Las 10 frases que marcaron este año: «No puedo respirar» y «Usa una máscara»

(CNN) –– «Usa una máscara» y «No puedo respirar» están entre las 10 frases más populares del 2020, seleccionadas por un bibliotecario de la Facultad de Derecho de Yale.

La lista anual fue creada por el director asociado de la biblioteca, Fred Shapiro. Y es una actualización de su libro, The Yale Book of Quotations (El libro de citas de Yale, en español), publicado por primera vez en 2006.Shapiro dice que hace un rastreo en internet para saber cuántas veces se ha mencionado cada frase. La lista no es «una recopilación de mis favoritas», aclara.

«Busco citas que se vuelvan famosas, importantes e históricas (durante todo el año) o citas que digan mucho sobre la naturaleza de nuestra cultura y sociedad en ese momento», explicó Shapiro a CNN.

El libro de citas de Yale, indicó Shapiro, incluye las frases más grandes y elocuentes de la literatura y la historia, por ejemplo de personas como William Shakespeare.

«Hoy en día no tenemos Shakespeares», dijo Shapiro. «Hay muy poca elocuencia y muy pocas cosas admirables en lo que se dice. La mayoría de las cosas que se mencionan son bastante horribles».

Explicó que este 2020 es la segunda vez que la frase «No puedo respirar» aparece en su lista anual. Eric Garner pronunció las mismas tres palabras en 2014 antes de morir a manos de la policía.

La lista completa de las grandes frases de 2020

«Usa una máscara». –– Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, cuando instó repetidamente a los estadounidenses a frenar la propagación del covid-19.

«No puedo respirar». –– Las últimas palabras de George Floyd a la policía de Minneapolis antes de morir el 25 de mayo.

«Un día será como un milagro, desaparecerá». –– El presidente Donald Trump sobre el coronavirus el 27 de febrero.

«Veo el desinfectante que lo elimina (al coronavirus) en un minuto, un minuto. Y ¿hay alguna manera de que podamos hacer algo así mediante una inyección en el interior o casi una limpieza?» –– Trump durante una rueda de prensa del grupo de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca el 23 de abril.

«Nunca les mentiré. Tienen mi palabra al respecto». –– La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en su primera rueda de prensa el 1 de mayo.

«Mi deseo más ferviente es que no seré reemplazada hasta que se instale un nuevo presidente». –– La jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg en un comunicado dictado a su nieta Clara Spera.

«Si tienes problemas para decidir si estás conmigo o con Trump, entonces no eres negro». –– Joe Biden en el programa de radio «The Breakfast Club» el 22 de mayo.

«La ciencia no debería interponerse en el camino de esto». –– McEnany sobre la reapertura de escuelas el 16 de julio.

«Eres un soldado pony con cara de perro mentiroso.» –– Biden el 9 de febrero a un estudiante que le preguntó cómo puede ganar una elección nacional después de sus preocupantes resultados en Iowa.

«Todos somos Lakers hoy». –– El entrenador de Los Angeles Clippers, Doc Rivers, tras la muerte de Kobe Bryant el 26 de enero.