Sí, así estés vacunado es muy importante que sigas usando mascarilla. Esta es la razón

(CNN) — La manera más rápida de regresar a una vida segura y libre de mascarillas es que todos se vacunen contra el covid-19.

Sin embargo, el hecho de que hayas recibido una o dos dosis de alguna vacuna no significa que debes deshacerte de la mascarilla inmediatamente. De hecho, eso podría perjudicarte y poner en riesgo a tus amigos y familiares.

| ¿Quiénes están completamente vacunados contra el covid-19? Se trata de las personas que recibieron las dos dosis de las vacunas de Pfizer/BioNtech y de Moderna hace más de dos semanas, así como quienes llevan más de 15 días de haberse vacunado con la de Johnson & Johnson. (Crédito: Octavio Jones/Getty Images)

| Según la guía de los CDC, las personas completamente vacunadas pueden visitar a otros individuos que también hayan completado su ciclo de inmunización en espacios cerrados sin necesidad de usar mascarillas ni mantener el distanciamiento social. (Crédito: Karen Ducey/Getty Images) (Crédito: Phil Walter/Getty Images)

| Los vacunados también pueden visitar a personas no vacunadas que vivan juntas en una casa. Siempre y cuando los miembros de esa familia tengan un riesgo bajo de desarrollar covid-19 grave, como niños, por ejemplo. (Crédito: John Moore/Getty Images)

| Tampoco deberán guardar cuarentena ni hacerse la prueba si fueron expuestos a alguien con covid-19. Esto si son asintomáticos. En caso de que presenten síntomas, deberán monitorearlos durante 14 días y realizarse el examen de detención. (Crédito: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images)

| En palabras del Dr. Elmer Huerta, estas condiciones significan “que, por fin, los abuelos vacunados podrán visitar a sus nietos no vacunados y darles el gran abrazo por el que han esperado tantos meses”. (Crédito: Al Bello/Getty Images)

| Sin embargo, las personas vacunadas deberán evitar las visitas a casas o a personas que vivan con familiares no vacunados de alto riesgo de desarrollar covid-19 grave, como alguien con cáncer, obesidad mórbida, enfermedad crónica o del corazón. En caso de coincidir, los vacunados deben usar una mascarilla y mantener la distancia física de las personas en riesgo o de sus familiares. (Crédito: Karen Ducey/Getty Images)

| La guía de los CDC también establece que dos o más amigos vacunados pueden compartir una cena sin necesidad de usar mascarillas. (Crédito: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

| De acuerdo a la guía, los vacunados deben en lo posible abstenerse de viajes no esenciales, pues es muy fácil exponerse a grandes aglomeraciones y a las variantes del virus. (Crédito: FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

| Las medidas de protección, como las mascarillas y el distanciamiento físico, se deben mantener tanto en gimnasios como en restaurantes, de acuerdo a los CDC. (Crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Aquí detallamos las razones por las que debes continuar usando mascarillas en muchos casos y lugares. También en qué casos es seguro quitársela.

Las vacunas tardan semanas en hacer efecto

No estás completamente vacunado hasta que pasan dos semanas de tu última dosis de la vacuna contra el covid-19, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Es decir, un período de al menos 14 días desde tu segunda dosis de la vacuna de Moderna o de Pfizer/BioNTech, o el mismo tiempo desde la dosis única de la vacuna Johnson & Johnson.

Lo que pueden y no pueden hacer las personas vacunadas contra el covid-19 en EE.UU., según los CDC

Por lo tanto, dejar la mascarilla demasiado pronto puede llevar a que tengas muy poca o ninguna protección contra la infección. Incluso, hasta infectar a otros.

Es posible que tu familia y amigos aún no estén vacunados

Las vacunas son excelentes para ayudar a protegerte contra la enfermedad del covid-19.

Sí, hay una creciente evidencia que sugiere que las vacunas también pueden ayudar a prevenir la transmisión. Pero, los CDC aclaran que aún no hay suficientes datos para probar si las personas vacunadas igual pueden portar el virus e infectar a otros.

Entonces, a menos que tus amigos y familiares también estén completamente vacunados o tengan un bajo riesgo de enfermarse gravemente de covid-19, puedes ponerlos en riesgo si los ves y no llevas una mascarilla.

Los CDC actualizan guía para vacunados. Mira aquí las nuevas pautas 6:17

¿Qué puedo hacer sin usar mascarilla?

Según los CDC, las personas completamente vacunadas pueden:

Visitar a otras personas vacunadas en espacios interiores sin mascarillas ni distanciamiento físico

Visitar a personas no vacunadas de un solo hogar en espacios interiores sin mascarillas ni distanciamiento físico, siempre y cuando los no vacunados tengan un riesgo bajo de contraer una enfermedad grave de covid-19.

Omitir la cuarentena y las pruebas de detección si estuviste expuesto a alguien con covid-19 pero no presentas síntomas. (Sin embargo, debes vigilar posibles síntomas durante 14 días).

Hay un estrecho margen en la carrera entre las variantes y las vacunas de covid-19 en EE.UU., advierte un experto

Precauciones que no se deben olvidar

Ahora bien, estar completamente vacunado no significa que puedas volverte loco y olvidarte de todas las precauciones de seguridad. Los expertos en salud dicen que igualmente debes:

Usar una mascarilla y mantener una buena distancia de aquellos que no están vacunados y tienen un mayor riesgo de contraer covid-19 grave.

Usar mascarillas y preservar el distanciamiento físico cuando visites a personas no vacunadas que sean de varios hogares.

Mantener la distancia física en público.

Evitar las multitudes de tamaño mediano y grande.

Evitar los espacios públicos mal ventilados.

Lavarse las manos con frecuencia.

Hacerse la prueba de covid-19 si te sientes mal.

El uso de la vacuna en pacientes con enfermedades crónicas 2:36

Usar mascarillas ayuda a las empresas y escuelas a permanecer abiertas

Entre más rápido todos usen mascarillas y se vacunen, más rápido podremos ganarle la batalla al covid-19. Y, por lo tanto, tener negocios y escuelas abiertas de forma segura a plena capacidad… sin mascarillas.

«La gente dice ‘¿cuándo volverá a la normalidad y ya no tendré que usar mi mascarilla?’», señaló la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN y doctora de emergencias.

«Esa no es la forma correcta de pensar al respecto. Queremos que nuestros negocios vuelvan. Queremos que nuestras iglesias estén abiertas para el servicio en persona y que nuestras escuelas estén abiertas para el aprendizaje presencial. Necesitamos mascarillas para hacer eso», insistió.

El uso de máscaras también puede ser un buen ejemplo para todas las personas que no han sido vacunadas por completo, especialmente los niños.

Los estadounidenses deberán seguir usando mascarilla hasta que alcancemos la inmunidad colectiva, advirtió Wen.

La inmunidad colectiva

Entre el 70% y el 85% de las personas deben lograr la inmunidad, ya sea sobreviviendo al covid-19 o recibiendo una vacuna, para alcanzar la inmunidad colectiva. Ese es, justamente, el punto en el que suficientes personas están protegidas contra una enfermedad y esta no puede propagarse a través de la población.

¿Cuándo alcanzará Estados Unidos la inmunidad de rebaño y cómo será?

Si suficientes personas se vacunan, es posible que alcancemos la inmunidad colectiva para este verano.

Por eso, los expertos en salud instan a todos a que vayan a vacunarse cuando puedan.

«Estamos tan cerca de cruzar meta», dijo Wen. «Si aguantas un poco más, pondremos fin a esta pandemia», insistió.

Alaa Elassar y Jen Christensen, las dos de CNN, contribuyeron a este informe.