Tom Cruise devuelve sus premios Golden Globes en protesta contra la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood

(CNN) — Tom Cruise devolvió sus premios Golden Globes a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), dijo el lunes a CNN una fuente cercana al actor.

Tom Cruise ganó los premios como mejor actor por sus actuaciones en «Jerry Maguire» en 1997 y «Born on the Fourth of July» en 1990, y el premio al mejor actor de reparto por «Magnolia» en 2000.

La medida se produce en medio de una creciente controversia en torno a la HFPA, la organización detrás de los Golden Globes, por su falta de diversidad, específicamente al no tener miembros negros, y las cuestiones éticas relacionadas con los beneficios financieros para algunos de sus 87 miembros que salieron a la luz en una investigación realizada en febrero por Los Angeles Times.

NBC anunció el lunes que no transmitiría el programa en 2022.

«Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa. Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Por lo tanto, NBC no transmitirá los Golden Globes 2022», dijo NBC a CNN Business.

Antes del anuncio de la cadena, Scarlett Johansson emitió un comunicado pidiendo a la comunidad del entretenimiento que evitara participar en eventos patrocinados por la HFPA.

«Como actor que promueve una película, se espera que uno participe en la temporada de premios asistiendo a conferencias de prensa y entregas de premios», dijo en un comunicado a Variety confirmado por CNN.

«En el pasado, esto a menudo significaba enfrentar preguntas y comentarios sexistas de ciertos miembros de la HFPA que lindaban con el acoso sexual. Es la razón exacta por la que yo, durante muchos años, me negué a participar en sus conferencias. La HFPA es una organización que fue legitimada por gente como Harvey Weinstein para ganar impulso por el reconocimiento de la Academia, y la industria hizo lo mismo. A menos que haya una reforma fundamental necesaria dentro de la organización, creo que es hora de que nos alejemos de la HFPA y nos enfoquemos en la importancia y fuerza de unidad dentro de nuestros sindicatos y la industria en su conjunto».

CNN se ha comunicado con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood en busca de comentarios.