Los CDC alertan de brote de listeriosis que podría estar vinculado a algunos quesos preferidos por los latinos

Noticias CNN

(CNN Español) — Consumir ciertos tipos de quesos preferidos por los hispanos podría representar un peligro para la salud, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). Los CDC investigan un brote de listeriosis en varios estados que estaría vinculado con algunos quesos suaves como queso fresco, queso blanco y queso panela.

La entidad emitió una advertencia por el riesgo que pueden enfrentar quienes ingieran ciertos tipos de queso preferidos por los latinos, por la posibilidad de contraer listeriosis, una infección grave de mayor riesgo para las mujeres embarazada, los mayores de 65 años o las personas con un sistema inmunológico debilitado.

MIRA: España enciende las alarmas por un brote de listeriosis detectado en productos cárnicos

Según los CDC, la listeriosis es “causada por el microbio listeria monocytogenes. Las personas, por lo general, se enferman con listeriosis después de comer alimentos contaminados”. La advertencia dice que “las personas embarazadas generalmente solo presentan fiebre, fatiga y dolores musculares. Sin embargo, la infección por listeria durante el embarazo puede causar aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro, o una infección potencialmente mortal en el recién nacido. Las personas que no están embarazadas podrían presentar dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, además de fiebre y dolores musculares”.

En este caso no ordenaron retirar el queso del mercado, pero advierten a quienes están los grupos de riesgo no consumir queso fresco, blanco o panela hasta que se pueda identificar la marca en particular con el producto contaminado.

Hasta el momento han sido confirmadas siete hospitalizaciones en cuatro estados; una en Connecticut, Nueva York y Virginia; y cuatro en Maryland.