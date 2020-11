Europa creía que Alemania siempre tendría camas de UCI para compartir. Ahora están casi todas ocupadas

Noticias CNN

Potsdam, Alemania (CNN) — Alemania fue vista como un faro para otros países europeos durante la primera ola de coronavirus y aclamada por tener uno de los mejores sistemas de atención médica del mundo. Pero ahora está comenzando a luchar contra infecciones más graves que en cualquier otro momento durante la pandemia.

Las cifras de infección por coronavirus en el país alcanzaron un récord histórico el viernes, con casi 24.000 nuevos casos diarios registrados. Y lo mismo ocurrió con la cantidad de pacientes en las unidades de cuidados intensivos del país.

Europa probó un bisturí en la segunda ola de coronavirus; ahora vuelve al mazo

Los datos oficiales de la Asociación Interdisciplinaria Alemana de Medicina Intensiva y de Emergencia (DIVI) muestran que el número de pacientes con covid-19 en las unidades de cuidados intensivos (UCI) alemanas ha aumentado de 267 el 21 de septiembre a 3.615 el 20 de noviembre, un aumento de más de 13 veces en el espacio de solo dos meses.

Una mujer con una mascarilla protectora sale del hospital Ernst von Bergmann durante la crisis del coronavirus el 14 de abril de 2020 en Potsdam, Alemania.

Alemania, la economía más grande de Europa

La economía más grande de Europa ha superado la pandemia bastante bien, por ahora, en comparación con sus países vecinos. Esto en parte debido a su alta capacidad de cuidados intensivos con 33,9 camas por 100.000 habitantes; en contraste, Italia tiene solo 8,6 por 100.000 habitantes. Pero con el aumento vertiginoso de los casos de covid en la región, incluso el sistema de salud de Alemania está bajo presión y los hospitales en algunas áreas se están acercando cada vez más a sus límites.

El liderazgo de Alemania advirtió el viernes que el sistema podría colapsar en semanas si continúa la trayectoria actual. «El número de casos graves en pacientes intensivos sigue aumentando. El número de muertes es algo de lo que realmente no se habla y sigue siendo muy alto», dijo Steffen Seibert, portavoz de la canciller Angela Merkel.

«Todavía no hemos logrado que los números vuelvan a un nivel bajo. Básicamente, solo hemos logrado superar el primer paso hasta ahora, es decir, detener el fuerte, pronunciado y exponencial aumento de infecciones y ahora estamos estables , pero nuestros números siguen siendo muy, muy altos».

Enfermeras atienden a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos por coronavirus del Hospital Universitario de Dresde, 13 de noviembre de 2020.

‘Los pacientes se deterioran muy rápidamente’

Michael Oppert, jefe de cuidados intensivos del hospital Ernst von Bergmann en Potsdam, en las afueras de Berlín, está igualmente preocupado por el dramático aumento en las últimas semanas y prevé que las cosas empeoren.

«No estamos en la punta de la ola ahora, al menos por lo que veo», le dijo a un equipo de CNN esta semana. «Y tenemos capacidad para algunos pacientes más, pero si esto continúa a la velocidad que estamos experimentando en este momento, me imagino que incluso nuestro hospital, con más de 1.000 camas, llegará a un punto en el que tengamos que enviar pacientes a casa o a otros hospitales para recibir tratamiento».

Bettina Schade, enfermera jefe del pabellón Covid del mismo hospital, describió cómo ha cambiado la situación en las últimas semanas. «El número de pacientes ha ido en aumento. Estamos recibiendo muchos más pacientes con diversos grados de enfermedad. Tanto para la sala de Covid normal, pero muchos también vienen a la unidad de emergencia y muy rápidamente tienen que ser ingresados en la UCI», dijo. «Actualmente estamos teniendo que enviar a muchos pacientes de la sala normal de Covid a la UCI muy rápidamente porque los pacientes se deterioran muy rápidamente».

Esto se aplica incluso a muchos pacientes más jóvenes con síntomas graves, dijo Tillman Schumacher, médico senior de enfermedades infecciosas. «Tenemos pacientes de 30 o 40 años aquí que están conectados a un ventilador y no estoy seguro de que sobrevivan».

Cancelaciones

Solo dos de las 16 camas de la UCI estaban vacías y el personal del hospital ya estaba cancelando operaciones no urgentes para liberar capacidad, además de hacer planes para convertir más de sus instalaciones de cuidados intensivos generales en unidades covid.

El Dr. Uwe Janssens, director de la DIVI, explicó qué medidas se tomarían si continúa el pico actual. «Hay que cerrar el programa regular de los hospitales, un cierre parcial de las operaciones habituales y las admisiones de pacientes que se pueden retrasar varias semanas sin ningún esfuerzo, se pueden retrasar. Hay personas que no necesitan una cirugía de emergencia o un catéter de emergencia o algo así. Se pueden retrasar. Y al hacer esto, se obtiene la capacidad y se consigue que las enfermeras y los médicos ayuden a los médicos de la UCI y a las enfermeras de la UCI en sus salas».

Después de tomar en cuenta a los pacientes no covid, en el país estaban ocupadas 22.066 camas de cuidados intensivos hasta el 20 de noviembre, mientras que 6.107 permanecían vacantes. Alemania tiene una reserva de aproximadamente 12.000 camas de UCI, incluidas camas de hospital de campaña en el centro de convenciones de Berlín.

A pesar de la gran capacidad, el ministro de salud, Jens Spahn, advirtió a principios de este mes que las UCI podrían verse abrumadas si las tasas diarias de infección continuaban aumentando al nivel actual. «Ahora estamos viendo cada vez más una carga creciente y la amenaza de ser abrumados en cuidados intensivos, en hospitales y en médicos de cabecera», dijo en una entrevista con la emisora estatal ARD.

Alemania y su ayuda a otros países europeos

Y eso podría ser una mala noticia para toda Europa. Hasta ahora, Alemania ha estado recibiendo pacientes de covid de países vecinos cuyos sistemas de atención médica están abrumados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania confirmó a CNN que durante la primera ola de la pandemia, entre el 21 de marzo y el 12 de abril, 232 pacientes fueron trasladados a Alemania para recibir tratamiento, 44 de ellos de Italia, 58 de los Países Bajos y 130 de Francia. También en el otoño, los estados federales de Renania del Norte-Westfalia y Sarre ofrecieron espacios a 36 pacientes, tres de ellos de los Países Bajos, 25 de Bélgica y ocho de Francia, dijo un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

«Estos pacientes necesitan cuidados médicos intensivos», dijo Anja Wengenroth, portavoz del Hospital Universitario Muenster en Muenster, Renania del Norte-Westfalia. Su hospital estableció un sistema en la primavera mediante el cual los países del Benelux (Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo) podían presentar una solicitud de camas de UCI, un plan que está en curso. El Ministerio de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales de Renania del Norte-Westfalia confirmó a CNN que «actualmente, 46 hospitales han acordado aceptar pacientes extranjeros con covid-19. Actualmente hay una oferta de 76 camas».

Apoyo a Francia

Anne Funk, jefa de la división de cooperación transfronteriza en el estado federal más pequeño de Alemania, el Sarre, que limita con Francia, dijo a CNN que durante la primera ola de la pandemia, sus hospitales acogieron 32 pacientes franceses. A finales de octubre, Saarland ofreció a Francia ocho camas; tres pacientes han sido trasladados hasta la fecha.

«Nos gustaría ayudar donde podamos», dijo Funk. «No queremos diferenciar entre nacionalidades. Por el momento todavía tenemos capacidades. Nos estamos coordinando con las autoridades médicas y locales en Francia en función de las necesidades individuales. Estamos aquí para ayudar».

Por ahora pueden seguir haciéndolo, pero con las UCI de Alemania ocupándose rápidamente, no está claro por cuánto tiempo más.

Enfermeros y enfermeras atienden a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos por coronavirus del Hospital Universitario de Dresde, 13 de noviembre de 2020.

Protestas contra la pandemia

Alemania ha visto recientemente una serie de manifestaciones contra las medidas antipandémicas del país y muchos manifestantes niegan la gravedad del virus.

El país se encuentra en un cierre parcial a nivel nacional que requiere que los restaurantes y bares permanezcan cerrados, que la gente evite viajar, mantenga sus contactos al mínimo absoluto y limite las reuniones públicas a miembros de dos hogares diferentes. Las escuelas y las tiendas han permanecido abiertas. Los líderes federales y estatales se reunirán la próxima semana para decidir la introducción de nuevas medidas.

El miércoles, miles de personas se reunieron cerca del parlamento en Berlín mientras los legisladores debatían planes para hacer cumplir las restricciones. La policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, muchos de los cuales no llevaban máscaras.

Manifestantes levantan las manos frente a agentes de policía durante una protesta contra las restricciones gubernamentales por coronavirus en Berlín, el 18 de noviembre de 2020.

Bofetada al personal médico

Esto se considera una bofetada por parte del personal médico de primera línea que trabaja duro para mantener a la gente con vida, como Schade. «También escucho a algunas personas que conozco decir cosas como: es como una gripe o se puede comparar con una gripe normal», dijo la enfermera jefe. «¡Simplemente no podemos entender que la gente diga eso! Por supuesto, todos tenemos el temor de que quizás en algún momento no lo logremos más y podríamos tener una situación como la que tuvieron en Italia, donde los pacientes estaban afuera en autos y eran atendidos con oxígeno porque no había más capacidad».

Alemania todavía está lejos de tales escenarios pero, aunque todavía hay miles de camas de UCI disponibles en el país, Oppert dio un mensaje de advertencia sobre la segunda ola de la pandemia y su dinámica.

«Es diferente, es más difícil», dijo. «Tendemos a ver a más pacientes ahora. No solo aquí en la región de Berlín / Potsdam, en la que tenemos una gran carga de pacientes de cuidados intensivos, sino que en todo el país los números están subiendo y siguen subiendo, no están bajando en este momento».