Equipos ingleses se despiden de la Superliga: esto es lo que han anunciado

(CNN español)– El Manchester City fue el primer equipo, de los llamados 12 fundadores de la Superliga, en dar un paso al costado. Como un efecto dominó, el Tottenham, el Arsenal, el Manchester United y el Liverpool también renunciaron al torneo poco después.

Apenas 48 horas después de anunciar la creación del torneo, el City fue el primero de los seis de Inglaterra que se retiró de una iniciativa que conmocionó al mundo del fútbol.

En su comunicado oficial el City dio a conocer su decisión sin ahondar en explicaciones. «El Manchester City Football Club puede confirmar que ha promulgado formalmente los procedimientos para retirarse del grupo que desarrolla planes para una Superliga europea».

Horas después del anuncio del City, el Tottenham se sumó a la salida del torneo.

«Confirmamos que formalmente hemos comenzado los procedimientos para retirarnos del grupo que desarrolla la propuesta de una Superliga de Europa (ESL)», señaló.

El Manchester United también fue partidario de retirarse asegurando en un comunicado que tras escuchar a sus seguidores, el gobierno británico y a sus accionistas, decidieron no participar en la Superliga de Europa.

A ellos se unió el Liverpool, que anunció que el club «puede confirmar que nuestra participación en los planes propuestos para formar una Superliga europea ha sido descontinuada».

El Arsenal, por su parte, fue el único equipo en pedir disculpas y en reconocer su error al haber participado en la idea de este torneo.

«Como resultado de escucharlos a ustedes y a la comunidad del fútbol en los recientes días, hemos decidido retirarnos de la propuesta de la Superliga. Cometimos un error y nos disculpamos por eso», añadieron.

El Chelsea no iba por dinero

Según le dijo a CNN una fuente cercana al club, la dirigencia del Chelsea pasó los últimos dos días discutiendo la situación con sus partes interesadas, la comunidad y los seguidores y decidió que no pueden separarse y unirse a la Superliga si los aficionados no están interesados ​​en ella.

«Nunca se ha tratado del dinero», le dijo la fuente a CNN. Y añadió que la intención del Chelsea de unirse a la Superliga se basó en el deseo de mejorar el juego, una prioridad para el propietario del club, Roman Abramovich.

La reacción de la UEFA

Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, acogió con satisfacción la retirada del Manchester City del proyecto.

«Estoy encantado de dar la bienvenida al City de nuevo a la familia del fútbol europeo. Han demostrado una gran inteligencia al escuchar las voces, sobre todo de sus aficionados, que han explicado los beneficios vitales que el sistema actual tiene para todo el fútbol europeo; desde el triunfo mundial en la final de la Liga de Campeones hasta la primera sesión de entrenamiento de un jugador joven en un club de base.

Como dije en el Congreso de la UEFA, se necesita valor para admitir un error, pero nunca he dudado de que tenían la capacidad y el sentido común para tomar esa decisión.

El City es un activo real para el juego y estoy encantado de trabajar con ellos para un futuro mejor para el fútbol europeo», sentenció Ceferin.

Sacudida en el Manchester United

El Manchester United, también uno de los 12 fundadores de la Superliga, anunció este martes que el vicepresidente ejecutivo Ed Woodward dejará su cargo a finales de 2021.

Woodward se unió a United en 2005 y se pasó a ser vicepresidente ejecutivo en 2012.

«Estoy muy orgulloso de haber servido al United y ha sido un honor trabajar para el club de fútbol más grande del mundo durante los últimos 16 años. El club está bien posicionado para el futuro y será difícil marcharse a finales de año», aseguró el dirigente en un comunicado de despedida.