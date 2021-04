Millones de personas están bajo amenaza de tiempo severo en el sureste de EE.UU.: hay posibilidad de tornados

Noticias CNN

(CNN) –– Millones de personas en todo el sureste de EE.UU. están bajo amenaza por condiciones del tiempo severo, incluyendo fuertes lluvias y posiblemente tornados aislados, a lo largo de la noche de este miércoles.

Se pronostica que fuertes lluvias con posibilidad de causar inundaciones repentinas afectarán al valle del Tennessee hasta Kentucky. Esto incluye el área metropolitana de Nashville, que resultó fuertemente impactado por inundaciones durante fin de semana.

Más de 39 millones de personas desde Louisiana hasta el Atlántico Medio podrían experimentar tormentas severas. Los mayores impactos del tiempo severo serán los vientos destructivos en línea recta desde la costa del Golfo hasta las Carolinas. Sin embargo, también existe el potencial de tornados aislados con estas tormentas.

Una vez que pase el tiempo severo, las temperaturas caerán por debajo del punto de congelación durante la noche. En ese sentido, hay posibilidad de nieve de los Apalaches a Nueva Inglaterra.

Comunidades siguen recuperándose

El reciente pronóstico de condiciones extremas llega después de una tormenta que dejó al menos siete personas muertas y causó daños generalizados en el área de Nashville el pasado fin de semana.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas que arrastraron a los coches a corrientes imposibles de evitar. Además de dañar docenas de casas y edificios.

Al sur, las ciudades de Alabama y Georgia aún limpian los escombros que dejaron los aterradores tornados la semana pasada, y causaron la muerte de seis personas.

Un tornados afectó una vivienda en Historic Newnan, Georgia, el 26 de marzo de 2021.

Justamente, los tornados dañaron decenas de casas y negocios en ambos estados.

En Alabama, la comunidad de Eagle Point presenció cómo los tejados se desprendieron de las casas, los árboles fueron arrancados del suelo y los cables de electricidad quedaron tendidos en las carreteras.

En el condado de Coweta, en Georgia, a la ciudad de Newnan la golpeó un potente tornado categoría EF-4 durante la noche. Los residentes escucharon el aviso de las sirenas entre 15 y 20 minutos antes de que llegara, según dijeron los residentes a CNN.

Las tormentas causaron la muerte de al menos una persona en el condado, informó el jefe de bomberos Deron Patrick Wilson.

«Esto es difícil de creer. Pienso en este tipo de cosas cuando miras hacia el Medio Oeste, en Oklahoma. Creo que aquí veremos el mismo tipo de daños», señaló Wilson.

Masas de aire frío y caliente generan caos

Mientras tanto, algunas partes del país registran amplias fluctuaciones en las condiciones del tiempo en un corto período.

Una masa de aire frío en el oeste, procedente de Canadá, chocó con aire cálido al moverse hacia el este. Lo que creó vientos que superan la fuerza de un huracán en algunas zonas.

Este lunes se registraron ráfagas de viento de 127 km/h en el condado de Hettinger, Dakota del Norte, justo al sur de Dickinson, una parte de ese mismo frente y de los vientos que causaron los incendios en Dakota del Sur.

En la ciudad de Aberdeen, en ese estado, se registró el lunes una máxima de 27 grados Celsius, 0,5 grados por encima de lo normal. Después de que los vientos empujaran la masa de aire frío, las temperaturas apenas alcanzaron los 4 grados.

El Centro de Predicción Meteorológica del NWS tuiteó: «Puede parecer una broma del Día de los Inocentes, pero les aseguramos que las temperaturas frías en el pronóstico del viernes no son una broma. Los récords diarios en el este de EE.UU. pueden superarse a medida que las mínimas caen entre 10 y 15 grados por debajo de lo normal hasta los -6 y -1 grados, mientras que algunas partes del sur podrían experimentar una helada tardía.

It may look like a late April Fool’s prank, but we assure you the chilly temps in Friday’s forecast are no joke. Daily records over the eastern US may be broken as lows dip 10 to 15 degrees below normal into the 20s and 30s while parts of the South could experience a late freeze. pic.twitter.com/tGCK8qCA1M

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) March 30, 2021

Las temperaturas por debajo del promedio aumentarán en el este de Estados Unidos el miércoles como consecuencia de un frente frío. A excepción de un último día cálido en el este de Nueva Inglaterra.

A medida que pase ese frente frío, las temperaturas también caerán drásticamente. Más de 21 millones de personas estarán alerta o advertencia de congelación desde el valle central del Mississippi hasta el valle de Ohio durante las mañanas del jueves y el viernes, cuando las temperaturas estarán por encima de los -6 grados.

Los avisos y advertencias de heladas están vigentes para el aire frío que se espera el jueves y viernes en la mañana.

La temperatura será lo suficientemente fría como para que se produzcan nevadas por efecto lacustre en algunas zonas de los Grandes Lagos. «El núcleo del aire frío (en la atmósfera) se extenderá sobre el lago Michigan esta noche hasta las primeras horas del jueves, con lo que entramos en el mes de abril. No es muy frecuente que hablemos de nieve por efecto lacustre en abril, pero este será uno de esos períodos, aunque breve», explicó la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Chicago.

El tiempo invernal también llegará de nuevo a lo largo de los Apalaches de Virginia Occidental, el este de los Grandes Lagos y partes de Nueva Inglaterra entre el miércoles y el jueves por la noche. Se esperan entre 15 y 20 centímetros de nieve en el oeste y en el norte de Nueva York, con totales más bajos en otros lugares.

Mientras tanto, en el oeste de EE.UU., las temperaturas están por encima del promedio a mitad de semana. Pero, a finales ese aire más templado se desplazará hacia el este para llegar al centro de EE.UU.

Se prevén temperaturas altas generalizadas de 5-15 grados por encima del promedio para este viernes desde el oeste hasta los Grandes Lagos. Las llanuras del norte estarán más cálidas en comparación a lo normal, con temperaturas de hasta 1 grados por encima de la media.

Las temperaturas seguirán subiendo durante el fin de semana de Pascua, con temperaturas máximas que podrían romper récords de hasta 4 grados más del promedio en las llanuras del norte.

Para el final de este fin de semana, se pronostica un calor de costa a costa, excepto en partes del noroeste y Florida.

Jackson Dill, de CNN, contribuyó a este reportaje.