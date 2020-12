ANÁLISIS: Trump lanza sus quejas electorales en Georgia, incluso cuando podría perjudicar al Partido Republicano

Noticias CNN

(CNN) — El presidente Donald Trump expandió sus extraordinarios esfuerzos para revertir las elecciones el sábado, intentando presionar al gobernador de Georgia para que forzara una sesión especial de la legislatura para cambiar el resultado, mientras usaba un mitin nocturno destinado a apoyar a dos candidatos republicanos al Senado para lanzar sus propias quejas y atacar a los líderes republicanos que no han cumplido sus órdenes.

Era una prueba más de que el presidente pasará los días restantes de su presidencia ignorando el curso mortal de la pandemia, difundiendo falsedades que equivalen a un ataque a la democracia y alimentando sus propios rencores, incluso si eso va en contra de los intereses de su propio partido.

El propósito de la visita de Trump a Valdosta fue movilizar y preparar a los votantes para apoyar a los senadores David Perdue y Kelly Loeffler en las elecciones del Senado de enero que determinarán el control del Senado de Estados Unidos. Las incansables afirmaciones de Trump sobre fraude electoral en Georgia han alarmado a muchos líderes republicanos que temen que puedan llevar a muchos votantes republicanos a quedarse en casa.

Pero en su narcisismo aparentemente interminable, Trump encontró difícil mantener el enfoque en Loeffler y Perdue, volviendo repetidamente a sus propias quejas y solo hizo referencias pasajeras al alarmante aumento de casos de covid-19 a nivel nacional en un mitin en el que casi nadie usaba máscaras y no hubo distanciamiento social.

Inventó historias fantásticas sobre votos en maletas, volvió a litigar sus recuentos electorales en estados clave y sugirió que tendrá éxito en revertir los resultados de noviembre donde el presidente electo Joe Biden lo venció con 306 votos electorales frente a los 232 de Trump. “Aun así ganaremos», dijo, aunque no tiene medios para hacerlo.

No hay evidencia de fraude electoral generalizado y muchos estados ya han certificado sus resultados, mientras que la gran mayoría de los desafíos legales infundados de Trump fracasan, lo que significa que simplemente está tratando de retrasar lo inevitable mientras lucha contra el ascenso de Biden a la Casa Blanca.

Durante el discurso de Georgia, que incluyó un video que mostraba sus afirmaciones falsas sobre el fraude electoral, alternó entre líneas libres y su guion de teleprompter, ocasionalmente tratando de enhebrar la aguja entre pedir a los georgianos que salieran y votaran, pero luego hizo más daño a su partido al afirmar incorrectamente que el sistema electoral de Georgia es fraudulento. La fecha límite para el registro de votantes es el lunes y la votación anticipada comienza el 14 de diciembre.

«Esta elección fue manipulada y no podemos permitir que le pase a dos de las personas más grandes y respetadas en Washington», dijo, señalando a Loeffler y Perdue. «No podemos permitir que vuelva a suceder. Su gobernador podría detenerlo muy fácilmente si supiera qué diablos está haciendo».

Los mensajes rivalizaban cuando Trump invitó a Loeffler y Perdue al escenario para hacer breves comentarios. Loeffler advirtió a la multitud que si no votan, los republicanos perderán el control del Senado. Pero la multitud parecía mucho más interesada en las afirmaciones del presidente, ahogando a los dos candidatos cantando «¡Detengan el robo» y «¡Luchen por Trump!»

Trump llamó «extremos» a sus rivales demócratas, el reverendo Raphael Warnock y Jon Ossoff, y en un momento dijo que comprende la inclinación de muchos de sus partidarios a no participar en las elecciones. Pero les instó a que no lo hicieran. «Si no votas, los socialistas y los comunistas ganan», dijo.

«La respuesta al fraude de los demócratas no es quedarse en casa; eso es lo que (la presidenta de la Cámara) Nancy Pelosi y (el líder de la minoría del Senado, Chuck) Schumer, quieren que usted haga: quedarse en casa», dijo Trump. «Si quieren hacerles algo, no quiero usar la palabra venganza, pero es un sentido de venganza, a los demócratas, se presentan y votan en cifras récord».

No hay evidencia de fraude sistémico por parte de los demócratas.

Donald Trump en Valdosta, Georgia, el 5 de diciembre de 2020. Crédito: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP a través de Getty Images.

El esfuerzo antiestadounidense de Trump para revertir el resultado de Georgia

Temprano en el día, Trump continuó su asalto a la democracia al dar el impactante paso de llamar al gobernador de Georgia, Brian Kemp, y pedirle que instara a los legisladores estatales a usar el sistema del Colegio Electoral para revocar la sorpresiva victoria de Biden en el estado en noviembre.

El presidente también exigió que Kemp ordene una auditoría de las firmas de los votantes en ausencia. Kemp se negó a convocar una sesión especial y dijo que no tiene la autoridad para forzar la auditoría. La Casa Blanca se negó a comentar sobre la llamada, pero la disputa entre los dos hombres pronto se hizo pública en Twitter.

Kemp, republicano, defendió su respuesta al presidente en un tuit. «Como le dije al presidente esta mañana, he pedido públicamente una auditoría de firmas tres veces (20/11, 24/11, 3/12) para restablecer la confianza en nuestro proceso electoral y garantizar que solo se cuenten los votos legales en Georgia», tuiteó el gobernador.

Trump pronto respondió en Twitter: «¡Pero nunca obtuviste la verificación de la firma! Tu gente se niega a hacer lo que le pides. ¿Qué están ocultando? Al menos, pide inmediatamente una Sesión Especial de la Legislatura. Eso puedes fácil e inmediatamente, hacer».

El presidente continuó atacando a Kemp en el evento, pidiéndole que «se endureciera mucho» con las afirmaciones fabricadas por Trump de fraude electoral y afirmó que Kemp debería «avergonzarse de sí mismo». Kemp no asistió al evento, según su portavoz, debido a la muerte repentina de un amigo cercano de la familia el viernes.

De camino a Georgia el sábado por la tarde, Trump atacó tanto a Kemp como al gobernador de Arizona, Doug Ducey, también republicano, por negarse a aceptar sus esfuerzos por revertir los resultados de las elecciones en esos estados.

«Entre el gobernador @DougDucey de Arizona y el gobernador @BrianKempGA de Georgia, el Partido Demócrata no podría estar más feliz. Luchan más duro contra nosotros que los demócratas de izquierda radical», tuiteó Trump. «Si estuvieran con nosotros, ya habríamos ganado Arizona y Georgia».

«Los republicanos NUNCA olvidarán esto», agregó en un segundo tuit.

El presidente ignora la peligrosa propagación del coronavirus

El presidente hizo solo unas pocas referencias de pasada a la pandemia de coronavirus el sábado por la noche, reclamando el crédito por el rápido desarrollo de múltiples vacunas, por ejemplo, y declarando, en un momento dado, que el Congreso debería enviar más ayuda de emergencia a los estadounidenses con dificultades, cuyos beneficios expiran al final de este mes.

Pero una vez más reunió a miles de personas sin máscaras en un evento destinado a acariciar su ego, omitiendo las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. y poniendo innecesariamente en riesgo a sus partidarios al tiempo que establece un terrible ejemplo para el país con su falta de precauciones como lo ha hecho tan a menudo durante la pandemia.

La discusión sobre cuánto necesitarán los gobiernos estatales y locales para distribuir las vacunas sigue siendo un importante punto de discusión mientras los legisladores intentan llegar a un compromiso para ayudar a los estadounidenses desempleados antes del receso por las vacaciones. Las conversaciones avanzan lentamente, informó el sábado Manu Raju de CNN.

Hasta ahora, el paquete de estímulo de emergencia incluye US$ 300 a la semana en beneficios de desempleo federales mejorados, una pausa continua en los pagos de préstamos estudiantiles, una moratoria de desalojo, otra ronda del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) para ayudar a las pequeñas empresas, US$ 16.000 millones para el desarrollo y distribución de vacunas, así como pruebas y rastreo de Covid-19, entre otras medidas de ayuda.

El presidente ha abdicado en gran medida de su papel de liderazgo para detener la propagación del virus o guiar un paquete de ayuda de emergencia a través del Congreso al tiempo que los expertos médicos y epidemiólogos ruegan a los estadounidenses que se cubran y se queden en casa. En una entrevista con Jake Tapper de CNN el jueves, Biden dijo que les pedirá a los estadounidenses que usen sus máscaras durante los primeros 100 días de su presidencia.

El sábado, Estados Unidos vio el segundo número más alto de personas hospitalizadas con Covid-19 desde que comenzó la pandemia, según el Proyecto de Seguimiento Covid, y los expertos médicos se preparan para un aumento en las muertes.

Más de 33 millones de californianos estarán bajo una orden de confinamiento a partir del domingo por la noche, incluidas las ciudades de Los Ángeles y San Diego, luego de que la capacidad de la unidad de cuidados intensivos en dos regiones del estado cayera por debajo del 15%, lo que provocó el mandato domiciliario que el gobernador Gavin Newsom implementó la semana pasada para tratar de controlar las hospitalizaciones.

Mientras tanto, muchos otros estados están preocupados por el hecho de que las dosis iniciales de la vacuna disponible no serán suficientes para vacunar a sus poblaciones más críticas.

El Dr. Jeremy Faust, médico de la sala de emergencias del Brigham and Women’s Hospital, dijo que la diferencia entre el estado actual de la pandemia y la primavera pasada «es que esto está en todo el país. Está fuera de control».

«La razón por la que es posible que no estemos viendo escenas apocalípticas en los hospitales todavía, es que en la primavera, todo estaba concentrado en unos pocos puntos críticos», explicó Faust. «Ahora, todo el país es un punto crítico. Mi preocupación es que dentro de un par de semanas, no serán solo un par de hospitales, o un par de regiones o estados donde se están quedando sin camas de UCI, lo que está sucediendo, pero finalmente será en todo el país».

«Tenemos que estar absolutamente atentos a eso. Porque una vez que nos quedemos sin camas de hospital, enfrentaremos algo como nunca antes habíamos visto», señaló Faust.