El futbolista argentino Sergio Agüero da positivo por coronavirus

(CNN) — El goleador récord de todos los tiempos del Manchester City, Sergio Agüero, anunció este jueves que está en aislamiento después de dar positivo por covid-19.

“Después de un contacto cercano, me he estado autoaislando y la última prueba que hice fue positiva para covid-19. Tuve algunos síntomas y estoy siguiendo las órdenes del médico para la recuperación. ¡Cuídense, todos!», escribió el delantero argentino en Twitter.

After a close contact, I’ve been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I’m following doctor’s orders for recovery. Take care, everyone!

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 21, 2021

Agüero ha estado aislado desde el 10 de enero después de haber estado previamente en contacto cercano con una persona que dio positivo por coronavirus.

El jugador de 32 años, que solo ha disputado cinco partidos en la Liga esta temporada, tiene el récord de más goles en la Liga Premier de un jugador extranjero y la mayor cantidad de hat-tricks en la historia de la Premier League.

La noticia llega como un duro golpe para el Manchester City, que actualmente es segundo en la tabla de la Premier League, a dos puntos de su rival Manchester United.