Así de cerca está EE.UU. de una nueva ola de coronavirus

(CNN) — Estados Unidos está en el «ojo del huracán» en este momento, según el epidemiólogo Michael Osterholm. Después de meses de devastación, parecía que las cosas iban en la dirección correcta cuando los funcionarios que informaron de varias semanas de pronunciadas disminuciones en los casos de covid-19 y que se redujeron el número de hospitalizaciones. Pero ahora la disminución de casos se ha detenido y el número de infecciones se estabilizó en niveles muy altos, con un promedio de aproximadamente 60.000 nuevos casos diarios en EE.UU. durante la semana pasada. Podría haber una nueva ola de coronavirus.

Varios gobernadores han suavizado las medidas de seguridad contra el covid-19 a pesar de las advertencias de los funcionarios de salud. Los eventos de las vacaciones de primavera están comenzando en todo el país, lo que amenaza la posibilidad de una mayor propagación del virus.

Los expertos proyectan que el país está a punto de ver otra peligrosa ola de coronavirus. Una que, según Osterholm, será impulsada por la variante B.1.1.7, vista por primera vez en el Reino Unido, y llegará durante las próximas seis a 14 semanas.

«Hace cuatro semanas, la variante B.1.1.7 constituía entre el 1 y el 4% del virus que veíamos en las comunidades de todo el país. Hoy es entre el 30 y el 40%», dijo Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, el domingo al programa «Meet the Press» de NBC.

«Lo que hemos visto en Europa, es que cuando llegamos a esa marca del 50%, se ve un aumento de casos», dijo.

Esto es lo que sabemos sobre la variante B.1.1.7y cómo estaría relacionada con una nueva ola de coronavirus

Si bien hay múltiples variantes de coronavirus circulando en EE UU., los expertos se han preocupado particularmente por el potencial peligroso de la variante B.1.1.7 altamente contagiosa.

A mediados de enero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron que los casos de la variante probablemente experimentarían un «rápido crecimiento a principios de 2021», y agregaron que probablemente se convertiría en la variante predominante en EE.UU. en este mes.

Hasta ahora, la agencia ha informado más de 2.600 casos conocidos de la variante en 46 estados, Puerto Rico y Washington DC. Casi una cuarta parte de esos casos están en Florida. Pero los CDC han dicho que probablemente no representa el número total de casos de este tipo en EE.UU., sino solo los que se han encontrado al analizar muestras positivas, con la ayuda de la secuenciación genómica.

La especialista en enfermedades infecciosas y epidemióloga, la Dra. Celine Gounder, le dijo a CNN el domingo que estaba en una reunión de emergencia que un grupo de expertos celebró en Nochebuena para discutir la variante.

«Lo hemos estado siguiendo muy de cerca desde entonces», dijo. «Donde ha golpeado en el Reino Unido y ahora en otras partes de Europa, ha sido realmente catastrófico. Ha aumentado las tasas de hospitalizaciones y muertes y es muy difícil de controlar».

Una nueva investigación muestra que en EE. UU., la variante es entre un 59% y un 74% más transmisible que el nuevo coronavirus original. Gounder dice que los casos en Estados Unidos están «aumentando exponencialmente».

Por eso es crucial que el país siga presionando para reducir las infecciones por covid-19. Los números de vacunación aún no son lo suficientemente altos, y no serán lo suficientemente altos en varias semanas, para ayudar a suprimir el aumento previsto, advirtieron los expertos.

«Es como si hubiéramos estado corriendo este maratón realmente largo, y estamos a 100 yardas de la línea de meta, nos sentamos y nos rendimos», dijo Gounder el domingo. «Ya casi llegamos, solo necesitamos darnos un poco más de tiempo para lograr que una mayor proporción de la población esté cubierta con vacunas».

Una nueva ola de coronavirus: ‘No se trata solo de una elección personal’

Pero apenas en la primera semana de marzo, varios gobernadores anunciaron que estaban aflojando las restricciones impuestas para ayudar a frenar la propagación del virus.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que levantaría el mandato de máscaras en todo el estado y permitiría que las empresas reabrieran al 100% de su capacidad a partir del miércoles. El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, hizo un anuncio similar, diciendo que estaba eliminando los mandatos de máscaras del condado y los límites de capacidad para las empresas.

El domingo, Reeves defendió su decisión, diciendo que tratar de eliminar por completo el estado de los casos de covid-19 sería un objetivo poco realista, y los números de covid-19 que preocupaban a los funcionarios habían disminuido.

«Observamos mucho más de cerca desde el punto de vista de los datos las hospitalizaciones, el número de residentes de Mississippi en la UCI, el número de residentes de Mississippi con ventiladores … todos esos números se han desplomado en nuestro estado en los últimos dos meses», le dijo a CNN.

Reeves dijo que el estado ha tratado de proteger vidas «pero también proteger los medios de vida».

«Tenemos que poner en marcha nuestra economía para que las personas puedan volver a trabajar, y creo que eso es de vital importancia», dijo.

E incluso sin mandatos de máscara, el gobernador dijo que recomienda y alienta «fuertemente» a los residentes a usar máscaras.

El Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, le dijo a ABC que lo responsable de los estados es mantener los mandatos de máscaras en su lugar.

«Esto no se trata solo de una elección personal, es como si bebiera y me pusiera al volante de un automóvil, no es solo una decisión personal que arriesgaría mi vida, estaría poniendo otros la vida de las personas está en riesgo», dijo Jha.

«Cuando te pones una máscara no solo te estás protegiendo a ti mismo, estás protegiendo a las personas que te rodean», agregó.