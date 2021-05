Obama anuncia la muerte de Bo, el perro de la familia

Noticias CNN

(CNN) — La familia Obama anunció este sábado que su amado perro Bo murió.

«Ha sido una tarde difícil para nuestra familia. Nos despedimos de nuestro mejor amigo, nuestro perro, Bo, después de una batalla contra el cáncer», dijo la ex primera dama Michelle Obama en un comunicado publicado en Instagram este sábado.

La familia Obama consiguió a Bo poco después de que se mudaron a la Casa Blanca, cumpliendo la promesa de campaña de Barack Obama de darles a sus hijas, Sasha y Malia, un perro a cambio del tiempo que dedicaron a la campaña electoral.

«Hoy nuestra familia perdió a un verdadero amigo y fiel compañero», publicó el expresidente en Twitter este sábado, y agregó que Bo «toleró todo el alboroto que implicaba estar en la Casa Blanca, con un ladrido poderoso pero sin morder, le encantaba saltar a la piscina en el verano, era imperturbable con los niños, se moría por las sobras alrededor de la mesa y tenía un pelo estupendo».

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V

— Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021

Michelle Obama también escribió que Bo estuvo ahí para la pareja mientras sus vidas se “ralentizaron” y les ayudó a adaptarse al “nido vacío” cuando sus hijas se fueron a la universidad.

«Durante más de una década, Bo fue una presencia constante y gentil en nuestras vidas —feliz de vernos en nuestros días buenos, nuestros días malos y todos los días en el medio», escribió el expresidente.

En sus memorias “Una tierra prometida”, Obama recordó cómo “de todos los placeres que brindaría ese primer año en la casa Blanca, ninguno estuvo comparado con la llegada de Bo a mediados de abril, un abrazable bulto negro de cuatro patas con pecho blanco como la nieve y en las patas delanteras”.

Bo, un perro de agua portugués, llegó a los Obama como un regalo del difunto senador Ted Kennedy y su esposa Victoria.

«Fue un gesto increíblemente reflexivo —no solo porque la raza era hipoalergénica (una necesidad debido a las alergias de Malia), sino también porque los Kennedy se habían asegurado de que Bo fuera domesticado antes de venir con nosotros», escribió Obama.

Los Obama dijeron que echarán mucho de menos a Bo, «pero estamos agradecidos de que haya vivido una vida tan alegre llena de acurrucos, juegos con la pelota y pasar las tardes tumbado en el sofá».

También sabemos que no somos los únicos que cuidamos de Bo, y estamos agradecidos por todo el amor que le demostraron a lo largo de los años», dijo la familia. Los Obama también tienen otro perro de agua portugués llamado Sunny.

Kevin Liptak de CNN contribuyó a este informe.