más serio en el estado clave.

Los intentos de Trump de descartar millones de votos emitidos legalmente para ganar de forma deshonesta un segundo mandato se desarrollaban mientras el funcionario que lidera el esfuerzo de la vacuna de covid-19 advirtió en CNN, el domingo ,que una transición adecuada sería preferible, dada la tarea vital de inocular rápidamente a decenas de millones de estadounidenses.

«Por supuesto, la fluidez es lo que todos buscamos y, por lo tanto, sería mejor», dijo el zar de las vacunas Moncef Slaoui en «State of the Union». Slaoui también entregó noticias alentadoras de que EE.UU. podría alcanzar un nivel suficiente de inmunidad a través de las vacunas para mayo, ofreciendo la esperanza de un regreso a la vida normal incluso cuando las infecciones y el aumento del número de muertos anuncian los meses más oscuros de la pandemia y aumentan los temores de que los viajes de Acción de Gracias lleven a una terrible explosión de los casos aún más nefasta.

Pero a medida que Biden, que tiene que recaudar su propio dinero para preparar su gobierno ya que Trump está reteniendo millones en fondos federales, avanza con el nombramiento de varios miembros clave del gabinete esta semana, su equipo advirtió que el estancamiento de la transición podría tener graves consecuencias.

«Lo que estamos buscando es acceso a información en tiempo real sobre lo que se está trabajando con la distribución de vacunas y con el desarrollo de vacunas y todos los planes para avanzar», dijo Jen Psaki, asesora principal del equipo de transición, a Jake Tapper de CNN.

El presidente electo está listo para nominar a Antony Blinken como secretario de Estado, dijeron personas familiarizadas con el asunto a Jeff Zeleny y Dan Merica de CNN el domingo. Está previsto que Biden haga su primera ronda de anuncios del gabinete el martes.

El equipo legal de Trump se vuelve contra sí mismo

Sin embargo, el presidente y su autoproclamado equipo legal de «fuerza de ataque de élite» están más interesados en ampliar sus afirmaciones infundadas de fraude electoral que en trabajar en el interés de todos los estadounidenses para facilitar la asunción de poder de Biden. La táctica legal de la campaña recibió un golpe mortal el sábado cuando un juez federal los acusó de manera fulminante de no proporcionar pruebas para respaldar una solicitud audaz de invalidar millones de votos en Pensilvania.

«Este Tribunal ha sido presentado con tensos argumentos legales sin mérito y acusaciones especulativas, sin presentar en la denuncia operativa y sin respaldo de pruebas», escribió el juez Matthew Brann en una sentencia emitida el sábado.

Giuliani presentó el domingo una apelación ultralarga ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito en un enfoque cada vez más desconectado de la realidad. Su equipo está pidiendo a los jueces que priven efectivamente de sus derechos a millones de estadounidenses sin ofrecer pruebas admisibles de fraude.

El abogado Sidney Powell también está impulsando una teoría absurda de que el gobernador republicano pro-Trump de Georgia, Brian Kemp, y otros funcionarios republicanos están involucrados en una conspiración con la CIA, China, Cuba, el fallecido dictador venezolano Hugo Chávez y los demócratas para arreglar las máquinas de votación para privar a Trump de la victoria.

El domingo por la noche, Giuliani y otra abogada de Trump, Jenna Ellis, buscaron distanciarse de Powell, diciendo que ella no era miembro del equipo a pesar de que ambos aparecieron con ella en una conferencia de prensa desquiciada en Washington la semana pasada y Trump dijo anteriormente que ella estaba en el equipo.

En su propia declaración el domingo por la noche, Powell dijo que estaba de acuerdo en que no era parte del equipo legal de la campaña, pero agregó que «nos» estamos preparando para presentar una demanda «épica» esta semana.

En el salón de los espejos en el que opera el equipo legal de Trump, una reprimenda punzante de un juez se interpreta simplemente como la validación de una estrategia legal impregnada de teorías de conspiración, mentiras y paranoia. Giuliani recibió la vergonzosa humillación de Brann no como una confirmación de un caso ridículo, sino como una decisión que «resulta que nos ayuda en nuestra estrategia para llegar rápidamente a la Corte Suprema de Estados Unidos».

La naturaleza extravagante de tales afirmaciones está obligando a algunos republicanos de alto perfil a decir que ya es suficiente del comportamiento de Trump destructivo y contaminante para la democracia.

Horas después de la derrota legal de Trump el sábado, el senador republicano Pat Toomey, quien está protegido de ser primado por los partidarios de Trump ya que no se postula para otro mandato en 2022, dijo que la decisión de Brann, «un republicano conservador desde hace mucho tiempo», significaba que al presidente se le habían agotado las opciones legales y felicitó al «presidente electo Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris».

Christie, quien ayudó al presidente a prepararse para los debates de este año, dijo que a pesar de todas las extrañas afirmaciones que el equipo de Giuliani está haciendo en la corte, no presentan evidencia de fraude cuando acuden ante un juez.

«He sido partidario del presidente. Voté por él dos veces, pero las elecciones tienen consecuencias y no podemos seguir actuando como si aquí hubiera sucedido algo que no sucedió», dijo Christie, un colaborador de ABC.

Upton, el congresista de Michigan, le dijo a Dana Bash de CNN que «los votantes han hablado. Quiero decir, aquí en Michigan, fue un margen de 154.000 votos por el presidente electo Biden, y nadie ha presentado ninguna evidencia de fraude o abuso… No es un margen demasiado delgado».

Señaló la declaración del sábado de la representante republicana Liz Cheney de Wyoming, que ocupa el tercer lugar en la Cámara de Representantes, quien dijo que Trump debería respetar «la santidad de nuestro proceso electoral» si no puede probar sus afirmaciones en la corte.

Hogan, un crítico frecuente de Trump, dijo en «State of the Union» que «es hora de que dejen de hacer tonterías. Se vuelve más extraño cada día. Y, francamente, me avergüenza que más gente del partido no esté diciendo algo». Los comentarios del gobernador de Maryland se ganaron una reprimenda en Twitter por parte del presidente.

En «Meet the Press» de NBC, el senador de Dakota del Norte Kevin Cramer, un aliado de Trump, no rompió abiertamente con el presidente, pero dijo que debería comenzar una transición. Y en «Fox News Sunday», el exrepresentante republicano Jason Chaffetz de Utah dijo que si bien esperaba que Trump, a quien ha apoyado incondicionalmente, eventualmente prevaleciera, la Casa Blanca debería «aflojar ese dinero» que Biden necesita para ejecutar su transición y asegurar la continuidad del gobierno.

Michigan se mueve

Michigan, un campo de batalla que se fue con Trump en 2016 pero donde Biden ganó por más de 150.000 votos este año, estará en el centro de atención nuevamente el lunes cuando se espera que un republicano clave en la junta de escrutinio del estado vote en contra de certificar la elección.

El representante republicano Paul Mitchell de Michigan ha dicho que uno de los dos miembros republicanos en la junta, Norman Shinkle, votará en contra de la certificación hasta que se complete una investigación, informaron Tapper y Annie Grayer de CNN. A pesar de producir declaraciones juradas que alegan irregularidades en el estado de Wolverine, la campaña de Trump no ha presentado pruebas que se hayan sostenido en la corte.

Las posibilidades de que la elección sea certificada el lunes ahora dependen del voto del otro miembro republicano de la junta de escrutinio, Aaron Van Langevelde. No certificar la elección podría dejar la disputa en manos de la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, o de la Corte Suprema del estado.

Trump y sus asistentes han ejercido una presión considerable sobre los políticos locales en Michigan para frustrar la victoria de Biden. El presidente convocó a dos miembros del liderazgo republicano de la legislatura estatal a la Casa Blanca el viernes. Pero salieron para decir que no se les ha dado ninguna información que cambie el resultado de las elecciones.

En Pensilvania, donde el margen de Biden es de más de 81.000 votos, se espera que la mayoría de las Juntas Electorales del condado se reúnan el lunes para certificar sus resultados electorales.

Se espera que Filadelfia se reúna el lunes o martes dependiendo de una demanda pendiente presentada en un tribunal estatal que intenta retrasar la certificación. Los condados envían los resultados a la secretaria de Estado de Pensilvania, Kathy Boockvar, quien otorgará los 20 votos electorales del estado al ganador.

Los plazos de certificación en cascada y los continuos cambios en los tribunales significan que las ya escasas esperanzas de Trump de anular los resultados de las elecciones se están volviendo más minúsculas cada día.