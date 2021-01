ANÁLISIS | Trump enfrenta la vergonzosa perspectiva de un segundo juicio político

Noticias CNN

(CNN) — Donald Trump se enfrenta a la vergonzosa e inminente perspectiva de convertirse en el primer presidente en ser llevado a juicio político en dos ocasiones, dado que los demócratas advierten que representa un peligro inaceptable para el mundo después de incitar a un asalto al Congreso.

Con Washington aún sumido en un profundo trauma a medida que surgen nuevos y horribles detalles de la atrocidad de la semana pasada, los demócratas de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, primero implorarán al vicepresidente Mike Pence que invoque la Enmienda 25 para declarar al presidente incapaz de cumplir con sus deberes. Si, como se espera, Pence y el gabinete se resisten a dar ese paso, los demócratas volverán a desatar la inexorable maquinaria del juicio político menos de un año después de la absolución previa de Trump por delitos graves y faltas menores en un juicio en el Senado.

Cámara de Representantes pedirá a Pence y al gabinete que utilicen la Enmienda 25 y actúen para acusar a Trump

Pero el apretado calendario, a solo nueve días de que Trump deje el cargo, y la reticencia de los republicanos en el Senado, que se enfrentan una vez más a una prueba de lealtad que siempre han fallado al elegir entre la base de Trump y la Constitución, parece seguro que frustrará los esfuerzos demócratas para expulsar rápidamente a Trump del poder. Esto significa que el drama que rodea el destino de Trump, y la posibilidad de otro juicio en el Senado, podría durar más que su presidencia y su turbulento período de gobierno podría arrojar una sombra tóxica sobre los primeros días en el cargo del presidente electo Joe Biden.

Las réplicas de la violación del Capitolio de EE.UU. están siendo exacerbadas por inquietantes nuevos relatos e imágenes de escenas alarmantes dentro de la insurrección que sugieren que una tragedia mucho peor se evitó por muy poco.

Pero también fue un fin de semana inquietantemente tranquilo. Por primera vez en años, los estadounidenses se salvaron de la retórica extrema y las rabietas del Twitter de Trump después de que la plataforma de redes sociales amordazara al presidente por temores de más violencia.

Al comenzar su última semana completa en el cargo, Trump está planeando recuperar su megáfono con el plan de un viaje para visitar su muro fronterizo, un concepto que fue uno de los primeros precursores de su presidencia divisiva. La Casa Blanca también está preparando un nuevo intento de frenar a las grandes empresas de redes sociales que han purgado a Trump después de sus publicaciones incendiarias. Y se espera que Trump desate nuevos y controvertidos indultos que pueden poner a prueba aún más el Estado de Derecho antes de que se le acabe el tiempo.

Pelosi: Trump es una ‘amenaza inminente’

Una masa crítica se está construyendo en la Cámara de Representantes detrás del impulso demócrata para acusar a Trump por su extraordinario asalto al sistema político de Estados Unidos la semana pasada.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, planea buscar el consentimiento unánime, el lunes por la mañana, para una resolución que pida a Pence y al Gabinete que invoquen la Enmienda 25 y declarar que Trump ya no es apto para cumplir con sus deberes.

En el casi seguro caso de que la táctica falle, ella llamará a la Cámara para una votación completa el martes. Si Pence no actúa dentro de un plazo de 24 horas, los demócratas se embarcarán en el camino histórico hacia un segundo juicio político.

«Al proteger nuestra Constitución y nuestra Democracia, actuaremos con urgencia, porque este Presidente representa una amenaza inminente para ambos», dijo Pelosi en una carta a sus colegas demócratas. «A medida que pasan los días, se intensifica el horror del continuo asalto a nuestra democracia perpetrado por este presidente y también la necesidad inmediata de actuar».

Los demócratas justifican el impulso sin precedentes para un segundo juicio político en el argumento de que después de su abuso de poder más flagrante hasta la fecha, Trump presenta un gran peligro para el país y el mundo y debe ser destituido de inmediato. Otro factor motivador es que una condena en un juicio en el Senado probablemente impediría que Trump volviera a buscar un cargo público. Rechazan las críticas de que un juicio político tan tardío sería irrelevante al argumentar que el crimen de Trump contra la Constitución no puede quedar impune.

Temores de que los primeros días de Biden en el cargo se atasquen

Pero las complicaciones de la línea de tiempo amenazan con socavar el impulso del juicio político. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo en un memorando que la improbabilidad de obtener el consentimiento unánime para romper un receso del Senado significaba que, prácticamente, la fecha más temprana en que podría comenzar un juicio en el Senado sería el 20 de enero, el día en que Biden toma el juramento del cargo y el control de la cámara cambiará después de que los demócratas ganaran la segunda vuelta en Georgia la semana pasada.

ANÁLISIS | El día en que Estados Unidos se dio cuenta de lo peligroso que es Donald Trump

Si bien puede parecer extraño que las reglas del Senado tengan prioridad sobre un momento de raro peligro nacional, esto significaría que los demócratas pasarían el comienzo de una nueva presidencia gastando días o incluso semanas buscando condenar a un presidente que ya dejó el cargo. Ese escenario no solo complicaría las esperanzas de Biden de pasar rápidamente la página envenenada de Trump en la historia de Estados Unidos, sino que retrasaría un paquete de ayuda económica que se necesita desesperadamente y un esfuerzo de la nueva Casa Blanca para organizar una lucha nacional contra una pandemia que está empeorando a cada hora que pasa en medio de temores sobre una nueva cepa mutante más transmisible del coronavirus y el lanzamiento fallido del plan de vacunación por parte del equipo de Trump.

El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, James Clyburn, sugirió una solución para esa contingencia en el programa «State of the Union» de CNN el domingo, cuando dijo que Pelosi podría no transmitir de inmediato uno o más artículos de acusación al Senado para iniciar el proceso de un juicio.

«Da la casualidad de que si no pasara allí durante 100 días, podría … démosle al presidente electo Biden los 100 días que necesita para poner en marcha su agenda y tal vez enviemos los artículos algún tiempo después de eso», dijo el demócrata de Carolina del Sur a Jake Tapper de CNN.

Este enfoque satisfaría el imperativo que sienten los demócratas de infligir serios costos al presidente por su impactante conducta.

Pero socavaría su razón de ser de que el peligro planteado por Trump es tan grave que debe ser expulsado ahora con poco más de una semana en la Casa Blanca. También parece dudoso que el paso de tres meses haga más probable que suficientes republicanos en el Senado se unan a los demócratas para construir la mayoría de dos tercios necesaria para condenar a Trump.

Y un juicio, posiblemente teniendo al frente al abogado del presidente Rudy Giuliani, le daría a Trump la oportunidad de salir de un exilio efectivo en Florida y acorralar al Partido Republicano detrás de él en lo que podría convertirse en un circo.

Aún así, la fuerza de la indignación demócrata es tal que puede ser imposible para Pelosi o Biden retrasar una votación de juicio político, incluso si eso provoca problemas logísticos y políticos en el futuro.

Pence mantiene en reserva la Enmienda 25

No hay indicios de que Pence, a pesar de ser el objetivo de los agitadores pro-Trump que gritaban que debería ser ejecutado, esté listo para liderar un intento de invocar la Enmienda 25. Fuentes le han dicho a CNN, sin embargo, que tiene la opción en reserva en caso de que el presidente, de quien ahora está separado, recurra a acciones más extremas. Jim Acosta de CNN informó que Pence y sus ayudantes esperan proporcionar un puente hacia la administración de Biden y ofrecer al equipo entrante la mayor ayuda posible para hacer frente a la pandemia.

Jeff Zeleny de CNN informó el domingo que el equipo de Biden está trabajando para encontrar un término medio para evitar que los primeros días de su presidencia se empantanen por otro juicio político a Trump. Si bien Biden no se interpone en el camino de la Cámara, su equipo también está flotando una posible censura del presidente por parte del Congreso, dado que el tren de juicio político parece estar desviándose.

Hay más respaldo dentro del grupo demócrata de la Cámara de Representantes para acusar a Trump ahora que en 2019, dijo Pelosi a sus miembros. Entre los republicanos, el comportamiento malévolo de Trump la semana pasada está dividiendo aún más al partido.

El senador de Pensilvania Pat Toomey, quien se puede dar el lujo de criticar a Trump ya que no busca otro mandato, dijo que la mejor solución sería que el presidente renunciara.

«Creo que en este punto, con solo unos días para el final, es el mejor camino a seguir, la mejor manera de que esta persona se vea en el espejo retrovisor para nosotros, eso podría suceder de inmediato. No soy optimista de que así sea», dijo Toomey dijo en «State of the Union».

Toomey dijo que pensaba que Trump había cometido delitos procesables, pero no estaba seguro de si era posible un proceso viable para condenarlo.

ANÁLISIS | Los últimos días de Trump ponen al país en una peligrosa encrucijada

El senador de Pensilvania dijo en «Meet the Press» de NBC que sus colegas como los senadores Josh Hawley de Missouri y Ted Cruz de Texas debían recurrir al examen de conciencia después de apoyar la «gran mentira» de Trump de que ganó las elecciones.

«Eso los va a … perseguir durante mucho tiempo», dijo Toomey.

Muchos otros republicanos guardaron silencio sobre el comportamiento de Trump, mientras que una oleada de comentaristas conservadores parecía más preocupada por una pérdida repentina de seguidores en Twitter. No estaba claro si las salidas fueron el resultado de purgas contra extremistas por parte de empresas de redes sociales o si los partidarios de Trump renunciaron a las plataformas en solidaridad con su vetado líder.

Si bien muchos senadores demócratas han expresado su apoyo a un intento de destituir a Trump, el senador demócrata Joe Manchin de West Virginia advirtió que los castigos judiciales, más que políticos, eran la respuesta correcta a la insurrección de Trump.

«Joe Biden, lo primero que debe hacer es poner a su gente, hacer que sean confirmados. Eso debería ser lo primero que hagamos la primera semana. Y luego vacunar a la gente, y luego hacer que la gente vuelva al trabajo y se abran los negocios», dijo Manchin en «State of the Union». «Tiene mucho en su plato en este momento. Y no estoy seguro de que la ruta del juicio político sea la forma en que él pueda volver a armar eso».

Las maniobras en el Capitolio se desarrollaron en un contexto de arrestos regulares mientras el FBI y las fuerzas del orden locales localizaban a los descarados perpetradores de un asalto que resultó en cinco muertes, incluido un gente de policía del Capitolio. Un hombre de Iowa llamado Doug Jensen, por ejemplo, quien presuntamente encabezó una turba tras un agente de policía negro en el Capitolio, se encuentra entre los muchos que ahora enfrentan cargos federales. Nuevos detalles impactantes, mientras tanto, surgieron del estrecho escape de algunos legisladores frente a la multitud que se precipitaba. Y todavía se están publicando historias sobre amenazas y violencia perpetradas contra periodistas en el caos.

Sin embargo, Trump no muestra signos de arrepentimiento. Solo ordenó que la bandera en la parte superior de la Casa Blanca ondeara a media asta para honrar al agente de policía del Capitolio asesinado, Brian Sicknick, el domingo después de una avalancha de críticas de los medios. Otro agente que estuvo en la refriega el miércoles, Howard Liebengood, murió mientras estaba fuera de servicio y también fue honrado. No se ha revelado la causa de su muerte.