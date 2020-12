Padres enfrentan cargos por llevar a 60 niños sin máscara en un bus para la celebración del cumpleaños de su hijo

Noticias CNN

(CNN) — Unos padres en Ohio enfrentan cargos después de que alquilaron un autobús de fiesta para el cumpleaños número 14 de su hijo y llevaron en él a 60 niños sin máscara, dijo la policía de Ohio.

El sábado, la policía de Mount Healthy vio un autobús sin marcar que dejaba a 60 niños en el Hilltop Shopping Center, que se encuentra aproximadamente a unos 17 kilómetros al norte de Cincinnati. Los niños que salían del vehículo no llevaban máscaras ni conservaban el distanciamiento físico, y estallaron varias peleas después de que los niños salieron del autobús, dijo la policía en un comunicado.

Los padres fueron acusados ​​de «contribuir a la rebeldía/delincuencia de un niño».

Los policías fueron llamados a la escena para interrumpir las peleas y uno de los menores intentó golpear a un agente fue arrestado, según la policía.

Los policías le dijeron al conductor del autobús que permitiera que los niños subieran, pero el conductor huyó del lugar dejando a los agentes con una multitud de aproximadamente 60 niños en un «estado muy agitado», dijo la policía.

Luego, los policías tuvieron que trabajar durante la siguiente hora para terminar las peleas y mantener a los niños físicamente distanciados mientras les indicaban que se comunicaran con sus padres para que los recogieran, según el comunicado de la policía.

La policía dijo que los padres alquilaron el autobús desde el centro de Cincinnati para dejar a los niños en Hilltop Plaza sin el permiso de los dueños de la propiedad.

«Padres, es su responsabilidad manejar a sus hijos», dijo la policía en un comunicado. «La policía de Mount Healthy no tolerará violaciones flagrantes de la ley, especialmente cuando dicha acción ponga en peligro nuestra comunidad, nuestros agentes y la salud pública. Hilltop Plaza no es propiedad pública y no debe usarse sin el permiso de los propietarios».

Mount Healthy tiene un toque de queda que restringe que los niños menores de 14 años estén en un espacio público entre las 10 p.m. y las 6 a.m., y a las personas menores de 18 años de estar en un espacio público entre las 12 a.m. y las 6 a.m. los fines de semana.

La policía dijo que ninguno de los niños era de Mount Healthy.