Claire, un lebrel escocés, gana el primer premio en el National Dog Show 2020

(CNN) — Claire, un lebrel escocés, venció a cientos de perros el jueves para llevarse a casa el premio mayor en el National Dog Show 2020 en Estados Unidos.

Claire, el lebrel escocés que ganó el premio más importante en el National Dog Show 2020.

Claire obtuvo el galardón de Best in Show en el evento, que este año tuvo una participación ligeramente menor debido al covid-19. El espectáculo contó con solo 600 perros en lugar de los 2.000 habituales, pero no por eso la victoria de Claire no es menos significativa.

«Dio una imagen del perro que hace exactamente lo que fue criado para hacer», dijo David Frei, comentarista de NBC, cuando se le preguntó qué veían los jueces en Claire.

«Se construyó a la perfección, tiene un paso activo y fácil, y es elegante en la forma en que Sir Walter Scott tenía en mente cuando llamó al lebrel la criatura más perfecta».

Claire salió del grupo de los Sabuesos y derrotó a otros seis perros que quedaron en la cima de sus respectivos grupos.

National Dog Show

El National Dog Show, el concurso canino organizado por el Club Kennel de Filadelfia, se llevó a cabo durante dos días, el 14 y 15 de noviembre. El programa, que se emitió por primera vez en NBC en 2002, se ha transmitido el Día de Acción de Gracias después del Desfile de Macy’s durante casi 20 años.

Fundado por el Club Kennel de Filadelfia en 1879, el espectáculo se lleva a cabo anualmente desde 1933.

Al igual que otros eventos en 2020, este año no se permitió la presencia de espectadores debido a la pandemia en curso: recortes de cartón reemplazaron a la audiencia en vivo. Las mascarillas y el distanciamiento físico también se hicieron cumplir estrictamente.

El programa de este año también presentó tres nuevas razas de perros: el Barbet, el pastor belga Laekenois y el Dogo Argentino, según NBC.