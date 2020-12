Planeando el futuro: los hijos de Trump buscarían beneficiarse del legado caído de su padre

Noticias CNN

(CNN) — Era Acción de Gracias, pero en lugar de estar sentados en una mesa vestida con cubiertos de oro, porcelana cara y un buffet de mariscos refrigerados, pavo y lomo de res, atendidos por personal doméstico, Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump y Jared Kushner estaban en el bosque de Maryland.

Tiffany Trump también estaba allí.

Camp David, el retiro presidencial rural, no es exactamente pasarlo mal, pero no era Mar-a-Lago, el club privado en Palm Beach donde la familia Trump normalmente pasa el Día de Acción de Gracias, ni la Casa Blanca, donde su padre, el presidente Donald Trump, estaba cenando todos esos manjares con Melania Trump, sus suegros y el hijo de la pareja, Barron. Sin embargo, allí estaban, los descendientes más identificables y, hasta hace cuatro semanas, más influyentes del panorama político estadounidense, en el bosque, contemplando un futuro sin adornos.

«Deberían acostumbrarse a estar aislados», dice una fuente que ha trabajado con dos de los hijos de Trump, sintiendo un castigo merecido en el horizonte. Los tres hijos mayores de Trump han unido durante décadas sus identidades profesionales y marcas personales al vagón de su padre, y ahora este se ha descarrilado.

La mancha de Trump podría persistir y lo que eso podría significar para cada hijo es diferente, pero las ganancias y el poder del que hicieron alarde durante la presidencia de Trump terminan con su mandato el 20 de enero. Serán personae non gratae en la ciudad de Nueva York, la ciudad donde crecieron, comenzaron sus carreras en el negocio familiar, aprendieron cuánto podían explotar la celebridad de su padre, obtuvieron papeles coprotagonistas en «The Apprentice» y vivieron con sus propias familias en crecimiento.

Donald Trump Jr, Donald Trump e Ivanka Trump en la final de «The Celebrity Apprentice», el 10 de mayo de 2009.

Esta semana, comenzaron a aparecer letreros alrededor de Manhattan: «NO SE BUSCA: Ivanka Trump. No querida en la ciudad de Nueva York», decían, con una gran foto en color de ella en el centro. Los letreros fueron colocados por dos comediantes que han hecho del ataque a Trump el centro de sus esfuerzos. No hay un escenario en el que la Gran Manzana que dejaron les dé la bienvenida con los brazos abiertos, no necesariamente por su propia voluntad, sino por la de su padre, que ha llamado a la ciudad «un pueblo fantasma» que se ha «ido al infierno».

«Tienen opciones, claro», agrega la fuente, quien solicitó el anonimato para discutir la dinámica familiar de Trump. «Sin embargo, la mayoría requerirá dar un paso atrás respecto de lo que han sido los últimos cuatro años».

La cumbre de Camp David de los niños de Trump y sus seres queridos ya era un lugar inusual para el grupo, que están acostumbrados a las cosas buenas, no necesariamente a las cabañas rústicas y la estética de fogatas del retiro, un lugar que el presidente no suele visitar durante su mandato (aunque llegó el viernes, después de una ronda de golf, para encontrarse con su prole).

La elección de Don Jr., Ivanka, Eric y Tiffany Trump de Camp David para el Día de Acción de Gracias, en lugar de una de sus casas, también significó un esfuerzo adicional para el Servicio Secreto, el personal de Camp David y, sí, los contribuyentes. Claro, las familias tienen derecho a reunirse durante las vacaciones, incluso en tiempos de covid, pero gravar a otros con un viaje como este, utilizando los recursos de ser hijos presidenciales al máximo, huele a los privilegios que cada uno ha disfrutado, los que desaparecen en menos de 50 días.

Los años de la Casa Blanca han significado cosas diferentes para cada uno de los hijos. Para Trump Jr., la ascensión de su padre al estatus de poderoso líder mundial desató una personalidad partidista rabiosa y una inclinación por los memes degradantes, los insultos y la rebaja de lo que ha sido el combate político hasta ahora. Ivanka Trump y Kushner se adaptaron a un tipo diferente de maniobra, eludiendo los despidos récord de funcionarios del ala oeste por parte del presidente utilizando sus lazos familiares para estar siempre un paso adelante, o completamente fuera del edificio, cuando ocurrían.

Dolor de cabeza en Seven Springs

Eric Trump ha tenido quizás el trabajo más desafiante de todos, desde un punto de vista práctico, estabilizar una empresa de bienes raíces y hospitalidad familiar, mientras que el nombre adjunto es sin duda el más polarizador que el país ha conocido en décadas.

No solo el segundo hijo mayor de Trump ha estado vendiendo hielo con la marca Trump, lo que hizo en una publicación eliminada desde entonces en su cuenta de Instagram a principios de este mes, señalando que un cubo congelado con el apellido en él sería «la manera perfecta de ¡sumergirse en el espíritu navideño! «. Pero actualmente tiene la tarea de descargar Seven Springs, la propiedad de Bedford, Nueva York, propiedad de Trump que ni padre ni hijo pudieron revender con éxito en desarrollos parcelados.

Según alguien familiarizado con la venta pendiente, la propiedad de 93 hectáreas está inactiva, la casa principal sin muebles, pintada, limpia y lista para el mercado. Trump la compró en 1996 por 7,5 millones de dólares, según informes de la época, y la fuente dijo que podría cotizar por cerca de 50 millones de dólares. Pero la misma persona advierte: «quién sabe, sin embargo. Puede que nadie la quiera ahora».

La propiedad también es parte de una investigación en curso por parte de la Fiscalía General del estado de Nueva York. The New York Times informó el mes pasado, como parte de su investigación en curso sobre los impuestos de Trump, que el fiscal general está investigando si la Organización Trump infló las tasaciones de propiedad para recibir grandes exenciones fiscales. Los incentivos fiscales, según el informe, provienen de la promesa de conservar la tierra sobre la que se asienta la propiedad histórica de 1919.

The New York Times informó que Trump en 2012 enumeró la tasación de Seven Springs en US$ 291 millones. Sin embargo, después de que fracasaran los planes de desarrollo para la propiedad, que debían incluir un campo de golf, un club y residencias privadas, Trump acordó un acuerdo con una organización sin fines de lucro para preservar más de 60 hectáreas de bosques. Al hacerlo, Eric Trump supervisó una tasación que arrojó alrededor de 50 millones de dólares, muy por debajo de la tasación solo cuatro años antes, señalando a los investigadores que quizás algo no estaba del todo bien.

En 2009, Seven Springs tuvo un pequeño momento de fama «solo podría ser Donald Trump» cuando se convirtió en el sitio de una carpa de estilo beduino erigida por Moammar Gadhafi. Trump negoció un trato con el exdictador para permitirle instalar su tienda de campaña en la propiedad mientras estaba en Nueva York para una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los lugareños de Bedford estaban molestos con el acuerdo, considerando los vínculos de Gadhafi con el terrorismo, por lo que Trump mintió al saber que el acuerdo era específicamente con el dictador.

«La propiedad fue arrendada a corto plazo a socios de Oriente Medio que pueden o no tener una relación con el Sr. Gadhafi. Estamos investigando el asunto ahora», dijo la portavoz de la Organización Trump Rhona Graff en un comunicado en ese momento.

A pesar de la negación, Trump se jactó varias veces de que sabía exactamente lo que estaba haciendo y con quién lo estaba haciendo.

«(Gadhafi) me pagó más de lo que recibo en todo un año. Y luego, eh, no pudo usar el terreno… Así que en una noche obtuve más dinero del que hubiera obtenido en todo el año por este pedazo de tierra en Westchester», dijo Trump en «Face the Nation» de CBS en 2016.

La mayor prioridad de Eric Trump ahora no es si alquilar la propiedad a huéspedes controvertidos o continuar con las actividades para desarrollarla, sino» enderezar el barco», como le dijo a CNN el excompañero de trabajo, y girar la marca de la Organización Trump en su conjunto a raíz de la presidencia de su padre.

Nombre de marca

El presidente Donald Trump saluda a su hijo Eric luego de su inauguración el 20 de enero de 2017 en Washington.

Si bien es muy posible que haya negocios impulsados por partidarios de «Hacer a Estados Unidos grande de nuevo» (o MAGA, por sus siglas en inglés) en las propiedades de Trump, es posible que no haya suficientes en las ciudades donde existen sus hoteles más caros, incluida Nueva York.

«La pregunta es si habrá una audiencia dispuesta a pagar cientos de dólares la noche para quedarse en un lugar solo porque tiene el nombre ‘Trump’ en el exterior», dice la fuente, quien señala, sin embargo, las tendencias de la base de Trump está unida por la lealtad y alimentada por «el espíritu de quienes no tienen ventaja», y la respuesta a la pregunta podría muy bien ser sí.

Sin embargo, la carga de qué hacer si eso sucede o no en los meses y años posteriores a la salida de Trump de la Casa Blanca, con una nación polarizada a su paso, recaerá en última instancia en Eric Trump.

El futuro de la organización también puede cambiar de su emblemática sede de la Quinta Avenida de Nueva York a otro estado, según al menos dos personas con las que Trump ha discutido oportunidades. Florida es posiblemente una de esas opciones, ya que aquí es donde el presidente pretende pasar la mayor parte de su tiempo después de la Casa Blanca. Un portavoz de la Organización Trump no respondió a una solicitud de comentarios.

En 2016, Eric Trump, quien sigue siendo vicepresidente ejecutivo de desarrollo y adquisiciones de la Organización Trump, encabezó la carga de una nueva rama de propiedades destinadas a los millennials, apropiadamente llamada «Scion» («Herederos»).

Aunque se elaboraron planos y renderizaciones, lo que indica una decoración más moderna y menos dorada que las propiedades emblemáticas de Trump, y se hicieron consultas para construir varias propiedades en diferentes estados, todo el proyecto Scion se desechó silenciosamente el año pasado. Eric Trump siguió el ejemplo de su padre cuando citó la razón, culpando con entusiasmo a los medios y a los demócratas por el fracaso.

«Vivimos en un clima en el que todo será usado en nuestra contra, ya sea por las noticias falsas o por demócratas que solo están interesados en el acoso presidencial y hacer perder el tiempo a todos, bombardeándonos con cartas sin sentido. Ya tenemos las mejores propiedades del mundo y si tenemos que desacelerar nuestro crecimiento por el momento, estamos felices de hacerlo», dijo Trump en un comunicado en ese momento.

Al mismo tiempo, la Organización Trump también abandonó los planes para una cadena de propiedades más favorables al presupuesto llamada «American Idea» («Idea estadounidense»).

¿Qué tan profundo es el apoyo?

Los hijos mayores de Trump en la Convención Nacional Republicana de 2016 en Cleveland, Ohio.

Los partidarios de Trump, que según los resultados de las elecciones demostraron ser fuertes en 74 millones de estadounidenses, serán el meollo del éxito o fracaso de los hijos de Trump. Y aunque su padre se va de la oficina, la provocación por una carrera en 2024 podría mantenerlos en círculos de poder conservadores, y un aliado deseado para las entidades globales.

Debido a que Eric, Don Jr. e Ivanka hicieron todo lo posible con su padre, respaldando públicamente el 100% de sus filosofías e ideales, es probable que no puedan revertir la maldición del nepotismo de haberse encasillado, ya sea que quisieran o no. Lo que significa que, especialmente para Trump Jr., inclinarse es el único camino a seguir.

Trump Jr., un defensor político reacio en los primeros días de la campaña y la presidencia de Trump, según dos de los amigos y asociados de Trump, ha llegado a abrazar su popularidad como musa de MAGA y combinar su amor por Estados Unidos, las armas, la caza y omitir las normas democráticas con los millones que conforman los más fervientes seguidores de su padre.

«Es un papel que disfruta», dice una de las fuentes, que trabaja con frecuencia con Trump Jr. «No era lo que esperaba, o donde esperaba estar ahora, pero sabe que él es el futuro de la base.»

Antes de la Casa Blanca, Trump Jr. pudo flotar entre los mundos del adinerado Manhattan, construyendo relaciones con políticos y empresarios de todo el mundo, ya que su ámbito principal en la Organización Trump es buscar el crecimiento y la expansión de la marca a nivel internacional, un rol que un asociado dice que tiene la intención de retomar después de «dar un paso atrás» durante los cuatro años que su padre estuvo en la Casa Blanca.

Sin embargo, ahora, con sus redes sociales lanzando teorías de conspiración prolíficas y oscuras, acusaciones no probadas y memes (una publicación reciente de Instagram comparó las similitudes de los rostros de Michael Jackson y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi), entrando en un banco, un empresa de valores o una sala de juntas o acercarse a los consejos de administración de tierras podría ser más desafiante. Además, el presidente ha menospreciado el liderazgo de muchos países en los últimos cuatro años (Canadá, Francia, China y Alemania, por nombrar algunos) y la expansión global sería considerablemente más desafiante.

Trump Jr. ahora dirigirá su mirada a la única comodidad que tiene: su mensaje «¡Soy uno de ustedes!», para sostener una fiesta ávida de un líder que también viste mezclilla, camisas de franela, chaquetas de lana y conoce los entresijos de un escondite. (Aunque se dice que Trump Jr. y su hermano menor son fanáticos de Blue Delta Jeans, una empresa de mezclilla a medida de Mississippi cuyos jeans personalizados hechos a medida se venden por más de US$ 500 el par. Según una fuente familiar, cada uno de ellos tiene varios.)

«Esperen que se mantenga muy involucrado en la política del partido republicano», le dice a CNN un funcionario que trabaja con Trump Jr. sobre la mayor parte de sus esfuerzos futuros. «Está muy interesado en utilizar su influencia para ayudar a elegir a más republicanos que apoyen la primera agenda estadounidense de su padre».

Trump Jr. fue uno de los principales atractivos de la campaña para eventos y recaudaciones de fondos, a menudo compartiendo facturación doble con su novia, la expersonalidad de Fox News, Kimberly Guilfoyle. Un anuncio de radio con Trump Jr. en apoyo de dos senadores republicanos en Georgia que enfrentan elecciones el próximo mes comenzó a transmitirse esta semana. Un asociado de Trump también confirma que Trump Jr. también grabó anuncios de televisión, que comenzarán a transmitirse en un futuro próximo.

«Su voz puede ser tan impactante para motivar a la base como la del presidente», dice el funcionario que trabaja con Trump Jr.

¿Legado en la boleta electoral?

La familia Trump posa después de que Donald Trump anunció su candidatura en la Torre Trump el 16 de junio de 2015 en Nueva York.

En cuanto a su propia carrera en un puesto político, Trump Jr. la está deja fuera de escena, por ahora.

«No tiene planes de lanzarse él», dice el funcionario que trabaja con Trump.

Eso podría ser una buena noticia para su hermana, Ivanka, quien, según dos amigos y un pequeño grupo de asociados de la Casa Blanca, tiene planes de ocupar un cargo. Sin embargo, la afición de Ivanka Trump por el impacto global y una cartera de la Casa Blanca que incluye el apoyo a las oportunidades económicas para las mujeres de todo el mundo es básicamente lo contrario de lo que su hermano ha estado diciendo en casa.

Una portavoz de la hija mayor del presidente no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN.

Las visitas de Ivanka Trump a más de una docena de países durante el mandato de su padre son indicativas del enfoque de su alcance. Semanas después de que recorriera una granja de fresas en Bogotá, Colombia, durante un viaje a Suramérica el año pasado, promocionando la necesidad de apoyo financiero para empresas de propiedad de mujeres, Trump Jr. estaba en Carolina del Norte, bromeando sobre el movimiento #MeToo mientras servía como acto de apertura para uno de los mítines de su padre.

Mientras participaba en las artes diplomáticas y se desempeñaba como asesora del ala oeste, su hermano ha estado recibiendo elogios de los republicanos que eligieron presidente a Trump, no de los moderados que Ivanka Trump requeriría para obtener apoyo político. El panorama de la fiesta que ahora necesitará detrás de ella en caso de que quiera lanzarse por algo ha cambiado significativamente desde que se mudó a Washington.

La política puede ser una de las pocas avenidas que le quedan a Trump para mantener el estatus que ella aprecia, la personalidad de empresaria-celebridad que ha alimentado todo lo que Trump ha vendido al público, desde bolsos y zapatos hasta la postura de la administración sobre el crédito tributario de hijos y ayudar a detener la trata de personas.

«No puede volver a tener una marca», dijo un antiguo conocido. «No hay una base de clientes ahora para lo que tenía antes. O comienza realmente a profundizar en un producto que pueda vender a la base de Trump, o tiene que encontrar algo más que comercializar».