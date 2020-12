La nueva película animada de Disney «Encanto» estará basada en Colombia

Noticias CNN

(CNN Español) — Al ritmo tropical de la canción «Colombia tierra querida» Disney ofreció este jueves un corto adelanto de su próxima película animada «Encanto».

This Fall, Walt Disney Animation Studios’ all-new film Encanto takes you to Colombia, where a magical family live in a magical home. Directed by Byron Howard and Jared Bush, co-directed and co-written by Charise Castro Smith, and music written by Lin-Manuel Miranda. pic.twitter.com/bdxag3SzPv

— Disney Animation (@DisneyAnimation) December 11, 2020

Walt Disney Animation Studios anticipó que la película estará basada en Colombia y contará la historia de una «mágica familia» que vive en una «hogar mágico». ¿Quizás una crónica que podría estar inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez?

Pero Disney no dio detalles de la trama.

Sin embargo, sí reveló que será dirigida por Byron Howard y Jared Bush, conocidos por su trabajo en la película animada «Zootopia».

La cubanaestadounidense Charise Castro-Smith codirigirá y coescribirá la película animada.

«Hoy me llena de orgullo compartir el primer adelanto de ‘Encanto’ y no puedo esperar compartirla con el mundo» publicó la escritora, productora, directora y actriz en su cuenta de Twitter.

A little over two years ago, @thejaredbush & @ByronPHoward approached me about collaborating on a brand new animated musical w songs by @Lin_Manuel . Today, I am bursting with pride to share the first taste of ‘Encanto’, and I cannot wait to share it with the world on 11/24/2021. https://t.co/dsFyTO5KR8

— Charise Castro Smith (@ChariseCastroS1) December 11, 2020

La música estará a cargo del reconocido puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, creador y estrella del musical «Hamilton».

«He trabajado en esto por casi tres años. Estoy tan orgulloso de esta música y de esta historia…super super super orgulloso» escribió Miranda en su Twitter. https://twitter.com/Lin_Manuel/status/1337199310983876609?s=20

Según Disney, se espera que «Encanto» estrene el 24 de noviembre de 2021.

Esta no es la primera vez que Disney explora la cultura latina en sus películas. En 2017 la película animada «Coco», que cuenta las aventuras de un niño mexicano durante el Día de los Muertos, conectó a la audiencia internacional a la cultura mexicana.