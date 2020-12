El Congreso de EE.UU. está cerca de un acuerdo sobre paquete de estímulo de US$ 900.000 millones tras resolver disputa clave

Noticias CNN

(CNN) — Un acuerdo sobre un paquete de rescate largamente esperado para entregar ayuda necesaria a estadounidenses con dificultades de repente estuvo cerca de lograrse después de un gran avance el sábado por la noche acerca de un punto clave: el papel de la Reserva Federal para intervenir en la economía estadounidense.

Después de días de tensas negociaciones sobre una disposición impulsada por el senador Pat Toomey para recortar el papel de la autoridad de préstamos de emergencia del banco central, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el republicano de Pensilvania llegaron a un acuerdo en principio sobre la disposición, dijeron asistentes. Ahora, las dos partes redactarán el lenguaje legislativo para garantizar que refleje las líneas generales del acuerdo.

«Nos estamos acercando mucho, muy cerca», expresó Schumer al salir del Capitolio, prediciendo que la Cámara y el Senado votarían para aprobar el paquete el domingo, apenas unas horas antes de que el gobierno se quede sin dinero a la medianoche.

La oficina del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, también dijo que se vislumbraba un pacto.

Aún deben verse los detalles exactos del acuerdo. Y hay obstáculos que aguardan a los líderes del Congreso mientras presionan por la rápida aprobación del acuerdo de ayuda de US$ 900.000 millones, que se espera que incluya US$ 300 por semana en beneficios por desempleo, pagos directos de US$ 600 para individuos, US$ 330.000 millones para préstamos para pequeñas empresas, más de US$ 80.000 millones. para las escuelas y miles de millones para la distribución de vacunas.

Los legisladores aún no han visto ningún detalle del plan de ayuda, ni han visto el texto del proyecto de ley del enorme paquete de gastos de 1,4 billones de dólares que debe aprobar el Congreso para mantener el gobierno abierto el domingo pasado. Cualquier senador puede retrasar una votación durante días si no está satisfecho con el proceso o la política. Además, no está claro cómo responderá el presidente Donald Trump, dado que se ha desvinculado de las conversaciones y está consumido en su derrota electoral.

Aun así, el acuerdo tardío sobre la disposición en disputa probablemente despeje el camino para un domingo agitado en el que los líderes de los cuatro caucus informarán a sus miembros, intentarán programar votaciones rápidas y desbloquear el proyecto de ley en el Congreso en cuestión de horas, un proceso casi inaudito de para una factura de este tamaño y alcance.

Con los estadounidenses ansiosos por recibir alivio, la impaciencia crece en las filas, ya que ambas partes reconocen que se debe llegar a un acuerdo el domingo o las conversaciones podrían colapsar por completo.

El senador Chris Coons, demócrata de Delaware, dijo que el domingo se llegará a un acuerdo sobre un compromiso o una de las partes debe tomar una «decisión difícil» sobre cómo proceder.

«Esto no puede continuar», afirmó Coons.

MIRA: Líderes del Congreso apuntan a nueva ronda de estímulo como parte de un acuerdo de US$ 900.000 millones de ayuda por covid-19

Los republicanos argumentan que el programa de préstamos de emergencia de la Fed, creado bajo la Ley CARES de marzo, debe liquidarse según lo previsto por esa ley, y dicen que dejarlo abierto equivaldría a un fondo para sobornos para la administración entrante de Joe Biden.

Pero los demócratas argumentan que la autoridad es esencial para continuar apuntalando la economía y dicen que la disposición para reducirla, impulsada principalmente por Toomey, ataría las manos del equipo del presidente electo Joe Biden.

«Después de ir y venir todo el día con el líder Schumer, el senador Toomey acordó abandonar el lenguaje amplio en su propuesta que habría impedido al presidente de la Fed establecer instalaciones similares en el futuro a las creadas en marzo», dijo un demócrata de alto rango. «Se está ultimando un lenguaje de compromiso y, ahora que se ha eliminado este obstáculo, un acuerdo final sobre un paquete de ayuda de emergencia está mucho más cerca».

Pero los republicanos también declararon la victoria.

«Este acuerdo rescinde más de US$ 429.000 millones en fondos de la Ley CARES no utilizados; termina definitivamente las instalaciones de préstamos de la Ley CARES para el 31 de diciembre de 2020; detiene la reiniciación de estas instalaciones; y prohíbe que se dupliquen sin la aprobación del Congreso», informó el portavoz de Toomey, Steve Kelly, en un comunicado. «Este acuerdo preservará la independencia de la Fed y evitará que los demócratas se apropien de estos programas con fines políticos y sociales».

«Ahora que los demócratas han aceptado una versión del importante lenguaje del senador Toomey, podemos comenzar a cerrar el resto del paquete para brindar el alivio que tanto necesitan las familias, los trabajadores y las empresas», dijo Doug Andres, portavoz de McConnell.

Un largo día de negociaciones

Schumer había entablado diálogos con Toomey durante todo el sábado, y otros demócratas también participaron en las conversaciones.

La senadora Kyrsten Sinema, demócrata de Arizona, se reunió en privado con Toomey y los dos discutieron cómo recortar la propuesta de Toomey. Las discusiones llevaron a más intercambios con McConnell y otros republicanos importantes para ver si pueden llegar a un acuerdo.

Al salir de la sala del Senado el sábado, el senador Bill Cassidy, un republicano de Louisiana, dijo que cree que podrán llegar a un acuerdo.

«Creo que lo van a resolver», dijo Cassidy, con un «enfoque más estrecho».

Schumer indicó en una llamada con los demócratas del Senado que si se llega a un acuerdo, podría ocurrir una votación en el Senado el domingo por la noche o el lunes, pero eso requeriría el consentimiento de los 100 senadores para permitir que esa votación ocurra.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, advirtió el sábado que el esfuerzo por finalizar un acuerdo podría extenderse hasta el lunes.

«Todavía tengo algo de esperanza de que podamos terminar con esto si la Cámara se mueve rápidamente y lo conseguimos, lo retomamos y lo hacemos mañana por la noche, pero diría que también es muy posible que llegue el lunes», explicó.

Sin embargo, a lo largo del día, las dos partes parecían estar atrincheradas sobre el tema.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, había dicho a los senadores republicanos en una conferencia telefónica que aún no habían resuelto la disputa sobre si recortar los programas de préstamos de emergencia de la Reserva Federal, según una fuente en la llamada.

Los demócratas estuvieron de acuerdo pública y privadamente.

«Tuvimos este gran problema, finalmente, un poco, un asunto de último minuto con el Sr. Toomey. Y eso tiene que resolverse. Luego todo encajará. Pero eso es lo importante», dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Cuando se le pidió una actualización sobre las conversaciones más temprano en el día, el líder de la minoría del Senado Dick Durbin respondió simplemente, «Toomey, Toomey, Toomey».

La propuesta, aseguró Schumer, «no se trata del covid o de ayudar al pueblo estadounidense. Se trata de atar las manos al próximo secretario del Tesoro y al próximo presidente de la Fed en una verdadera emergencia».

Pero ambas partes reconocieron que era necesario llegar a un acuerdo.

McConnell advirtió: «Hay una especie de atracción gravitacional aquí en el Congreso, donde, a menos que tengamos cuidado, cualquier negociación importante puede deslizarse fácilmente hacia un catálogo interminable de desacuerdos».

En una conferencia telefónica con senadores republicanos, el republicano de Kentucky señaló que una docena de senadores de su partido se habían ido de la ciudad a pesar de que había una serie de votos alineados el sábado para aprobar las nominaciones, según dos fuentes familiares. McConnell agradeció a los miembros que se quedaron en la ciudad.

Los senadores ausentes tendrían que regresar si hay una votación el domingo sobre un paquete de ayuda, pero si hay un problema de asistencia, la votación podría retrasarse hasta el lunes.

El reloj está corriendo

Los líderes del Congreso enfrentan una creciente presión para cerrar un acuerdo mientras los legisladores permanecen en Washington este fin de semana y ahora se enfrentan a otra fecha límite que se acerca rápidamente después de que se evitó por poco un cierre del gobierno el viernes por la noche, cuando la Cámara y el Senado aprobaron una extensión de dos días de financiación gubernamental.

El liderazgo planea aprobar un acuerdo de estímulo junto con un paquete de financiamiento gubernamental de US$ 1,4 billones para un nuevo año fiscal, uniendo los dos temas.

Hay una serie de otras disputas políticas pendientes que han creado atracos de última hora que los legisladores creen que se pueden salvar. Uno de ellos está relacionado con la financiación de la educación.

Actualmente, en el acuerdo emergente, hay más de US$ 80.000 millones para escuelas y proveedores de educación. Los republicanos presionan para que US$ 5.000 millones de eso se destinen a escuelas privadas. Los demócratas tratan de reducir eso a $ 2.500 millones.

Con el paso del tiempo, los miembros de base se han sentido cada vez más frustrados con el proceso, después de que los líderes han señalado durante días seguidos que un acuerdo es inminente y con la poca información que se ha divulgado públicamente sobre los detalles de un proyecto de ley tan importante que esperan votar pronto.

El líder de la mayoría de la Cámara, Steny Hoyer, anunció el viernes que las próximas votaciones en la Cámara no ocurrirían antes de la 1 p.m. (hora de Miami) el domingo, lo que significa que los legisladores serán llevados una vez más contra una fecha límite de financiamiento del gobierno.