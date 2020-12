Elliot Page, la estrella de ‘Juno’, comunica su identidad transgénero

Noticias CNN

(CNN) — Conoce a Elliot Page.

El martes, la estrella nominada al Oscar de películas como «Juno» y «X-Men: Days of Future Past» compartió con sus seguidores que es transgénero y se identifica como no binario, un término utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer.

«Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida», escribió en Instagram el actor, antes conocido públicamente como Ellen Page. «Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy, lo suficiente para perseguir mi auténtico yo».

— Elliot Page (@TheElliotPage) December 1, 2020

Page dijo que sus pronombres son «él» y «ellos».

En su nota, Page dijo que han sido «inspirado» por la comunidad trans y les agradeció por mostrar «trabajar incesantemente para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo».

«También pido paciencia», escribió Page. “Mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz en este momento y saber cuánto privilegio tengo, también tengo miedo. Tengo miedo de la invasividad, el odio, las ‘bromas’ y de violencia».

Tras la publicación de la carta de Page, GLAAD prestó su apoyo a Page, de 33 años.

«Elliot Page nos ha dado personajes fantásticos en la pantalla y ha sido un defensor abierto de todas las personas LGBTQ», dijo Nick Adams, director de medios transgénero de GLAAD, en un comunicado. «Ahora será una inspiración para innumerables personas trans y no binarias. Todas las personas transgénero merecen la oportunidad de ser nosotros mismos y ser aceptados por quienes somos. Hoy celebramos al notable Elliot Page».

Page protagonizó recientemente «The Umbrella Academy» de Netflix.

«A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y el hilo de la violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor», concluyó Page.