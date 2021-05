Variante de covid-19 identificada en la India: esto es lo que debes saber

Noticias CNN

(CNN Español) — No hay duda: la India pasa por el peor brote de covid-19 en todo el mundo. Hospitales desbordados. Falta de oxígeno médico. Despliegue lento de la vacunación. Y cifras de muertos y contagios que no dejan de aumentar.

Por ejemplo, la India registró 368.147 nuevos contagios el lunes y 3.417 nuevas muertes por covid-19 el domingo. Esta cifra de fallecimientos es la más alta hasta la fecha para un solo día en el país asiático.

Devastadora crisis del covid-19 en la India: el primer ministro Narendra Modi podría haberla evitado, dicen los críticos. Pero no lo hizo

La vacunación en el país avanza de forma lenta debido a problemas de abastecimiento de dosis, entre otros factores.

Hasta el momento, la nación ha vacunado con esquema completo al 2% de toda su población, la cual asciende a 1.300 millones de habitantes.

Esta cifra es devastadora si se tienen en cuenta que la vacunación es una de las mejores armas para enfrentar la pandemia.

Hace unos días, el Dr. Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo que hay datos que demuestran que Covaxin, vacuna contra covid-19 originaria de la India, neutralizó la variante B.1.617, hallada por primera vez en este país.

Y, justamente por la crisis sanitaria que azota al país asiático, la variante B.1.617 es la que ahora acapara la atención internacional. Por el momento, no es la predominante en la India, pero se han observado incremento de casos en diversos lugares.

«En Maharashtra vimos cómo subía (la variante B.1.617), vimos un brote. En Delhi vimos que ha aumentado y observamos un brote. Se trata de correlaciones epidemiológicas muy importantes», dijo Anurag Agrawal, director del Instituto de Genómica y Biología Integrativa (IGIB por sus siglas en inglés) de la India.

Detectan en España primeros casos de la variante de covid-19 identificada en la India

A continuación, te presentamos lo que necesitas saber de la variante B.1.617 que fue hallada en la India.

¿Qué es la variante india de covid-19?

En pocas palabras, la variante B.1.617 es una transformación del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad covid-19.

Es normal que los virus cambien. Y esto lo hacen a través de mutaciones, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

“Los virus cambian constantemente a través de la mutación, y se espera que aparezcan nuevas variantes del virus con el paso del tiempo. A veces, emergen nuevas variantes y luego desaparecen. En otras ocasiones, emergen nuevas variantes y persisten”, explican los CDC.

Al inicio, se le llamaba “doble mutante” a la variante B.1.617, aunque esto no es del todo correcto, ya que las mutaciones son características de las variantes. De hecho, varias de ellas tienen docenas de mutaciones.

Mutaciones de la variante india

En este sentido, las mutaciones identificadas en la variante B.1.617 son dos: L452R y E484Q.

La mutación L452R también se encuentra en las variantes B.1.427 y B.1.429 detectadas por primera vez en California, las cuales tienen cierto grado de resistencia inmunológica.

La mutación E484Q es probablemente similar a otra mutación llamada E484K, que está asociada a la variante B.1.351 detectada por primera vez en Sudáfrica.

¿Cuándo fue hallada?

Se detectó la variante B.1.617 por primera vez en la India en diciembre de 2020.

No obstante, se informó de esta variante apenas el 24 de marzo, luego de que el Ministerio de Salud de la India dijera que las mutaciones L452R y E484Q no había sido detectadas antes de diciembre en análisis de muestras.

“Dichas mutaciones dan al virus un escape inmunológico y una mayor capacidad de contagio. Se han encontrado en alrededor del 15-20% de las muestras y no coinciden con ninguna variante previamente catalogada como de preocupación”, detalló la dependencia de la India en un comunicado.

¿Es más contagiosa?

Como se ha comentado en párrafos anteriores, las mutaciones que se encuentran en la variante B.1.617 le dan al virus cierta resistencia al sistema inmunológico y aumentan su capacidad de contagio.

Sin embargo, hasta la fecha no se sabe con certeza si dicha variante es la que ha desatado el gran número de contagios y muertes por covid-19 en la India.

Una de las razones de que no exista certeza sobre ello es que no hay suficiente vigilancia genómica en la India para hacer esa determinación.

Para poder evaluar la situación de las variantes que se producen en un país, los expertos creen que debería secuenciarse genéticamente entre el 5 y el 10% de todas las muestras de las pruebas de covid-19.

Según el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, la India solo ha secuenciado menos del 1% de los casos.

Llegada a otros países y restricciones de viajes

La variante B.1.617 ya se encuentra en otros lugares del mundo, según informaron las autoridades de salud.

España confirmó el fin de semana sus cuatro primeros casos de la variante detectada en la India. De esos contagios, tres se han registrado en la ciudad gallega de Vigo y corresponden a tripulantes de un carguero que se encuentra atracado y en cuarentena en el puerto de la ciudad. El cuarto caso fue notificado este domingo por la Junta de Extremadura.

Por su parte, ls autoridades de México informaron que se detectó en el estado de San Luis Potosí –en la región centro-norte del país– el primer caso de contagio de covid-19 con la variante identificada en la India.

El Ministerio de Salud de Francia también confirmó sus primeros casos con la variante B.1.617. Por su parte, Israel ya identificó los primeros 41 contagios con dicha variante y Malasia también detectó su primer caso.

En tanto, diversos países han impuesto restricciones de viaje: Nepal suspendió vuelos desde la India; Hong Kong extendió las prohibiciones de vuelos de pasajeros del país; Tailandia impuso un aislamiento de 21 días para pasajeros de la India.

Con información de Aditi Sangal y Juan Carlos López de CNN