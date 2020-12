OPINIÓN | La reforma cubana será inútil

Noticias CNN

Nota del editor: Carlos Alberto Montaner es escritor, periodista y colaborador de CNN. Sus columnas se publican en decenas de diarios de España, Estados Unidos y América Latina. Montaner es, además, vicepresidente de la Internacional Liberal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivamente suyas.

(CNN Español) — Se impone, antes de seguir, el disclosure. Soy un exiliado cubano. Desde hace 60 años me opongo a las dictaduras de izquierda y de derecha.

Bien.

El régimen de Cuba quiere reformar la economía. Eso está muy bien. La economía cubana es un desastre. La improductividad es tremenda.

El punto de partida es la moneda, Quieren acabar con las dos monedas. Eso también está muy bien.

Cuba tiene una moneda, casi sin poder adquisitivo, con la que les pagan a los trabajadores cubanos. Y tienen otra moneda, intercambiable por dólares, 24 a 1, en la que venden todo lo que vale la pena comprar.

Pero nada de eso, opino, va al corazón del problema. Y el problema es el sistema. Tienen que olvidarse del comunismo. Donde no existe propiedad privada y donde las personas con iniciativa no pueden operar no es posible superar la pobreza.

Vilfredo Pareto, un gran matemático italiano, nacido en Francia y que enseñaba en Suiza explicó el fenómeno a fines del siglo XIX: el 20% de las acciones causa el 80% de las consecuencias.

Ese es el principio de Pareto. No es una ley, sino una observación aproximada. El 20% -más o menos- de las personas que sienten la urgencia de crear empresas, de innovar, de inventar… arrastra al 80% restante en pos de sus sueños.

Ocurre que una parte de ese 20% tiene mucho éxito y se enriquece. En los países más prósperos del mundo eso es lo que sucede, y surgen diferencias, pero hay un crecimiento para toda la población si el sistema se mantiene a largo plazo.

Mientras Cuba no esté dispuesta a tirar por la borda el comunismo y tomar en serio el principio de Pareto, las reformas serán inútiles. Sin duda.