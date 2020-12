Singapur es el primer país que aprueba la carne cultivada en laboratorio

Noticias CNN

(CNN Business) — Singapur otorgó la aprobación regulatoria a Eat Just Inc., una start-up de San Francisco, para que venda su pollo cultivado en laboratorio en la ciudad-estado. Es el primer gobierno del mundo en permitir la venta de carne cultivada.

El producto, creado a partir de células de pollo cultivadas, ha sido aprobado como ingrediente en las nuggets de pollo luego de la aprobación de la Agencia de Alimentos de Singapur (SFA, por sus siglas en inglés), dijo Eat Just el martes.

Inicialmente, las nuggets de pollo debutarán en un restaurante de Singapur. Hay planes para que luego se expandan a otros restaurantes y establecimientos minoristas del país, dijo a CNN Business Josh Tetrick, cofundador y director ejecutivo de Eat Just. El producto tendrá un precio equivalente al del pollo prémium, agregó.

«Hemos estado comiendo carne durante muchos cientos, miles de años; siempre necesitamos matar un animal para comer, hasta ahora», dijo.

La carne cultivada se crea en un biorreactor, un aparato en el que tiene lugar una reacción o cambio biológico, dijo Eat Just. Tiene un alto contenido de proteínas y es una fuente rica de minerales, según la empresa, que planea vender el producto bajo la marca GOOD Meat.

Otras ofertas además de la carne de laboratorio de Eat Just

Por ahora, con centros de fabricación en Singapur y el norte de California, la compañía solo tiene la aprobación para vender la carne cultivada en laboratorio en Singapur, pero espera expandir las ventas de carne cultivada, incluida carne vacuna cultivada, a Estados Unidos y Europa occidental, dijo Tetrick.

Eat Just ya produce una variedad de productos no animales, incluido Just Egg, elaborado con frijoles mungo y mayonesa vegana.

La tendencia hacia los sustitutos de la carne y las proteínas vegetales, ya creciente en Estados Unidos, también se está afianzando en Asia.

Este año, a pesar de la agitación económica mundial provocada por la pandemia del coronavirus, la start-up de proteínas vegetales Impossible Foods obtuvo cerca de US$ 500 millones en financiación. Los fondos llegaron principalmente de inversionistas de peso pesado en Asia.

Beyond Meat, con sede en California, presentó el mes pasado una «cerdo» picado sin carne para lanzar en China. Mientras tanto, Impossible lanzó su producto de carne vacuna falsa en supermercados de Hong Kong y Singapur en octubre, con la esperanza de ampliar su presencia en Asia.

Michelle Toh de CNN Business contribuyó con este reporte.