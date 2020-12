AstraZeneca y la Universidad de Oxford publican un estudio científico sobre su vacuna candidata: confirman un 70% de efectividad

Noticias CNN

(CNN Español) – AstraZeneca y la Universidad de Oxford dieron a conocer en un estudio científico revisado por pares y publicado en la revista médica The Lancet algo que ya conocíamos: su vacuna tiene una efectividad promedio del 70%.

Sin embargo, dicha efectividad aumenta cuando en la primera –de dos vacunaciones– se aplica la mitad de la dosis al paciente. ¿Qué más arrojó el estudio? El doctor Elmer Huerta lo explica en este episodio.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy veremos algunos detalles de la publicación de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, en la que confirman que su vacuna candidata tiene un 70% de efectividad en promedio.

AstraZeneca y la Universidad de Oxford: ¿qué dicen los estudios sobre su vacuna?

Como lo vimos en el episodio del 24 de noviembre, la farmacéutica británico-sueca publicó un comunicado de prensa sobre los resultados preliminares de un estudio de fase 2 y 3 con 23.848 participantes en el Reino Unido y Brasil.

Ahora, en un estudio científico revisado por pares y publicado en la revista The Lancet el 8 de diciembre, se dan los resultados finales de cuatro ensayos: dos en el Reino Unido, uno en Brasil y otro en Sudáfrica.

En total, se usaron los datos de solo 11.636 participantes, de los cuales aproximadamente la mitad recibió dos dosis de la vacuna y la otra mitad, dos dosis de un placebo.

Los resultados indicaron que en aquellos voluntarios que recibieron dos dosis completas, la vacuna resultó ser efectiva para prevenir la infección en solo 62%. Mientras que por razones que el propio estudio llama “intrigante”, cuando se administra media dosis seguida de una dosis completa, el nivel de eficacia de la vacuna llega al 90%.

El estudio también demuestra algo muy importante, que entre los voluntarios que recibieron la vacuna no hubo casos de covid-19 severos, hospitalizaciones ni muertes.

La vacuna de AstraZeneca y Oxford: ¿por qué la media dosis en la primera vacuna?

No hay una explicación adecuada del por qué los voluntarios que recibieron inicialmente solo la mitad de la dosis tuvieron tan excelente respuesta a la vacuna.

Se especula que podría ser que el sistema de defensa del ser humano, que al recibir una dosis alta de la primera dosis de vacuna -que tiene como vehículo o vector a un virus de resfriado- simplemente la rechaza por considerarla muy grande.

Pero podría ser también, que una baja dosis inicial despierte una mejor respuesta por ser más parecida a una infección natural.

Otros investigadores piensan, sin embargo, que debido a que el número de voluntarios que recibieron inicialmente la mitad de la dosis no es grande y la mayoría tenía menos de 55 años, sería aconsejable esperar más datos de los análisis para establecer conclusiones más definitivas.

¿Cuándo se implementará la vacuna?

El gerente de investigación y desarrollo de AstraZeneca dijo que el tener una vacuna que prevenga el 62% de las infecciones supera el umbral que había pedido la FDA en Estados Unidos y que dependerá de los reguladores de cada país si deciden dar dos dosis completas, o mitad de la dosis primero, seguida de una dosis completa, o si limitan el uso de la vacuna a personas menores de 55 años.

Por su parte, el presidente ejecutivo de AstraZeneca dijo que su compañía pedirá autorización de uso de emergencia en diversos países.

El hecho de que esta vacuna no sea cara (costará entre US$ 2 y US$ 3), sea de fácil fabricación, no necesite congelación y pueda ser almacenada en refrigeradores normales será también un enorme incentivo para ser usada en países de medianos o escasos recursos económicos.

Lo que sí parece claro es que Estados Unidos esperará los resultados de fase 3 que se están haciendo en ese país con 30.000 voluntarios. Los mismos podrían darse a conocer a fines de enero o comienzos de febrero.

Si la vacuna fuera aprobada en ese tiempo, sin duda que ayudaría a enfrentar la relativa escasez de vacunas de Pfizer y Moderna que tendrá ese país en el primer semestre de 2021.

