Datos preliminares esperanzadores sobre alcance de las vacunas contra la nueva variante

(CNN) — La variante del coronavirus identificada por primera vez en India ha devastado la nación y luego se ha extendido a los países vecinos, causando un sufrimiento inconmensurable. Los científicos creen que la variante, llamada B.1.617.2, podría ser más transmisible que la cepa de covid-19 original. No hay evidencia de que esté causando una enfermedad más grave. Pero su mayor transmisibilidad significa que el número de infecciones está aumentando mucho más rápido.

Los casos registrados hoy en India cayeron por debajo de 300.000 por primera vez en casi un mes, pero su número diario de muertes sigue siendo de más de 4.000. Y esta cantidad de casos está abrumando a los sistemas de salud.

Más de 80 pacientes murieron en unos pocos días en uno de los hospitales gubernamentales más grandes del estado de Goa, después de haber estado experimentando escasez de oxígeno, según un político del partido de oposición local.

Sin embargo, hay un indicio de buenas noticias: parece que las vacunas contra el covid-19 existentes funcionan contra la variante.

El secretario de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, dijo ayer que «datos nuevos y muy tempranos» de la Universidad de Oxford dan «un grado de confianza» de que las vacunas funcionarán contra la nueva cepa.

Se hizo eco de los científicos que se han mostrado cautelosamente optimistas sobre la eficacia de las vacunas.

Sir John Bell, profesor emérito de medicina de Oxford, dijo a Times Radio que los primeros resultados de laboratorio sugirieron que la variante B.1.617.2 «será susceptible a la vacuna de la misma manera que otras».

La universidad advirtió que los datos son preliminares. Bell dijo que las pruebas realizadas con suero plasmático de personas vacunadas mostraron que la vacuna tenía la capacidad de neutralizar el virus.

«Es una forma muy eficaz de saber si vas a estar protegido o no», añadió.

¿Por qué la variante de la India es una variante de preocupación? Esto es lo que significa

«Si haces el experimento de laboratorio, se ve bien. No es perfecto, pero no es catastróficamente malo. Hay una ligera reducción en la capacidad de neutralizar el virus, pero no es muy bueno y ciertamente no es tan bueno como ves con la variante sudafricana», dijo.

Aún así, la nueva variante ahora ha llegado a decenas de países y está causando preocupación en todo el mundo. El primer ministro británico, Boris Johnson, admitió la semana pasada que su gobierno estaba «ansioso» en términos de preocupación por la nueva cepa.

Y aunque el gobierno del Reino Unido siguió adelante hoy con sus planes de reapertura en Inglaterra, relajando muchas medidas de distanciamiento social y permitiendo cenas en el interior, su plan para levantar todos los límites legales sobre el contacto social a partir del 21 de junio está lejos de estar escrito en piedra.