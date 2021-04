El jurado comienza a deliberar en el juicio de Derek Chauvin por la muerte de George Floyd

Noticias CNN

Minneapolis (CNN) — Después de un día de argumentos finales, las deliberaciones del jurado en el proceso contra el expolicía de Minneapolis Derek Chauvin por la muerte de George Floyd comenzaron hacia el final de este lunes.

En sus argumentos de cierre, un fiscal dijo que Chauvin se arrodilló sobre el cuello y la espalda de Floyd durante 9 minutos y 29 segundos debido a su orgullo y su ego frente a los testigos preocupados.

«Él no iba a dejar que esos transeúntes le dijeran lo que tenía que hacer. Iba a hacer lo que él quisiera, como quisiera, durante el tiempo que quisiera. Y no había nada, nada que pudieran hacer al respecto porque él tenía la autoridad. Él tenía el poder, y los otros policías, los transeúntes no lo tenían», señaló el fiscal Steve Schleicher. «Él intentaba ganar, y George Floyd lo pagó con su vida».

Los comentarios sobre el orgullo y el ego de Chauvin fueron la primera vez que los fiscales discutieron específicamente la mentalidad del expolicía en el momento en que Floyd murió el 25 de mayo de 2020. Elementos que son clave para los cargos de homicidio intencional sin premeditación y homicidio involuntario en un acto eminentemente peligroso para otros que se le imputan.

En respuesta, el abogado defensor Eric Nelson dijo que Chauvin actuó como lo haría un «agente sensato» en esa situación. También añadió que no había pruebas de que Chauvin usara intencionalmente o a propósito una fuerza que fuera ilegal.

«Hay que verlo desde el estándar de un agente de policía razonable. Hay que tener en cuenta que los agentes son seres humanos, capaces de cometer errores en situaciones de gran tensión», dijo Nelson. «En este caso, la totalidad de las circunstancias que conocía un agente de policía razonable en el preciso momento en que se utilizó la fuerza demuestra que se trató de un uso autorizado de la fuerza, por muy poco atractivo que sea. Esto es duda razonable», insistió.

El fiscal Jerry Blackwell rechazó entonces la afirmación de la defensa acerca de que Floyd murió a causa de una condición conocida como corazón dilatado o miocardiopatía dilatada.

«La razón por la que George Floyd murió es porque el corazón del señor Chauvin es demasiado pequeño», dijo.

El juez Peter Cahill instruyó a los miembros del jurado sobre la ley antes y después de los argumentos finales. Luego, los envió fuera de la sala justo después de las 5 p.m., hora de Miami. El jurado permanecerá aislado para las deliberaciones y se alojará en un hotel por la noche.

Jurado aún puede pedir más pruebas en caso vs. Chauvin 1:12

Durante el juicio, los fiscales llamaron a declarar a 38 testigos. Entre ellos, expertos en el uso de la fuerza por parte de la policía que criticaron a Chauvin y expertos médicos que explicaron cómo murió Floyd. La defensa llamó a siete testigos propios, pero no al propio Chauvin, pues se acogió a su derecho de la Quinta Enmienda a no declarar.

Chauvin, de 45 años, se ha declarado inocente de los tres cargos. Si se le declara culpable, podría enfrentar 40 años de prisión por homicidio intencional sin premeditación, hasta 25 años por homicidio involuntario en un acto eminentemente peligroso para otros y hasta 10 años por homicidio involuntario. Los cargos deben considerarse por separado. Por lo que Chauvin podría ser condenado por todos, algunos o ninguno de ellos.

El final del juicio ocurre 11 meses después de que la muerte de Floyd, en una calle de Minneapolis, desencadenara protestas generalizadas sobre el trato que la policía da a los negros.

Una foto de George Floyd cuelga en una barrera de la valla que rodea el Centro de Gobierno del Condado de Hennepin el 30 de marzo de 2021 en Minneapolis, Minnesota.

Independientemente del veredicto de este juicio, el tema más amplio no muestra signos de atenuarse. La semana pasada, a pocos kilómetros del juzgado, una agente de policía de Brooklyn Center fue acusada de homicidio involuntario tras dispararle mortalmente a Daunte Wright, de 20 años, durante una parada de tráfico.

El recuerdo a George Floyd en las protestas por Wright 0:45

La tensión es alta en toda la región, y las autoridades han reforzado la seguridad en los alrededores de Minneapolis. El Centro de Gobierno del Condado de Hennepin ha estado rodeado de vallas y barricadas desde que comenzó la selección del jurado en marzo. La semana pasada, los equipos instalaron alambre de púas alrededor de algunos edificios de la policía. También se han desplegado tropas de la Guardia Nacional en algunas partes del centro de Minneapolis.

El gobernador Tim Walz solicitó ayuda adicional a las fuerzas del orden de Ohio y Nebraska antes del veredicto, según un comunicado de prensa de su oficina este lunes.

Fiscalía «Crean en lo que ven»

El fiscal Steve Schleicher pidió a los miembros del jurado que declararan a Chauvin culpable de los tres cargos.

En su alegato final, Schleicher habló durante una hora y 43 minutos para demostrar que Chauvin utilizó una fuerza excesiva e indebida y provocó la muerte de Floyd.

Lo que pidió George Floyd con su «último aliento»: los argumentos finales en el juicio a Derek Chauvin

Contrastó el «orgullo basado en el ego» de Chauvin con los sentimientos de orgullo propios de llevar una placa de policía y elogió ese trabajo como una profesión noble. Insistió en que el estado acusaba a Chauvin a título individual, no a la policía en general.

«No se trata de una acusación contra la policía, sino de una acusación a favor de la policía», dijo. «No hay nada peor para un buen policía que un mal policía».

El argumento final de Schleicher se basó en una serie de videos que mostraban las acciones de Chauvin ese día, relacionándolas explícitamente con el lenguaje de cada cargo.

«Las últimas palabras de George Floyd el 25 de mayo de 2020 fueron: ‘Por favor, no puedo respirar’, y le dijo esas palabras a Derek Chauvin», sostuvo Schleicher ante los jurados. «Todo lo que se requería era un poco de compasión, y no se mostró ninguna ese día», insistió.

Testigo del arresto de Floyd: Un hombre estaba siendo asesinado 4:02

Schleicher dijo a los miembros del jurado que rechazaran las teorías de la defensa y se fijaran en lo que saben que ocurrió.

«Deben centrarse en lo que ocurrió. George Floyd no era una amenaza, nunca lo fue. No se estaba resistiendo. Simplemente no era capaz de obedecer. Ellos debieron haber reconocido eso», dijo. «El acusado estaba encima de él, se mantuvo encima de él, empujando, sus rodillas contra él. Presionando sobre él, continuando con la torsión de su brazo contra las esposas. Es una técnica de obediencia por dolor sin la oportunidad de obedecer», añadió.

Al final, Schleicher simplificó el caso en un argumento conciso: «Creánle en sus ojos».

«Este caso es exactamente lo que ustedes pensaron cuando lo vio por primera vez, cuando vieron ese video. Es exactamente eso. Pueden creerle a sus ojos. Es exactamente lo que creyeron. Es exactamente lo que vieron con sus ojos. Es exactamente lo que sabían, lo que sentían en sus entrañas.

Es lo que ahora saben en su corazón», dijo. «Esto no fue un trabajo policial. Esto fue un asesinato», completó.

Defensa: 9 minutos y 29 segundos ignoran la historia completa

El abogado defensor Nelson dijo que el énfasis de la fiscalía en los 9 minutos y 29 segundos omite la historia completa.

El caso de Nelson para absolver a Chauvin ha sido argumentar que su uso de la fuerza fue apropiado, que estaba distraído por la multitud de testigos hostiles y que Floyd murió debido al consumo de fentanilo y metanfetamina, su resistencia a los agentes y sus problemas de salud subyacentes.

Dijo que el enfoque de la fiscalía en 9 minutos y 29 segundos, en lugar de la resistencia activa de Floyd en los minutos anteriores, era inapropiado.

«No es el análisis adecuado, porque los 9 minutos y 29 segundos ignoran los 16 minutos y 59 segundos anteriores. Los ignoran por completo», dijo. «El comportamiento humano es imprevisible. Y nadie lo sabe mejor que un agente de policía».

Expolicía Derek Chauvin se arrodilló sobre George Floyd 9 minutos y 29 segundos, más tiempo del infame 8:46

Nelson argumentó que Chauvin no tenía intención de usar la fuerza ilegal y que siguió su entrenamiento.

«Se trata de agentes que hacen su trabajo en una situación altamente estresante, de acuerdo con su formación, de acuerdo con las políticas del Departamento de Policía de Minneapolis. Es trágico. Es trágico», dijo.

Durante la inmovilización, dijo, los transeúntes estaban en su propia crisis e hicieron que la escena no fuera segura para que Chauvin pudiera ayudar y atender a Floyd. En el momento en que Floyd dio su último suspiro, Chauvin sacó su maza para contener a la multitud y un bombero fuera de servicio se acercó a la escena por detrás, asustándolo, dijo Nelson.

«Todos estos hechos y circunstancias se producen simultáneamente en un momento crítico. Eso cambió la percepción del agente Chauvin de lo que estaba sucediendo», dijo.

Nelson destacó el consumo de fentanilo y metanfetamina por parte de Floyd y sus problemas cardíacos. También expresó su incredulidad por el hecho de que los médicos de la acusación los descartaran como causa de su muerte.

«Me atrevería a afirmar que es un disparate que ninguno de estos otros factores haya influido. Eso no es razonable», dijo.

Habló durante unas dos horas y media antes de que el juez Cahill le obligara a hacer una pausa para que el jurado pudiera almorzar. Un reportero que se encontraba dentro del tribunal observó que el jurado parecía estar inquieto, con varios frotándose los ojos y moviéndose.

Tras la pausa, Nelson habló durante unos 15 minutos más.

El abogado de la acusación, Jerry Blackwell, se opuso a la afirmación de la defensa de que toda historia tiene dos caras.

El fiscal Jerry Blackwell se opuso a la afirmación de la defensa de que hay dos versiones en cada historia.

«Realmente no hay dos lados de la historia sobre si esta fuerza es irrazonable», dijo.

Señaló que, jurídicamente, los fiscales no tenían que demostrar que las acciones de Chauvin fueran la única causa de la muerte, solo que fueran un factor causal sustancial en la muerte de Floyd.

Testigos de la muerte de George Floyd, incluida una niña de 9 años, explican su horror y miedo

Además, defendió a la multitud de transeúntes, refiriéndose a ellos como un «racimo de humanidad» que se unió para tratar de ayudar a un extraño que estaba sufriendo. Estaban angustiados, dijo Blackwell, divididos entre su respeto por la policía y su preocupación por la vida de Floyd, pero no intervinieron físicamente.

«Respetan esta placa, aunque los destroce por dentro», dijo.

45 testigos a lo largo de tres semanas de testimonios

El caso de la fiscalía se dividió en tres fases distintas con 38 testigos: lo que le ocurrió a Floyd el pasado mes de mayo, la política de uso de la fuerza de la Policía de Minneapolis y el análisis médico de por qué murió Floyd.

La primera semana de testimonios se centró en gran medida en los últimos momentos de Floyd y en los angustiados transeúntes que vieron a Chauvin arrodillarse sobre Floyd mientras estaba esposado y tendido en la calle. Los videos de los transeúntes y las grabaciones de las cámaras corporales de la policía mostraron los jadeos de Floyd y sus llamadas a su «mamá» durante esos insoportables minutos, dejando a varios testigos con lágrimas en los ojos.

A continuación, una serie de supervisores de la policía y expertos en el uso de la fuerza criticaron las acciones de Chauvin como excesivas e irrazonables. Dijeron que había violado las políticas de desescalada, el uso objetivamente razonable de la fuerza y el requisito de prestar ayuda. Entre los más críticos estuvo la jefe de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo.

«Eso no es, de ninguna manera, algo que esté en la política. No forma parte de nuestra formación, y desde luego no forma parte de nuestra ética ni de nuestros valores», dijo Arradondo.

Muerte de George Floyd fue un “asesinato” y el agente acusado “sabía lo que hacía”, asegura el jefe de policía de Minneapolis

El testimonio médico, en especial el del Dr. Martin Tobin, expuso la mecánica de cómo murió Floyd. El renombrado médico de cuidados críticos pulmonares testificó que Floyd murió por un «bajo nivel de oxígeno» cuando Chauvin lo inmovilizó en la calle y restringió su capacidad de respirar, lo que se conoce como asfixia posicional.

En contraste, el equipo de la defensa del expolicía de Minneapolis llamó a siete testigos, pero Chauvin no estaba entre ellos.

Un experto en el uso de la fuerza por parte de la policía testificó que la sujeción de Chauvin hacia Floyd estaba «justificada», y un patólogo forense testificó que la causa de la muerte de Floyd era «indeterminada». En ese sentido indicó que sus problemas cardíacos subyacentes eran las causas principales.

Varios otros testigos de la defensa han declarado sobre el consumo de drogas de Floyd. En especial durante un arresto anterior en mayo de 2019 en el que ingirió opioides mientras la policía se acercaba a él en un vehículo.

En conjunto, los testigos impulsaron los tres argumentos principales de la defensa en el caso: que Floyd murió debido a problemas de drogas y de salud, que el uso de la fuerza por parte de Chauvin fue desagradable pero apropiado, y que la multitud hostil de transeúntes distrajo a Chauvin.

— Ray Sánchez y Brad Parks de CNN contribuyeron a este reportaje.