La reunión de Friends ya tiene fecha y es mucho más pronto de lo que piensas

(CNN Español) – Finalmente los fanáticos de Friends podrán volver a ver a sus seis mejores amigos de la pantalla chica.

HBO Max, parte de WarnerMedia, nuestra empresa matriz, dio a conocer este jueves que la ansiada reunión de Friends se transmitirá el 27 de mayo.

La compañía hizo el anuncio acompañado de un tráiler de 40 segundos que muestra al elenco abrazados y tomados de la mano caminando hacia el estudio 24 de Warner Bros., seguido con el título de la reunión: «The One Where They Get Back Together».

La reunión llega al año del lanzamiento de HBO Max.

Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Mat LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer grabaron el especial en el icónico Stage 24, o estudio 24 de Warner Bros., en Burbank, California.

Este fue el lugar en donde se grabó originalmente la serie.

¿De qué se trata la reunión de Friends?

Según HBO Max, el elenco participará en una celebración –sin guión– de la aclamada serie.

Este episodio especial contará con invitados especiales como el exfutbolista David Beckham, el cantante Justin Bieber, los íconos del k-pop BTS, la exsupermodelo Cindy Crawford, el actor Kit Harington, la ganadora del premio Nobel Malala Yousafzai, entre otros.

El especial fue dirigido por Ben Winston. Los creadores de la serie, Marta Kauffman y David Crane, fueron los productores ejecutivos junto a Kevin S. Bright, quien fue también productor de la serie.

El último episodio de Friends se transmitió el 6 de mayo de 2004. La serie tuvo 10 temporadas. La primera de ellas se estrenó en septiembre de 1994.

Así anunció el elenco de Friends el reencuentro

