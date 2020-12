Chris Evans será la voz de Buzz Lightyear en la nueva película de Pixar

Noticias CNN

(CNN) –– Chris Evans será Buzz Lightyear.

La estrella de Capitán América ​​será la voz de «Buzz Lightyear, el original» en la nueva película de Pixar Lightyear, según informó el estudio en Twitter. La nueva película explorará la vida del personaje de Toy Story, cuya voz fue la de Tim Allen en las cuatro películas de esta saga.

LEE: Chris Evans le regalará el escudo del ‘Capitán América’ al niño que salvó a su hermana del ataque de un perro

Chris Evans explicó su papel en un tuit: «Para ser claros, este no es el juguete de Buzz Lightyear. Esta es la historia del origen del Buzz Lightyear humano en el que se inspiró el juguete».

I don’t even have the words. https://t.co/GHC8X6Yp7n

— Chris Evans (@ChrisEvans) December 11, 2020

Mientras Toy Story 4 terminó la historia de Woody, Buzz Lightyear y el resto de la pandilla, esta precuela animada se estrenará el 17 de junio de 2022.

🚀🚀🚀 pic.twitter.com/hci3VHlWXe

— Chris Evans (@ChrisEvans) December 11, 2020

Evans se retiró de su papel de Capitán América ​​después de Avengers: Endgame, estrenada el año pasado.

Angus MacLane, quien ha trabajado como animador en Los Increíbles, Monsters, Inc., WALL·E y Ratatouille, será el director de la nueva película.