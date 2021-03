Lo que debes saber sobre las pruebas de coronavirus: ¿cuántos tipos hay, cuáles son las más confiables y por qué algunas se demoran tanto?

Noticias CNN

(CNN Español) — Hacer pruebas de forma masiva es una de las estrategias que las autoridades de salud del mundo han señalado como un arma para rastrear y frenar los contagios de coronavirus en el mundo que sufre los efectos de la pandemia. ¿Cuántos tipos de prueba de coronavirus hay? ¿Por qué algunas se demoran tanto?

Esto es lo que sabemos:

Tipos de prueba de coronavirus: RNA y anticuerpos

Aunque pareciera que hay muchas opciones de pruebas para detectar el virus, todas se dividen en dos: las que detectan la presencia del virus y la que detecta si hubo una infección anterior. Para detectar si el virus está activo se usa el material genético (RNA) o los antígenos. La prueba de anticuerpos busca detectar si el cuerpo ha tenido una respuesta inmune al coronavirus, y por tanto estuvo expuesto al virus.

La prueba conocida como PCR es la que usa el RNA y que mayormente se hace tomando una muestra con hisopado en la zona nasofaríngea, explica el doctor Felipe Lobelo, director del Exercise is Medicine Global Research and Collaboration Center de la Universidad de Emory en Atlanta, EE.UU. Este tipo de prueba también se puede hacer con una muestra de saliva, según fue aprobado recientemente.

«Ambas pruebas requieren que las muestras se envíen a un laboratorio para hacer el proceso de detección del genoma del virus por medio de PCR», añade Lobelo.

Las pruebas diagnosticas de antígenos «pueden ser en el laboratorio on en una maquina que da los resultados rápidamente. Estos en general tienen un % alto de falsos negativos así que a veces requieren una prueba de PCR adicional», explica el doctor Lobelo. Las pruebas de antígenos se toman en sangre en un laboratorio.

Sobre la prueba de anticuerpos, la viróloga Maria Fernanda Gutiérrez, de la Universidad Javeriana de Bogotá, explica que las pruebas serológicas «no son diagnósticas, sirven de tamizaje para mirar qué tanto contacto se ha tenido con el virus. Una persona que ha tenido contacto con el virus tiene anticuerpos. No me dice que estoy infectado en este momento, me dice que estoy o he estado en contacto con el virus».

¿Cuál es la más confiable?

«Todas son confiables», le explica la doctora Gutiérrez a CNN. «La discusión no es necesariamente el tipo de prueba sino la casa comercial que la hace. Hay unas que dan menos falsos positivos o menos falsos negativos y obviamente esas son mejores, pero para eso hay que compararlas».

Gutiérrez señala que hay muchas compañías que realizan tanto las pruebas PCR como de antígenos, con distintos márgenes de error.

«Si me pongo a comparar qué es mejor, si detectar el RNA y amplificarlo, (…) o detectar anticuerpos, pues eso depende de qué quieras. En general lo que es más sensible para el diagnóstico es amplificar el RNA viral, que es la prueba de PCR en tiempo real. Es sin duda la más sensible, me muestra la presencia del virus», explica.

El doctor Lobelo coincide en llamar a la PCR la más confiable. «Requieren procesos de laboratorio para amplificar el RNA del virus para poder detectarlo. Por eso es mas confiable pero demora más (aproximadamente 6 horas como mínimo)».

¿Y por qué se demoran tanto?

«No es una prueba fácil de hacer», explica la doctora Gutiérrez. «Se empieza con la muestra, que se considera que es infecciosa. Si le tomo una muestra a un paciente con el virus, pues el virus está ahí y la persona que toma la muestra está expuesta. De ahí en adelante la muestra se tiene que manejar en laboratorios de bioseguridad contención 3 para evitar que la persona que está trabajando con ella se exponga y se infecte».

En algunos estados de EE.UU. y en Colombia se han hecho denuncias por la demora en la entregar los resultados de las pruebas. Esto tiene consecuencias en la lucha contra la pandemia.

«Por la gran demora de algunos laboratorios (mas de 7-10 días en algunos casos) la resultados ya no son útiles para que la gente se aísle si tiene el virus. Tener mas pruebas rápidas (resultados en minutos) que sean precisas y confiables y se puedan tomar en la casa o en las escuelas o el trabajo se necesitan y ayudarían mucho para poder realmente disminuir el riesgo de contagio a medida que tratamos de volver a la normalidad en la sociedad», dice el doctor Lobelo.

¿Qué son las pruebas rápidas?

Igualmente hay de dos tipos: para detectar antígeno o anticuerpos.

«La base de la prueba (rápida) es la inmunocromoatografía, que es como una prueba de embarazo, esa que uno pone una gotica de la muestra en un recipiente y aparecen unas banditas que muestran si es positivo o negativo», dice la doctora Gutiérrez.

Para ella, las pruebas rápidas son fundamentales porque la prueba de PCR es complicada y demorada.

Las pruebas rápidas de antígeno «tienen la misma interpretación que la de PCR, sirven para lo mismo pero no son tan sensibles. Las de anticuerpos sirven para tamizaje, y ayudan a interpretar los falsos positivos o falsos negativos y son buenas para ver que a uno ya le dio», añade.

La nueva prueba con saliva

«Fue desarrollada por Yale y la NBA se llama SalivaDirect. La muestra se puede tomar en la casa pero hay que enviarla al laboratorio para procesarla y obtener el resultado», explica el doctor Lobelo.

La prueba no necesita suministros especializados ni hisopos.

Se trabaja en la vacuna, pero también en mejores pruebas

Gutiérrez explica que no todos los esfuerzos están concentrados en la vacuna, pues los laboratorios también trabajan por hacer pruebas de alta sensibilidad, desarrollando mejores pruebas de PCR.

«En investigación se está trabajando también por hacer estuches par que la gente pueda tener diagnósticos más certeros más rápidos a partir de pruebas de PCR», concluye.

Con información de Carolina Melo de CNN en Español.