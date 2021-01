Tras asalto al Capitolio, Trump vuelve a insistir en indultos urgentes para él y sus hijos

Noticias CNN

Washington (CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha discutido la posibilidad de otorgar indultos para él y sus hijos con una nueva urgencia desde el ataque al Capitolio, dijeron a CNN varias fuentes familiarizadas con el asunto.

Una fuente familiarizada con las conversaciones dice que existe la creencia de que un «indulto de la familia y los niños es más probable y más urgente porque un indulto podría evitar el enjuiciamiento».

Sin embargo, asesores y aliados están preocupados por la percepción pública de un indulto tras el motín del 6 de enero, que provocó la muerte de cinco personas.

Las fuentes le dicen a CNN que hay disensión dentro del ala oeste por parte de aquellos horrorizados por el ataque, muchos de los cuales se oponen a un presidente cuya principal preocupación es protegerse a sí mismo y a su familia.

El motín en el Capitolio aumenta el potencial de una nueva exposición legal para el presidente, sus aliados y familiares que participaron en la manifestación si los investigadores investigan si sus palabras y acciones podrían ser objeto de enjuiciamiento penal.

El martes, Trump defendió sus comentarios del 6 de enero, diciendo que eran «apropiados».

La Casa Blanca no brindó ningún comentario.

La fuente familiarizada con las conversaciones de la Casa Blanca dijo que Trump podría emitir un indulto general para cubrirse a sí mismo y a sus hijos hasta el momento en que deje el cargo, y agregó que, desde el punto de vista de Trump, «tiene sentido cubrirlo todo».

Incluso antes de los eventos de la semana pasada, el presidente había dicho a sus asesores que creía que él y su familia habían sido atacados injustamente y que le preocupaba que las persecuciones legales puedan continuar bajo el Departamento de Justicia de Biden, según una fuente cercana a Trump.

Desde su primer año en el cargo, Trump ha analizado indultarse a sí mismo y a sus hijos, pero el ataque al Capitolio crea una nueva dinámica en torno a los mensajes y las «relaciones públicas» de tales indultos, según la persona familiarizada con las conversaciones de la Casa Blanca.

«Antes, la justificación era que no habían hecho nada malo», dijo la fuente. Pero el asalto al Capitolio potencialmente cambia eso. A la «base dura de Trump podría no importarle, pero a algunos republicanos y antiguos partidarios no les gustaría eso», agregó la fuente. «Tienen sangre en las manos después del 6 de enero».

Uno de los hijos de Trump, Donald Trump Jr., no quiere un indulto, dijo a CNN una fuente con conocimiento del asunto. «Su padre nunca le ha planteado el tema, pero Don les ha dicho a sus amigos que no quiere un indulto, ya que no cree que sea necesario», dijo la fuente.

Dentro de la Casa Blanca, muchos funcionarios están disgustados por los ataques y no quieren involucrarse en un indulto a nadie que pudiera haber jugado un papel, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Una fuente dijo que Trump tiene la intención de otorgar indultos más allá de los miembros de su familia. «Más gente de la que cabría esperar. Rudy es obvio», dijo la persona, refiriéndose al abogado personal de Trump, Rudy Giuliani. «Y hay muchas discusiones sobre el personal actual».

La Casa Blanca había planeado dar a conocer un grupo de indultos la semana pasada, pero se retrasó debido a los disturbios, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

CNN informó el lunes que el abogado de Trump en la Casa Blanca, Pat Cipollone, y el exsecretario de Justicia Bill Barr le advirtieron que no se indultara a sí mismo, pero los asesores dicen que Trump aún puede hacerlo, aunque es casi seguro que se enfrenten a demandas.

El poder del indulto a un presidente no ha sido probado antes y las fuentes dicen que tanto Barr como Cipollone pensaron que sería una mala idea que Trump tratara de indultarse a sí mismo. Barr cree que un memorando legal del Departamento de Justicia de 1974 que determina que el presidente no puede perdonarse a sí mismo debería mantenerse, y Cipollone no ha pedido a la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia que vuelva a examinar el tema, según dos fuentes.

El memorando establece claramente que bajo «la regla fundamental de que nadie puede ser juez en su propio caso, el presidente no puede perdonarse a sí mismo».

Respecto al memorando del Departamento de Justicia sobre el autoindulto, un ex alto funcionario de la administración le dijo a CNN: «A Trump le importa un bledo el memo de la OLC. Hará lo que quiera y luego peleará en la corte si es necesario».