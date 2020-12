Sorteo Liga de Campeones: así quedaron los octavos de final

Noticias CNN

(CNN Español) — Dieciséis equipos han calificado para los octavos de final de la Champions League, la Liga de Campeones de Europa, y así quedaron los partidos después del sorteo de este lunes.

Sorteo de octavos de final

Bayern (Alemania) vs. Lazio (Italia)

Real Madrid (España) vs. Atalanta (Italia)

Manchester City (Inglaterra) vs. Borussia Mönchengladbach (Alemania)

Liverpool (Inglaterra) vs. Leipzig (Alemania)

Chelsea (Inglaterra) vs. Atlético (España)

Borussia Dortmund (Alemania) vs. Sevilla (España)

Juventus (Italia) vs. Oporto (Portugal)

PSG (Francia) vs. Barcelona (España)

¿Cuándo son los partidos?

La primera vuelta de la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones está programada para el 16, 17, 24 y 24 de febrero de 2021. La segunda vuelta se realizará el 9, 10, 16 y 17 de marzo.

¿Qué sigue después?

Tras disputarse la ronda de octavos de final, habrá un nuevo sorteo de cuartos de final, semifinales y final el 19 de marzo.