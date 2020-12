¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas contra el coronavirus?

Noticias CNN

(CNN Español) — Las noticias sobre la vacuna del coronavirus son alentadoras, luego de meses de confinamientos, muertes y millones y millones de infectados con covid-19, en un año donde la esperanza se ha desvanecido para muchos.

El Reino Unido empezó a vacunar a su población esta semana. Es el primer país occidental en aprobar una vacuna e iniciar el proceso de vacunación con una vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. La vacunación empezó en mayores de 80 años y personal de salud y según la compañía, esta tiene más de 95% de efectividad en prevenir la infección por coronavirus, incluso en adultos mayores sin mostrar efectos adversos.

Pero ese procedimiento, que tiene los ojos del mundo encima, deja algunas preguntas, entre ellas, cuánto durará la inmunización para quienes reciban una vacuna. Pero esta es una respuesta que aún no la tienen los expertos, quienes esperan que continúen los estudios para determinar estas y más preguntas que quedan pendientes.

«No sabemos cuánto dura la inmunización», le dijo a CNN en Español el Dr. Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. «Todavía no hay una información segura».

Esto, según Barbosa, se debe a los diferentes proceso de producción de cada vacuna. Actualmente hay por lo menos 10 vacunas en estudios clínicos de Fase III y por lo menos 151 candidatas en fase de evaluación preclínica, según la Organización Mundial de la Salud.

«Las vacunas tienen proceso de producción muy muy distinto y que cada una puede producir una inmunidad que va durar un año, dos años, cinco años… y eso va a depender de cada una», agregó Barbosa.

Tanto la vacuna de Moderna como la de Pfizer utilizan una tecnología de vacuna nueva y relativamente no probada que emplea material genético llamado ARN mensajero o ARNm. El ARNm codifica una parte de la proteína de pico del coronavirus, la estructura que usa para adherirse a las células que ataca.

Cuando se inyecta en las personas, hace que algunas células produzcan pequeños fragmentos de esta proteína de pico, que el sistema inmunológico reconoce y por lo que desarrolla anticuerpos y células inmunitarias para atacar. Entonces, cuando una persona vacunada se expone al virus real, el sistema inmunológico ya está preparado para neutralizarlo rápidamente.

La inmunidad que producen las vacunas

Una de las preguntas que rondan en la actualidad es cuánto tiempo le tomará a la vacuna darle inmunidad al virus a quien la tome.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo a principios de diciembre que la inmunidad completa al virus se desarrolla entre una semana a 10 días después de que las personas obtienen la segunda dosis de una vacuna.

«Entonces las dos vacunas de las que estamos hablando, la vacuna Moderna y la vacuna Pfizer, son lo que se llama un refuerzo primario, una inyección seguida en (tres o cuatro) semanas por otra inyección», le dijo Fauci al Dr. Sanjay Gupta y Anderson Cooper durante un foro de Coronavirus de CNN.

Las personas comienzan a desarrollar inmunidad después de la primera dosis de la vacuna, dijo Fauci, pero no es óptima. «Después de la segunda dosis, se obtiene una inmunidad óptima entre siete y diez días después de la segunda dosis», dijo.

Fauci no dijo cuánto tiempo puede durar esa inmunidad.

El reto de las vacunas

«No sabemos porque en este momento tampoco sabemos cuánto dura la inmunidad de la infección natural, pero está viendo que apenas no ha pasado un año ya de la pandemia y hay personas que están teniendo reinfecciones», le dijo a CNN la Dra. Flor Muñoz, especialista en vacunas en el Texas Children’s Hospital y profesora del Baylor College of Medicine. «Tal vez no es tan común tener reinfecciones, pero definitivamente puede suceder».

Según Muñoz, lo que pasará ahora con las vacunas es que se seguirán haciendo estudios en las personas que la han recibido para ver si sufren una infección de nuevo y, en caso de que sí, ver cuán grave es.

«Si las vacunas pueden prevenir completamente que alguien se infecte, es decir, que lleve el virus, pero no tenga síntomas, eso implica que pueda seguir transmitiendo la infección a otras personas que no tengan síntomas», por lo que no se tiene certeza de la protección, dice ella.

Y agrega: «Usualmente se necesitan dos dosis de la vacuna y hay que seguir a estas personas por bastante tiempo, varios meses para saber cuánto dura la protección, tanto haciendo pruebas de sangre para ver si están presentes los anticuerpos, como viendo si los protegen contra la enfermedad y se exponen a la enfermedad».

En eso está de acuerdo el Dr. Carlos del Río, coinvestigador principal de la unidad de Vacunas y Evaluaciones de Tratamiento de la Universidad de Emory en Atlanta.

«Hay una publicación que dice que la protección, cuando menos, dura 4 meses. Pero apenas estamos haciendo las investigaciones. A las personas que están recibiendo la vacuna los vamos a seguir hasta por dos años para saber la respuesta a la pregunta», le dijo Del Río a CNN en Español.

¿Se requieren vacunas anuales?

Barbosa, de la OPS, dijo que es necesario que los desarrolladores de la vacuna hagan seguimiento a quienes participaron en la etapa de ensayos clínicos para saber si la inmunidad de la vacuna se dará a largo plazo.

«Ahora no se puede afirmar exactamente si se necesita (un refuerzo de la vacuna) en un año, en dos o en cinco, se tiene que aguardar que pase el tiempo y que al monitorear a las personas que tomaron la vacuna se encuentre que tiene o no anticuerpos capaces de proteger. Si no tienen, hay que tomar un refuerzo», dijo Barbosa.

¿Es posible detener la pandemia de coronavirus con la vacuna?

Cuando las autoridades de salud del Reino Unido aprobaron la vacuna de Pfizer y BioNTech la semana pasada, Ugur Sahin, presidente de BioNTech, dijo que la vacuna podría ser el comienzo del fin de la pandemia.

Sin embargo, los expertos consultados por CNN en Español fueron cautelosos con las esperanzas del fin de la pandemia.

«Yo creo que hay una esperanza, hay una buena expectativa, pero no creo que sea posible todavía hablar en seis meses o en un año (del fin de la pandemia)… Yo creo que es mejor tener una expectativa positiva si no es posible mirar la posibilidad de terminar la pandemia, pero eso no va a ser mañana ni el próximo mes, eso va a tomar todavía tiempo y por eso es necesario seguir con todas las medidas de protección», dijo Barbosa.

El Dr. Del Río, de la Universidad Emory, dijo que es posible detener el avance de la pandemia, pero «siempre y cuando logremos vacunar a un 60% de la población… Pero recuerde que no solo es en EE.UU.., tenemos que vacunar a la población mundial».

Los expertos advirtieron que si bien la vacuna es un paso adelante en la lucha contra el coronavirus, no se pueden descuidar otros protocolos que se han demostrado que son efectivos para prevenir el covid-19 como usar tapabocas, lavarse las manos frecuentemente y conservar el distanciamiento físico.