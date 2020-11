EE.UU. retuvo a decenas de niños inmigrantes, incluido uno de 1 mes, en la frontera durante varios días en los últimos 2 meses

Noticias CNN

(CNN) –– La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) retuvo a más de cinco decenas de niños inmigrantes ––algunos menores de 1 año–– en instalaciones a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México durante más de tres días en los últimos dos meses, según nuevos documentos presentados en una corte federal.

Los documentos llevaron a los legisladores demócratas a solicitar urgentemente información al gobierno de Donald Trump.

«Escribimos con gran preocupación por los niños que la administración de Trump continúa descuidando y tratando con indiferencia en la frontera suroeste», redactaron en una carta los representantes Joaquín Castro de Texas, Jerry Nadler de Nueva York y Zoe Lofgren de California, entre otros. La misiva, obtenida por CNN, fue dirigida al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, este martes.

«Solo en los últimos dos meses, la CBP ha detenido a 14 niños menores de 5 años durante más de cinco días. Incluido un bebé de un mes que estuvo detenido durante más de 16 días en septiembre de 2020», escribieron los legisladores.

«Me dijeron que no puedo irme hasta que mi mamá llegue»

Los documentos judiciales incluyen relatos de niños retenidos bajo custodia de la CBP. Por ejemplo, un niño de 15 años de El Salvador detenido en la Estación de la Patrulla Fronteriza de Weslaco, ubicada en el Valle del Río Grande en Texas, describió que dormía sentado «porque había tanta gente en la habitación», según una declaración presentada en corte.

«Conocí a otros ocho niños que estaban detenidos conmigo y que habían estado detenidos cuatro días. Todos salieron de la instalación», dijo el menor. Él estuvo detenido allí tres días.

Un niño de 8 años de Guatemala fue detenido en la estación mientras su madre enferma fue trasladada «a un lugar desconocido».

«Mi mamá está en otro lugar. Creo que está en el hospital porque le duele la espalda. No he podido hablar con ella porque está enferma. Me dijeron que no puedo irme hasta que ella llegue», le relató el niño a un abogado, según los documentos judiciales.

La carta de los demócratas se basa en datos del gobierno proporcionados a abogados bajo el caso del acuerdo de Flores. Este precedente judicial exige al gobierno liberar a los niños en detención migratoria sin demoras innecesarias a sus padres, otros familiares adultos o programas autorizados. Retener a los niños en las instalaciones durante más de tres días es una violación de ese acuerdo, con excepciones limitadas.

Alarma por las detenciones prolongadas de niños inmigrantes

La detención prolongada de niños despertó la alarma entre defensores de inmigrantes y los legisladores el año pasado. En ese momento, las detenciones en la frontera de Estados Unidos y México se dispararon y los refugios para niños estaban llenos. Pero la más reciente serie de incidentes ocurre cuando los arrestos han disminuido en comparación a 2019. No está claro qué ha llevado al aumento del tiempo de detención de los niños en los últimos meses.

El gobierno se ha «negado categóricamente a revelar el motivo» de la detención prolongada de niños, dijeron los abogados en una presentación de documentos judiciales este lunes en la Corte del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.

Cuando CNN solicitó un comentario, la CBP respondió que «no comenta sobre litigios pendientes. Sin embargo, la falta de comentarios no debe interpretarse como un acuerdo o estipulación con ninguna de las acusaciones».

Las instalaciones de la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza no están diseñadas para una atención prolongada, pues su objetivo es procesar rápidamente a los inmigrantes. Como resultado, los lugares a menudo están mal equipados para manejar la detención prolongada de personas.

Los niños inmigrantes «informaron compartir una celda con otros 16-20 niños»

Denise A. Rosales, una abogada, descubrió la semana pasada que ese era el caso, durante una visita a la subestación de la Patrulla Fronteriza en Weslaco. Allí entrevistó a niños no acompañados, según una declaración presentada en corte

Rosales observó falta de distanciamiento social.

«Los niños informaron compartir una celda con otros 16-20 niños», dice la declaración. «Cuando pregunté si se estaban tomando medidas de distanciamiento social dentro de las celdas, los niños me dijeron que no. Muchos niños reportaron que tenían mucho frío. Durante una entrevista, una niña comentó lo lindo que era el sol. Ella dijo que no había visto el sol en más de dos días».

La mayoría de los niños parecían haber llegado a la frontera sur con su familia, incluido el bebé de un mes que estuvo retenido durante aproximadamente 16 días. De los 36 niños detenidos durante más de tres días en septiembre, 31 figuraban en la columna «unidad familiar/grupo». Los cinco restantes figuraban como llegados sin acompañante, según los documentos judiciales.

En octubre, de los niños detenidos durante un tiempo prolongado, 27 figuraban como que llegaban con su familia y/o en grupo. Mientras, ocho figuraban como que llegaban solos.

Quince niños parecen haber sido sometidos a una orden de salud pública, relacionada con la pandemia de coronavirus, que le permite a la administración Trump retirar rápidamente a los migrantes arrestados en la frontera sur. Un juez federal bloqueó recientemente esta práctica para los niños no acompañados.

Los legisladores solicitaron una respuesta de Wolf dentro de los 30 días. «Estos niños merecen y tienen derecho legal a recibir atención y trato humano, tras el traicionero viaje desde sus países de origen», concluyó la carta.