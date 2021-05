El Domo de Hierro: así funciona el sistema antimisiles del ejército de Israel

Noticias CNN

(CNN Español) — Desde hace más de una década, Israel diseñó un sistema de defensa llamado Domo de Hierro (Iron Dome, en inglés) el cual ha sido un elemento primordial para la protección de Tel Aviv y otras ciudades en Israel, ya que este sistema funciona como un escudo ante los ataques de misiles lanzados desde Gaza.

Durante los recientes enfrentamientos entre israelíes y palestinos, los militantes palestinos han disparado más de 1.600 cohetes, dijo Jonathan Conricus, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por sus siglas en inglés). «Aproximadamente 400 se han quedado cortos dentro de la Franja de Gaza y la tasa de interceptación continúa en un promedio del 90%», expresó.

El conflicto entre Israel y los palestinos: ¿Por qué ahora? ¿Qué ocurre en Jerusalén? ¿Qué dice la comunidad internacional?

Los recientes enfrentamientos entre israelíes y palestinos se han convertido rápidamente en una de las peores olas de violencia entre las dos partes en los últimos años, y el Domo de Hierro ha jugado un papel vital para la detección y rastreo de misiles. Otro factor fundamental de este sistema es que cuenta con un radar que permite detectar cohetes en el momento que son lanzados desde Gaza, permitiéndole detectar a dónde se dirigen los proyectiles para alertar a la población sobre el posible impacto que estaría por venir.

A continuación te explicamos qué es y cómo funciona el sistema antimisiles de Israel que se ha convertido desde hace varios años en un elemento primordial de protección de su territorio.

¿Qué es el Domo de Hierro?

El nombre de Domo de Hierro evoca la imagen de una burbuja que protege a una ciudad. En la práctica, el sistema detecta misiles que son lanzados en un rango de 4 a 70 kilómetros, y responde disparando un misil interceptor Tamir contra proyectiles entrantes que representan una amenaza para el área protegida. Estas áreas generalmente son sitios estratégicamente importantes, incluyendo lugares poblados.

El sistema antimisiles cuenta con un radar, el cual detecta un misil entrante y transmite esta información al lugar amenazado alertando a la población sobre la situación en curso. Esta alerta puede llegar a la población con hasta un minuto de anticipación. Sin embargo, en situaciones la alerta únicamente llega segundos antes del impacto.

Israel: así funciona el escudo aéreo que bloquea misiles 2:13

¿Cómo está compuesto?

El Domo de Hierro está conformado por tres elementos: un radar de detección y seguimiento, un sistema de control de armas y gestión de batalla (BMC, por sus siglas en inglés) y una unidad de disparo de misiles (MFU, por sus siglas en inglés).

«El radar detecta el lanzamiento de un cohete y transmite información sobre su trayectoria al centro de control, que calcula el punto de impacto previsto», dijo el ejército israelí. «Si esta ubicación justifica una interceptación, se dispara un misil para interceptar el cohete. La carga útil del misil interceptor explota cerca del cohete, en un lugar que no se espera que cause lesiones».

Cada sistema móvil —conocido como batería— está compuesto por un radar para identificar objetivos, un sistema de control y un lanzador de misiles portátil.

Los misiles miden aproximadamente 3 metros de largo y 15 centímetro de diámetro; y pesan 90 kilogramos, dijo el grupo de análisis de seguridad Jane’s International Defence Review (IDR, por sus siglas en inglés) en 2012.

El sistema es fácil de transportar, y solo se necesitan unas pocas horas para reubicarlo y configurarlo. Además, puede ser operado bajo cualquier condición climática.

Actualmente el gobierno de Israel cuenta con 10 baterías, según AFP. Sin embargo, un ministro de defensa dijo a CNN que Israel necesitaría más de 13 baterías para mantener protegidas todas sus fronteras. A la fecha, el sistema ha interceptado más de 2,000 objetivos entrantes y tiene una tasa de éxito de más del 90%, según información de la compañía de desarrollo tecnológico para la defensa Rafael.

Así es el mapa del conflicto palestino-israelí 1:04

¿Cómo surgió el Domo de Hierro?

Israel comenzó a desarrollar el sistema de defensa en febrero de 2007, se completó su serie de pruebas en julio de 2010, y fue declarado operativo en 2011.

La Fuerza Aérea de Israel (IAF, por sus siglas en inglés) reportó en 2011 que el sistema tenía una tasa de interceptación del 70%.

La primera prueba del Domo de Hierro fue durante la Operación Pilar Defensivo de 2012, entre Israel y grupos militantes palestinos, incluyendo Hamas. Los funcionarios israelíes afirmaron que el Domo de Hierro interceptó el 85% de los más de 400 misiles disparados desde Gaza.

El significado bíblico de la operación israelí contra Hamas

Según la IAF y la revista militar Jane’s Defense Weekly, durante un conflicto en mayo de 2019 en la Franja de Gaza, el Domo de Hierro logró una tasa de intercepción exitosa del 86% contra cohetes disparados en áreas urbanas.

¿Estuvo Estados Unidos involucrado en su construcción?

Sí. Aunque el desarrollo inicial únicamente fue realizado por la compañía de desarrollo tecnológico para la defensa de Israel, Rafael, el sistema ha recibido el patrocinio de Estados Unidos.

En mayo de 2010, la Casa Blanca aprobó un plan para proporcionar US$ 205 millones para la Cúpula de Hierro y en julio de 2012, el presidente Barack Obama anunció que Estados Unidos daría un fondo de US$ 70 millones para el proyecto.

«Este es un programa que ha sido crítico en términos de dar seguridad y protección para las familias israelíes», dijo en ese momento Obama sobre el sistema. «Es un programa que ha sido revisado y ha prevenido ataques de misiles en Israel».

Hasta la fecha, Estados Unidos ha proporcionado US$ 1.600 millones a Israel para las baterías del Domo de Hierro, los interceptores, costos de coproducción y mantenimiento general, según un reporte del Congressional Research Service (CRS).

Aunque Israel inicialmente fue el propietario único de la tecnología del Domo de Hierro, Estados Unidos pidió ser copropietario de la tecnología y su producción en 2011, según CRS. Para marzo de 2014 ambos gobiernos firmaron un acuerdo de coproducción para permitir la fabricación de los componentes del sistema del Domo de Hierro en Estados Unidos, al mismo tiempo que se le proporcionó a la Agencia de Defensa de Misiles de los Estados Unidos (MDA, por sus siglas en inglés) acceso completo a la tecnología patentada.

El Domo de Hierro cuesta US$ 50 millones, según IDR; y cada misil tiene un costo de no menos de US$ 62.000, según funcionarios israelíes.

Con información de José Levy y Michael Martinez.