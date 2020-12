El sistema médico de emergencia 911 en EE.UU. está ‘en un punto de quiebre’, dice un grupo de asistencia con ambulancias

Noticias CNN

(CNN) — Con el aumento del covid-19 presionando el sistema de atención médica de Estados Unidos, el sistema de llamadas de emergencia al 911 se ha tensionado hasta «el punto de quiebre», dice la Asociación Estadounidense de Ambulancias.

Los servicios de ambulancia son fundamentales para llevar a los pacientes enfermos a los hospitales para recibir atención, y la Asociación Estadounidense de Ambulancias, que representa a todos los servicios de ambulancia del país, dijo que luchan por permanecer juntos.

Las hospitalizaciones han alcanzado un récord histórico con más de 100.200 ingresos, según el Proyecto de Seguimiento covid. Y más de 3.100 muertes se reportaron el miércoles, según la Universidad Johns Hopkins.

«El sistema médico de emergencia 911 en todo Estados Unidos está en un punto de quiebre», dijo Aarron Reinert, presidente de la Asociación Estadounidense de Ambulancias, en una carta reciente al Departamento de Salud y Servicios Humanos. «Sin un alivio adicional, parece probable que se rompa, incluso cuando entremos en la tercera oleada del virus en el Medio Oeste y el Oeste».

CNN obtuvo una copia de la carta, que estaba fechada el 25 de noviembre.

Reinert dijo en la carta que los servicios de ambulancia públicos y privados en los 50 estados deben tener fondos adicionales para continuar brindando los servicios que han ofrecido desde que comenzó la pandemia la primavera pasada.

«Al igual que en los hospitales y muchas instalaciones de enfermería especializada, los proveedores de servicios de ambulancia terrestre y otros proveedores desde marzo han servido a sus comunidades de una manera desproporcionada a su función tradicional en el programa Medicare», escribió Reinert en la carta.

«Dada la carga sustancialmente más pesada que soportan los miembros de AAA durante la pandemia, reiteramos nuestra solicitud de que el HHS proporcione fondos adicionales de los dólares asignados por el Congreso para el Fondo de Ayuda para Proveedores específicamente a los proveedores de servicios de ambulancia terrestre para garantizar la estabilidad de estos proveedores esenciales ya que el país continúa luchando contra la pandemia», manifestó.

El grupo comercial solicita US$ 2,6 mil millones al HHS para evitar que el sistema médico de emergencia colapse bajo el peso de la pandemia.

La directora ejecutiva de la organización, Maria Bianchi, le dijo a CNN que el dinero significaría que cada ambulancia en Estados Unidos, independientemente de su afiliación, recibiría US$ 43.500 para ayudar con suministros, como equipo de protección personal y operaciones continuas.

Bianchi describió la situación actual con los servicios de ambulancia como una «banda elástica estirada hasta el punto de quiebre».

«Lo que está sucediendo es que están viendo los servicios estirados y estirados y estirados y estirados, como una goma elástica, y todavía nos están tirando», afirmó. «Creo que la preocupación es que la goma elástica se rompa y que estamos cerca de ese punto».

Estados Unidos tiene poco menos de 60.000 ambulancias, según Bianchi, y la Asociación Estadounidense de Ambulancias las representa a todas.

«Nunca ha sido tan malo y estamos buscando un tónico, algo que nos pueda ayudar a paliar este sobrevoltaje, para que eso no suceda, para que alguien no llame al 911 y no llegue una unidad dentro de la cantidad de tiempo necesaria para ayudar a esa persona», dijo.