El piloto de Fórmula Uno Romain Grosjean sobrevive a un impresionante accidente durante el Gran Premio de Bahrein

(CNN) — El piloto de Fórmula Uno Romain Grosjean estuvo involucrado en un terrible accidente que dejó su auto envuelto en llamas en el Gran Premio de Bahrein el domingo, lo que provocó que la carrera se detuviera.

En la primera vuelta, Grosjean se salió de la pista después de la tercera curva luego de un contacto con Daniil Kvyat y su auto Haas se estrelló contra las barreras, explotó en el impacto y se rompió por la mitad.

El piloto francés emergió milagrosamente de las llamas después de varios segundos y fue atendido inmediatamente por los servicios de emergencia de la pista.

«Está bien, tenía quemaduras leves en manos y tobillos», dijo a Sky Sports el director del equipo de Haas, Guenther Steiner. «Obviamente sacudido y pasando por todos los controles necesarios después de un impacto como este. Está consciente».

Romain Grosjean emerge de las llamas tras el choque.

El equipo de Haas agregó en Twitter: «Como medida de precaución y para una evaluación médica adicional, Romain será trasladado al hospital».

Sky Sports estimó que transcurrieron entre 18 y 20 segundos entre el punto de impacto y Grosjean emergiendo de las llamas. La mitad delantera destrozada y carbonizada del vehículo, del que Grosjean logró escapar por su cuenta, estaba incrustada en las barreras laterales de la pista.

STEINER: “Romain is doing okay, I don’t want to make a medical comment but he had light burns on his hands and ankles. Obviously he’s shaken… I want to thank the rescue crews who are very quick. The marshals and FIA people they did a great job, it was scary”#BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/lWbZd17ynw

— Formula 1 (@F1) November 29, 2020

«En 12 años nunca había visto tanto fuego», le contó a Sky Sports Alan van der Merwe, el conductor del automóvil médico. «Entonces Romain empezó a salir del auto él mismo, lo que es bastante sorprendente después de un incidente como ese”.

«Simplemente muestra que todos los sistemas, el halo, las barreras, el cinturón de seguridad, todo funcionó como debería. Sin siquiera una de esas cosas, podría haber sido un resultado muy diferente», agregó.

The moment Grosjean collided with the barriers#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/VL1lMtRQjR

— Formula 1 (@F1) November 29, 2020

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton escribió en Twitter: «Estoy muy agradecido de que Romain esté a salvo. Wow … el riesgo que corremos no es una broma, para aquellos de ustedes que olvidan que arriesgamos nuestra vida por este deporte y por lo que amamos hacer. Agradecido a la FIA por los enormes avances que hemos dado para que Romain se aleje de eso de manera segura».

El auto de Romain Grosjean se partió por la mitad en el impacto.

Grosjean hizo su debut en la Fórmula Uno en 2009 y se unió al equipo estadounidense Haas en 2016, aunque está previsto que se vaya al final de la temporada actual. El piloto de 34 años ha conseguido 10 podios en su carrera.